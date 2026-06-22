مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي

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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:03 GMT
9 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:13 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
12:23 GMT
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترقب لإجراء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران وإمريكا في سويسرا.. واجتماعات في القاهرة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:47 GMT
14 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
12:03 GMT
30 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو لإضفاء الشرعية على هذا الكيان الوهمي
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260622/مستشارة-الإمارات-تحمي-أطفالها-بمنعهم-من-وسائل-التواصل-الاجتماعي-1114599336.html
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T14:05+0000
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راديو
بلا قيود
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مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
سبوتنيك عربي
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
الإمارات تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم تحت سن 15 سنة. حول هذا الموضوع، قالت مستشارة التمكين القيادي والوعي المؤسسي والنفسي، الدكتورة ضحى الشحي:بيلاروسيا تكشف رغبة بعض القادة الأوروبيين جرهم إلى النزاع في أوكرانيا. بهذا الخصوص، قالت المحللة السياسية، ميس الكريدي:العراق يطلق أول بئر استكشافية في الشمال منذ 1978 في خطوة نفطية تاريخية. وهو ما قال عنه الخبير النفطي والمدير السابق لمكتب وزير النفط العراقي، الأستاذ محمد نجم:بدوره قال الخبير النفطي، المهندس عاصم جهاد:"تعد رقعة آمرلي الاستكشافية إحدى الرقع الهيدروكربونية الواعدة الحافلة بالتركيبات الجيولوجية".خطر يعصف بقمح سوريا... فيضانات نهر الفرات تضرب موسم الحصاد. بهذا الصدد، قال الباحث في الاقتصاد السياسي، الأستاذ محمود علوش:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
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نغم كباس
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الأخبار
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feedback.arabic@sputniknews.com
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بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي

14:05 GMT 22.06.2026
راديو
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
تابعنا عبر
نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الإمارات تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم تحت سن 15 سنة. حول هذا الموضوع، قالت مستشارة التمكين القيادي والوعي المؤسسي والنفسي، الدكتورة ضحى الشحي:

"هذا قرار صحيح، ودولة الإمارات سباقة، ولها رؤية استراتيجية، وهذا القرار جاء لحماية الأطفال لأننا نعيش في زمن يدخل فيه الطفل إلى عالم "السوشال ميديا" وهو صغير، قبل تشكل النضج والوعي، وقبل أن يفرق بين الصح والخطأ، وهذا القرار سيضبط المحتوى وتأثيره النفسي والسلوكي على الأطفال".

بيلاروسيا تكشف رغبة بعض القادة الأوروبيين جرهم إلى النزاع في أوكرانيا. بهذا الخصوص، قالت المحللة السياسية، ميس الكريدي:

"سياسة الغرب تركز على الثروة، وهو لا يهتم بمنطق إشعال الحروب، وهذا كان تعبيرًا واضحًا عندما تحدثت الدبلوماسية الروسية، والقيادة الروسية مرارًا عن عودة النازية الجديدة".

العراق يطلق أول بئر استكشافية في الشمال منذ 1978 في خطوة نفطية تاريخية. وهو ما قال عنه الخبير النفطي والمدير السابق لمكتب وزير النفط العراقي، الأستاذ محمد نجم:
"توقف العراق منذ فترة طويلة بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية عن حفر الآبار الاستكشافية، لكن حاليا فيما لو نجح الحفر وثبت وجود خزين هيدروكربوني، فهذا يعني انتعاش منطقة السكان المحليين".
بدوره قال الخبير النفطي، المهندس عاصم جهاد:
"تعد رقعة آمرلي الاستكشافية إحدى الرقع الهيدروكربونية الواعدة الحافلة بالتركيبات الجيولوجية".
خطر يعصف بقمح سوريا... فيضانات نهر الفرات تضرب موسم الحصاد. بهذا الصدد، قال الباحث في الاقتصاد السياسي، الأستاذ محمود علوش:
"المنطقة التي ضربها الفيضان في سوريا هي منطقة ذات قيمة اقتصادية كبيرة بالنسبة للاقتصاد السوري، ولكن من الواضح أن هذه الأضرار قد يكون لها نتائج فورية على الأمن الاقتصادي في سوريا".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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