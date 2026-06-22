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الصين تعرض لأول مرة في تاريخها إطلاق صواريخ استراتيجية أسرع من الصوت
الصين تعرض لأول مرة في تاريخها إطلاق صواريخ استراتيجية أسرع من الصوت
سبوتنيك عربي
بث التلفزيون الرسمي الصيني، لقطات حيّة وحصرية تُعرض لأول مرة لإطلاق صاروخ "دونغفينغ-17" (دي إف - 17) الفرط الصوتي، المحلي الصنع. 22.06.2026, سبوتنيك عربي
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الصين
رصد عسكري
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وتم بث هذا التقرير العسكري، ليُظهر الجاهزية القتالية الكاملة لقوة الصواريخ التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني.وفقاً للتقارير الصادرة عن وسائل الإعلام الرسمية الصينية مثل شبكة "سي سي تي في" وصحيفة "غلوبال تايمز"، تمت عملية الإطلاق على عدة خطوات: مواصفات الصاروخ"دونغفينغ-17" (دي إف - 17) هو صاروخ باليستي متوسط المدى صيني الصنع، يعمل بالوقود الصلب ومجهز بمركبة انزلاقية فرط صوتية.وكشفت الصين عنه رسمياً عام 2019، ويُعد نقلة نوعية في الترسانة العسكرية لقوة الصواريخ الاستراتيجية، حيث تصل سرعته إلى أكثر من 5 أضعاف سرعة الصوت.الجيش الصيني يحذر من خطر كارثي للذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية
الصين
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الصين, رصد عسكري
الصين, رصد عسكري

الصين تعرض لأول مرة في تاريخها إطلاق صواريخ استراتيجية أسرع من الصوت

09:23 GMT 22.06.2026
© Photoالصين تعرض لأول مرة في تاريخها إطلاق صواريخ دونغفينغ-17 (دي إف - 17) الاستراتيجية الأسرع من الصوت
الصين تعرض لأول مرة في تاريخها إطلاق صواريخ دونغفينغ-17 (دي إف - 17) الاستراتيجية الأسرع من الصوت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© Photo
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بث التلفزيون الرسمي الصيني، لقطات حيّة وحصرية تُعرض لأول مرة لإطلاق صاروخ "دونغفينغ-17" (دي إف - 17) الفرط الصوتي، المحلي الصنع.
وتم بث هذا التقرير العسكري، ليُظهر الجاهزية القتالية الكاملة لقوة الصواريخ التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني.
وفقاً للتقارير الصادرة عن وسائل الإعلام الرسمية الصينية مثل شبكة "سي سي تي في" وصحيفة "غلوبال تايمز"، تمت عملية الإطلاق على عدة خطوات:
تكتيك الإطلاق العشوائي: أظهرت المشاهد عربة إطلاق مموهة ومتحركة تقف على جانب طريق عام غير مجهز مسبقاً، حيث نفذت عملية إطلاق عمودية مفاجئة للصاروخ. هذا يثبت قدرة الصاروخ على العمل خارج المنصات الثابتة التقليدية.
بيئة المناورات: تزامن الإطلاق مع مناورات بالذخيرة الحية شملت فروعاً متعددة من الجيش الصيني في عمق صحراء غوبي. واجهت القوات خلالها محاكاة لظروف قتالية معقدة، تضمنت تشويشاً إلكترونياً مكثفاً وهجمات مضادة دقيقة.
مرونة الجيل الجديد: صرّح الخبراء العسكريون الصينيون بأن ترقية المنظومة سمحت بتقليص سلاسل إصدار الأوامر واختصار الوقت اللازم لتجهيز القوة الضاربة. بات بمقدور وحدات الإطلاق العمل دون قيود ترتبط بالجغرافيا أو الطقس الفعلي.
المركبة الانزلاقية الفرط صوتية: ركزت المشاهد على التصميم الديناميكي الهوائي لرأس الصاروخ (ويف رايدر). ينفصل هذا الرأس لينزلق بسرعة تتجاوز ماخ 5، متبعاً مسارات متعرجة يصعب على الرادارات الغربية تتبعها.

مواصفات الصاروخ

"دونغفينغ-17" (دي إف - 17) هو صاروخ باليستي متوسط المدى صيني الصنع، يعمل بالوقود الصلب ومجهز بمركبة انزلاقية فرط صوتية.
وكشفت الصين عنه رسمياً عام 2019، ويُعد نقلة نوعية في الترسانة العسكرية لقوة الصواريخ الاستراتيجية، حيث تصل سرعته إلى أكثر من 5 أضعاف سرعة الصوت.
الجيش الصيني يحذر من خطر كارثي للذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية
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