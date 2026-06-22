https://sarabic.ae/20260622/الصين-تعرض-لأول-مرة-في-تاريخها-إطلاق-صواريخ-استراتيجية-أسرع-من-الصوت-1114587457.html

الصين تعرض لأول مرة في تاريخها إطلاق صواريخ استراتيجية أسرع من الصوت

الصين تعرض لأول مرة في تاريخها إطلاق صواريخ استراتيجية أسرع من الصوت

سبوتنيك عربي

بث التلفزيون الرسمي الصيني، لقطات حيّة وحصرية تُعرض لأول مرة لإطلاق صاروخ "دونغفينغ-17" (دي إف - 17) الفرط الصوتي، المحلي الصنع. 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T09:23+0000

2026-06-22T09:23+0000

2026-06-22T09:23+0000

الصين

رصد عسكري

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وتم بث هذا التقرير العسكري، ليُظهر الجاهزية القتالية الكاملة لقوة الصواريخ التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني.وفقاً للتقارير الصادرة عن وسائل الإعلام الرسمية الصينية مثل شبكة "سي سي تي في" وصحيفة "غلوبال تايمز"، تمت عملية الإطلاق على عدة خطوات: مواصفات الصاروخ"دونغفينغ-17" (دي إف - 17) هو صاروخ باليستي متوسط المدى صيني الصنع، يعمل بالوقود الصلب ومجهز بمركبة انزلاقية فرط صوتية.وكشفت الصين عنه رسمياً عام 2019، ويُعد نقلة نوعية في الترسانة العسكرية لقوة الصواريخ الاستراتيجية، حيث تصل سرعته إلى أكثر من 5 أضعاف سرعة الصوت.الجيش الصيني يحذر من خطر كارثي للذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية

الصين

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الصين, رصد عسكري