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لبؤة تثير الرعب في مدينة جزائرية.. تتجول بحرية بين السكان..فيديو
لبؤة تثير الرعب في مدينة جزائرية.. تتجول بحرية بين السكان..فيديو
سبوتنيك عربي
أثارت لبؤة تجولت في وسط مدينة حاسي مسعود بالجزائر حالة من الذعر والارتباك بين السكان، الذين عاشوا لحظات توتر شديدة قبل أن تتدخل مصالح الحماية المدنية للسيطرة... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T20:32+0000
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وانتشر الخوف بشكل واسع بعد تداول مقطع فيديو يُظهر مرور اللبؤة بين العمارات السكنية، ما دفع السكان إلى حالة استنفار، حيث تم منع الخروج إلى الشوارع، خاصة الأطفال، خشية تعرضهم لأي خطر. وعقب تلقي بلاغ من سكان حي 1850 مسكن وتداول الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحاسي مسعود، حيث تم تطويق الموقع وإغلاق مدخل العمارة المعنية لتأمين المكان وحماية المارة، بحسب وسائل إعلام محلية.كما جرى استدعاء فرقة متخصصة في التعامل مع الحيوانات التابعة للحماية المدنية بولاية غرداية من أجل تخدير اللبؤة ونقلها لاحقًا، مع استمرار التغطية الأمنية من طرف عناصر الشرطة والحماية المدنية، وبحضور مسؤولين محليين.في مشهد مخيف... رجل ينجو في "اللحظة الأخيرة" من هجوم دب شرقي روسيا.. فيديوتهنئة من الفضاء... رواد روس يحتفلون بـ"يوم روسيا" من على متن المحطة الفضائية
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نادي الفيديو, الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن
لبؤة تثير الرعب في مدينة جزائرية.. تتجول بحرية بين السكان..فيديو
أثارت لبؤة تجولت في وسط مدينة حاسي مسعود بالجزائر حالة من الذعر والارتباك بين السكان، الذين عاشوا لحظات توتر شديدة قبل أن تتدخل مصالح الحماية المدنية للسيطرة عليها.
وانتشر الخوف بشكل واسع بعد تداول مقطع فيديو يُظهر مرور اللبؤة بين العمارات السكنية، ما دفع السكان إلى حالة استنفار، حيث تم منع الخروج إلى الشوارع، خاصة الأطفال، خشية تعرضهم لأي خطر.
وتفاقمت حالة القلق بعد دخول الحيوان إلى إحدى الأبنية، ما أثار حالة فزع داخلها، رغم أن بعض السكان قاموا بتقديم الماء لها في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي تشهده المنطقة.
وعقب تلقي بلاغ من سكان حي 1850 مسكن وتداول الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحاسي مسعود، حيث تم تطويق الموقع وإغلاق مدخل العمارة المعنية لتأمين المكان وحماية المارة، بحسب وسائل إعلام محلية.
كما تم تسخير وسائل دعم تشمل سيارتي إسعاف، وشاحنة إطفاء، وآلية مزودة بسلم لإجلاء السكان عند الحاجة، إلى جانب الاستعانة ببيطري تابع للبلدية ووضع قفص مخصص للحيوانات عند مدخل البناء بهدف إخراج اللبؤة بأمان.
كما جرى استدعاء فرقة متخصصة في التعامل مع الحيوانات التابعة للحماية المدنية بولاية غرداية من أجل تخدير اللبؤة ونقلها لاحقًا، مع استمرار التغطية الأمنية من طرف عناصر الشرطة والحماية المدنية، وبحضور مسؤولين محليين.