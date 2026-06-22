لبؤة تثير الرعب في مدينة جزائرية.. تتجول بحرية بين السكان..فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:03 GMT
9 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:13 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
12:23 GMT
37 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترقب لإجراء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران وإمريكا في سويسرا.. واجتماعات في القاهرة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:47 GMT
14 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
12:03 GMT
30 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو لإضفاء الشرعية على هذا الكيان الوهمي
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260622/لبؤة-تثير-الرعب-في-مدينة-جزائرية-تتجول-بحرية-بين-السكانفيديو-1114607252.html
لبؤة تثير الرعب في مدينة جزائرية.. تتجول بحرية بين السكان..فيديو
لبؤة تثير الرعب في مدينة جزائرية.. تتجول بحرية بين السكان..فيديو
سبوتنيك عربي
أثارت لبؤة تجولت في وسط مدينة حاسي مسعود بالجزائر حالة من الذعر والارتباك بين السكان، الذين عاشوا لحظات توتر شديدة قبل أن تتدخل مصالح الحماية المدنية للسيطرة... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T20:32+0000
2026-06-22T20:32+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الجزائر
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/16/1114607350_0:16:328:201_1920x0_80_0_0_e680320ae51865254f7ba6ae04e44d8a.jpg
وانتشر الخوف بشكل واسع بعد تداول مقطع فيديو يُظهر مرور اللبؤة بين العمارات السكنية، ما دفع السكان إلى حالة استنفار، حيث تم منع الخروج إلى الشوارع، خاصة الأطفال، خشية تعرضهم لأي خطر. وعقب تلقي بلاغ من سكان حي 1850 مسكن وتداول الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحاسي مسعود، حيث تم تطويق الموقع وإغلاق مدخل العمارة المعنية لتأمين المكان وحماية المارة، بحسب وسائل إعلام محلية.كما جرى استدعاء فرقة متخصصة في التعامل مع الحيوانات التابعة للحماية المدنية بولاية غرداية من أجل تخدير اللبؤة ونقلها لاحقًا، مع استمرار التغطية الأمنية من طرف عناصر الشرطة والحماية المدنية، وبحضور مسؤولين محليين.في مشهد مخيف... رجل ينجو في "اللحظة الأخيرة" من هجوم دب شرقي روسيا.. فيديوتهنئة من الفضاء... رواد روس يحتفلون بـ"يوم روسيا" من على متن المحطة الفضائية
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/16/1114607350_20:0:309:217_1920x0_80_0_0_be178a700d3a01d6455a1d8d424feca8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن

لبؤة تثير الرعب في مدينة جزائرية.. تتجول بحرية بين السكان..فيديو

20:32 GMT 22.06.2026
© Photoلبؤة تثير الرعب مدينة جزائرية.. تتجول بحرية بين السكان..فيديو
لبؤة تثير الرعب مدينة جزائرية.. تتجول بحرية بين السكان..فيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© Photo
تابعنا عبر
أثارت لبؤة تجولت في وسط مدينة حاسي مسعود بالجزائر حالة من الذعر والارتباك بين السكان، الذين عاشوا لحظات توتر شديدة قبل أن تتدخل مصالح الحماية المدنية للسيطرة عليها.
وانتشر الخوف بشكل واسع بعد تداول مقطع فيديو يُظهر مرور اللبؤة بين العمارات السكنية، ما دفع السكان إلى حالة استنفار، حيث تم منع الخروج إلى الشوارع، خاصة الأطفال، خشية تعرضهم لأي خطر.

وتفاقمت حالة القلق بعد دخول الحيوان إلى إحدى الأبنية، ما أثار حالة فزع داخلها، رغم أن بعض السكان قاموا بتقديم الماء لها في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي تشهده المنطقة.

وعقب تلقي بلاغ من سكان حي 1850 مسكن وتداول الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحاسي مسعود، حيث تم تطويق الموقع وإغلاق مدخل العمارة المعنية لتأمين المكان وحماية المارة، بحسب وسائل إعلام محلية.
كما تم تسخير وسائل دعم تشمل سيارتي إسعاف، وشاحنة إطفاء، وآلية مزودة بسلم لإجلاء السكان عند الحاجة، إلى جانب الاستعانة ببيطري تابع للبلدية ووضع قفص مخصص للحيوانات عند مدخل البناء بهدف إخراج اللبؤة بأمان.
كما جرى استدعاء فرقة متخصصة في التعامل مع الحيوانات التابعة للحماية المدنية بولاية غرداية من أجل تخدير اللبؤة ونقلها لاحقًا، مع استمرار التغطية الأمنية من طرف عناصر الشرطة والحماية المدنية، وبحضور مسؤولين محليين.
في مشهد مخيف... رجل ينجو في "اللحظة الأخيرة" من هجوم دب شرقي روسيا.. فيديو
تهنئة من الفضاء... رواد روس يحتفلون بـ"يوم روسيا" من على متن المحطة الفضائية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала