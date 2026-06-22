https://sarabic.ae/20260622/مستشارة-الإمارات-تحمي-أطفالها-بمنعهم-من-وسائل-التواصل-الاجتماعي-1114599336.html

مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي

مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي

سبوتنيك عربي

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T14:05+0000

2026-06-22T14:05+0000

2026-06-22T14:05+0000

راديو

بلا قيود

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/16/1114599166_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_b9f860bcb5bb03cb753b4e95fcbb445b.png

مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي سبوتنيك عربي مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي

الإمارات تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم تحت سن 15 سنة. حول هذا الموضوع، قالت مستشارة التمكين القيادي والوعي المؤسسي والنفسي، الدكتورة ضحى الشحي:بيلاروسيا تكشف رغبة بعض القادة الأوروبيين جرهم إلى النزاع في أوكرانيا. بهذا الخصوص، قالت المحللة السياسية، ميس الكريدي:العراق يطلق أول بئر استكشافية في الشمال منذ 1978 في خطوة نفطية تاريخية. وهو ما قال عنه الخبير النفطي والمدير السابق لمكتب وزير النفط العراقي، الأستاذ محمد نجم:بدوره قال الخبير النفطي، المهندس عاصم جهاد:"تعد رقعة آمرلي الاستكشافية إحدى الرقع الهيدروكربونية الواعدة الحافلة بالتركيبات الجيولوجية".خطر يعصف بقمح سوريا... فيضانات نهر الفرات تضرب موسم الحصاد. بهذا الصدد، قال الباحث في الاقتصاد السياسي، الأستاذ محمود علوش:التفاصيل في الملف الصوتي...

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

نغم كباس https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

نغم كباس https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

نغم كباس https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

بلا قيود, аудио