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أخف بثلاث مرات.. قفزة روسية جديدة في صناعة السفن
أخف بثلاث مرات.. قفزة روسية جديدة في صناعة السفن
سبوتنيك عربي
صرح أليكسي زاخاروف كبير مصممي مصنع "بيرم" لبناء الآلات، بأن روسيا طورت وبدأت إنتاج أعمدة دفع بحرية مصنوعة من ألياف الكربون للسفن والزوارق بمختلف إزاحاتها،... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T13:43+0000
2026-06-23T13:43+0000
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وقال زاخاروف: "حتى الآن، لم تُنتج روسيا أعمدة سفن مصنوعة من مواد مركبة. هذا العمود أخف بثلاث مرات من العمود المعدني التقليدي. يزن العمود المعدني طنًا، بينما يزن العمود المصنوع من ألياف الكربون المركبة 300 كيلوغرام. علاوة على ذلك، يُقلل هذا العمود من ضوضاء السفينة وهو غير مغناطيسي".وأضاف أليكسي زاخاروف: "هذا هو بديلنا الروسي للواردات. الآن، إذا أصبحنا قادرين على المنافسة من حيث السعر والجودة، فسوف نُنتج كل شيء بأنفسنا. يمكننا تصنيعها بأي طول وأي قطر لأي سفينة أو مركب مهما كان حجمه".لغز الوعي خارج البشر... هل يمكن أن توجد عقول واعية بأجسام لا تشبهنا؟علماء روس يطورون مادة تمنع انتشار النار في البلاستيك والكابلات
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

أخف بثلاث مرات.. قفزة روسية جديدة في صناعة السفن

13:43 GMT 23.06.2026
© Photo / ROEسفينة إنزال روسية
سفينة إنزال روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
© Photo / ROE
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صرح أليكسي زاخاروف كبير مصممي مصنع "بيرم" لبناء الآلات، بأن روسيا طورت وبدأت إنتاج أعمدة دفع بحرية مصنوعة من ألياف الكربون للسفن والزوارق بمختلف إزاحاتها، وبذلك استبدلت المنتجات التي كان يتم شراؤئها من ألمانيا.
وقال زاخاروف: "حتى الآن، لم تُنتج روسيا أعمدة سفن مصنوعة من مواد مركبة. هذا العمود أخف بثلاث مرات من العمود المعدني التقليدي. يزن العمود المعدني طنًا، بينما يزن العمود المصنوع من ألياف الكربون المركبة 300 كيلوغرام. علاوة على ذلك، يُقلل هذا العمود من ضوضاء السفينة وهو غير مغناطيسي".

وأوضح أن هذه الأعمدة كانت تشترى سابقًا من أوروبا، وتحديدًا من ألمانيا، من شركتي "سينتا" و"فولكان"، وبعد عام 2022، توقف التوريد، وأصبحت المنتجات تُشترى من دول آسيوية.

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تصنع الأعمدة المعدنية بالتشكيل. وهي ثقيلة وتتطلب جهدًا كبيرًا في التصنيع.
وأضاف أليكسي زاخاروف: "هذا هو بديلنا الروسي للواردات. الآن، إذا أصبحنا قادرين على المنافسة من حيث السعر والجودة، فسوف نُنتج كل شيء بأنفسنا. يمكننا تصنيعها بأي طول وأي قطر لأي سفينة أو مركب مهما كان حجمه".
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