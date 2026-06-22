https://sarabic.ae/20260622/مستشارة-الإمارات-تحمي-أطفالها-بمنعهم-من-وسائل-التواصل-الاجتماعي-1114599336.html
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T14:05+0000
2026-06-22T14:05+0000
2026-06-22T14:05+0000
راديو
بلا قيود
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مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
سبوتنيك عربي
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
الإمارات تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم تحت سن 15 سنة. حول هذا الموضوع، قالت مستشارة التمكين القيادي والوعي المؤسسي والنفسي، الدكتورة ضحى الشحي:بيلاروسيا تكشف رغبة بعض القادة الأوروبيين جرهم إلى النزاع في أوكرانيا. بهذا الخصوص، قالت المحللة السياسية، ميس الكريدي:العراق يطلق أول بئر استكشافية في الشمال منذ 1978 في خطوة نفطية تاريخية. وهو ما قال عنه الخبير النفطي والمدير السابق لمكتب وزير النفط العراقي، الأستاذ محمد نجم:بدوره قال الخبير النفطي، المهندس عاصم جهاد:"تعد رقعة آمرلي الاستكشافية إحدى الرقع الهيدروكربونية الواعدة الحافلة بالتركيبات الجيولوجية".خطر يعصف بقمح سوريا... فيضانات نهر الفرات تضرب موسم الحصاد. بهذا الصدد، قال الباحث في الاقتصاد السياسي، الأستاذ محمود علوش:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الإمارات تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم تحت سن 15 سنة. حول هذا الموضوع، قالت مستشارة التمكين القيادي والوعي المؤسسي والنفسي، الدكتورة ضحى الشحي:
"هذا قرار صحيح، ودولة الإمارات سباقة، ولها رؤية استراتيجية، وهذا القرار جاء لحماية الأطفال لأننا نعيش في زمن يدخل فيه الطفل إلى عالم "السوشال ميديا" وهو صغير، قبل تشكل النضج والوعي، وقبل أن يفرق بين الصح والخطأ، وهذا القرار سيضبط المحتوى وتأثيره النفسي والسلوكي على الأطفال".
بيلاروسيا تكشف رغبة بعض القادة الأوروبيين جرهم إلى النزاع في أوكرانيا. بهذا الخصوص، قالت المحللة السياسية، ميس الكريدي:
"سياسة الغرب تركز على الثروة، وهو لا يهتم بمنطق إشعال الحروب، وهذا كان تعبيرًا واضحًا عندما تحدثت الدبلوماسية الروسية، والقيادة الروسية مرارًا عن عودة النازية الجديدة".
العراق يطلق أول بئر استكشافية في الشمال منذ 1978 في خطوة نفطية تاريخية. وهو ما قال عنه الخبير النفطي والمدير السابق لمكتب وزير النفط العراقي، الأستاذ محمد نجم:
"توقف العراق منذ فترة طويلة بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية عن حفر الآبار الاستكشافية، لكن حاليا فيما لو نجح الحفر وثبت وجود خزين هيدروكربوني، فهذا يعني انتعاش منطقة السكان المحليين".
بدوره قال الخبير النفطي، المهندس عاصم جهاد:
"تعد رقعة آمرلي الاستكشافية إحدى الرقع الهيدروكربونية الواعدة الحافلة بالتركيبات الجيولوجية".
خطر يعصف بقمح سوريا... فيضانات نهر الفرات تضرب موسم الحصاد. بهذا الصدد، قال الباحث في الاقتصاد السياسي، الأستاذ محمود علوش:
"المنطقة التي ضربها الفيضان في سوريا هي منطقة ذات قيمة اقتصادية كبيرة بالنسبة للاقتصاد السوري، ولكن من الواضح أن هذه الأضرار قد يكون لها نتائج فورية على الأمن الاقتصادي في سوريا".
التفاصيل في الملف الصوتي...