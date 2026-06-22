https://sarabic.ae/20260622/رئيس-الشاباك-يحذر-من-هجوم-بري-على-إسرائيل-مشابه-للسابع-من-أكتوبر-1114591723.html
رئيس "الشاباك" يحذر من هجوم بري على إسرائيل مشابه للسابع من أكتوبر
رئيس "الشاباك" يحذر من هجوم بري على إسرائيل مشابه للسابع من أكتوبر
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، ديفيد زيني، وجه كبار مسؤولي الجهاز إلى إعطاء أولوية قصوى لسيناريو هجوم... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
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واعتبر زيني أن الموقع الجغرافي لمدينة إيلات المعزول يجعلها إحدى نقاط الضعف الأمنية التي تتطلب اهتمامًا خاصًا.وحذّر زيني خلال مناقشات داخلية وخارجية من احتمال تعرض المدينة لهجوم بري عبر الحدود، وخاصة من الجهة الأردنية، أو حتى عبر البحر، كما وجّه وحدات الاستخبارات في "الشاباك" إلى التركيز على هذا السيناريو، وفقا لصحيفة "إسرائيل هيوم" نقلا عن تقرير لصحيفة "هارتس" الإسرائيلية. وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشكيكهم في مدى أولوية هذا التهديد أو وجود معلومات استخباراتية تشير إلى هجوم وشيك، فيما امتنع جهاز "الشاباك" عن التعليق على ما يدور في مناقشاته الداخلية.
https://sarabic.ae/20260505/حصيلة-ضحايا-الحرب-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-تبلغ-72615-قتيلا-منذ-7-أكتوبر-2023-1113130208.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن
رئيس "الشاباك" يحذر من هجوم بري على إسرائيل مشابه للسابع من أكتوبر
كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، ديفيد زيني، وجه كبار مسؤولي الجهاز إلى إعطاء أولوية قصوى لسيناريو هجوم محتمل على مدينة إيلات جنوب إسرائيل، والذي سيكون مشابها لعملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
واعتبر زيني أن الموقع الجغرافي لمدينة إيلات المعزول يجعلها إحدى نقاط الضعف الأمنية التي تتطلب اهتمامًا خاصًا.
وحذّر زيني خلال مناقشات داخلية وخارجية من احتمال تعرض المدينة لهجوم بري عبر الحدود، وخاصة من الجهة الأردنية، أو حتى عبر البحر، كما وجّه وحدات الاستخبارات في "الشاباك" إلى التركيز على هذا السيناريو، وفقا لصحيفة
"إسرائيل هيوم" نقلا عن تقرير لصحيفة "هارتس" الإسرائيلية.
وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشكيكهم في مدى أولوية هذا التهديد أو وجود معلومات استخباراتية تشير إلى هجوم وشيك، فيما امتنع جهاز "الشاباك" عن التعليق على ما يدور في مناقشاته الداخلية.