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إدارة ترامب تبدأ تفكيك "الدولة العميقة"... تسريحات واسعة في الاستخبارات الأمريكية
إدارة ترامب تبدأ تفكيك "الدولة العميقة"... تسريحات واسعة في الاستخبارات الأمريكية
سبوتنيك عربي
أكدت تقارير إعلامية أمريكية بأن القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، بيل بولتي، شرع في تنفيذ خطة واسعة لتقليص عدد موظفي الجهاز، في إطار جهود إعادة... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
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2026-06-23T07:31+0000
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نفذت إدارة الاستخبارات الوطنية الأمريكية هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب وبإشراف مباشر من المدير الجديد للاستخبارات، وسط جدل متواصل بشأن دور الأجهزة الفيدرالية ونفوذها داخل الدولة الأمريكية.بحسب وسائل الإعلام الأمريكية، ستؤثر هذه الإجراءات بشكل أساسي على مركز مكافحة الإرهاب ومركز مكافحة التجسس. وقد عارض الديمقراطيون في الكونغرس بشدة إعادة الهيكلة، بحجة أن عمليات التسريح واسعة النطاق، في أعقاب تخفيضات الموظفين المقررة في عام 2025، تشكل تهديداً للحكومة.وجاء في رسالتهم إلى بولتي: "بالنظر إلى افتقارك للخبرة في مجتمع الاستخبارات، فمن الصعب تصور أنك في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن قد كوّنت بالفعل رأياً مستنيراً تماماً حول كيفية تقليص عدد موظفي مدير الاستخبارات الوطنية دون خلق مخاطر على الأمن القومي".وبحسب التقرير، كان ترامب قد كلف بولتي، فور تعيينه على رأس الاستخبارات الوطنية بالإنابة، بتنفيذ خطة لتقليص أعداد العاملين في المؤسسة، التي تشرف على 18 وكالة وهيئة استخباراتية أمريكية.وأشارت مصادر إلى أن أكبر موجة من التخفيضات الوظيفية قد تطال المركز الوطني لمكافحة الإرهاب والمركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن، وهما من أبرز المؤسسات التابعة لجهاز الاستخبارات الوطنية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه أوعز إلى بولتي ببدء عملية تقليص حجم الجهاز، معتبرا أن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أصبح "متضخما أكثر من اللازم" ويفتقر إلى الكفاءة المطلوبة.خبراء: تحقيق المختبرات البيولوجية الأمريكية الخارجية يهدف لتشديد الرقابة على "الدولة العميقة"
https://sarabic.ae/20250830/خبير-في-الشأن-الأمريكي-سوروس-من-أهم-وجوه-الدولة-العميقة-التي-يقوم-ترامب-بمواجهتها-1104308668.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إدارة ترامب تبدأ تفكيك "الدولة العميقة"... تسريحات واسعة في الاستخبارات الأمريكية

07:31 GMT 23.06.2026
© REUTERS Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
© REUTERS Evan Vucci
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أكدت تقارير إعلامية أمريكية بأن القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، بيل بولتي، شرع في تنفيذ خطة واسعة لتقليص عدد موظفي الجهاز، في إطار جهود إعادة هيكلة المؤسسة الاستخباراتية.
نفذت إدارة الاستخبارات الوطنية الأمريكية هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب وبإشراف مباشر من المدير الجديد للاستخبارات، وسط جدل متواصل بشأن دور الأجهزة الفيدرالية ونفوذها داخل الدولة الأمريكية.

ونقلت التقارير عن مصدر مطلع قوله: "بدأت عمليات التسريح في الدولة العميقة"، مشيرا إلى أنها تستهدف ما وصفه بـ"عناصر الدولة العميقة" داخل الجهاز، في إشارة إلى موظفين يعتقد أنهم يمثلون تيارات بيروقراطية معارضة لتوجهات الإدارة الحالية.

بحسب وسائل الإعلام الأمريكية، ستؤثر هذه الإجراءات بشكل أساسي على مركز مكافحة الإرهاب ومركز مكافحة التجسس. وقد عارض الديمقراطيون في الكونغرس بشدة إعادة الهيكلة، بحجة أن عمليات التسريح واسعة النطاق، في أعقاب تخفيضات الموظفين المقررة في عام 2025، تشكل تهديداً للحكومة.
وجاء في رسالتهم إلى بولتي: "بالنظر إلى افتقارك للخبرة في مجتمع الاستخبارات، فمن الصعب تصور أنك في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن قد كوّنت بالفعل رأياً مستنيراً تماماً حول كيفية تقليص عدد موظفي مدير الاستخبارات الوطنية دون خلق مخاطر على الأمن القومي".
جورج سوروس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
خبير في الشأن الأمريكي: سوروس من أهم وجوه الدولة العميقة التي يقوم ترامب بمواجهتها
30 أغسطس 2025, 06:54 GMT
وبحسب التقرير، كان ترامب قد كلف بولتي، فور تعيينه على رأس الاستخبارات الوطنية بالإنابة، بتنفيذ خطة لتقليص أعداد العاملين في المؤسسة، التي تشرف على 18 وكالة وهيئة استخباراتية أمريكية.

وأضافت شبكة "سي إن إن" أن بولتي باشر مهامه قبل الموعد المتوقع بيوم واحد، وطلب فور وصوله قائمة شاملة بأسماء جميع الموظفين، تمهيدا لبدء عملية إعادة الهيكلة.

وأشارت مصادر إلى أن أكبر موجة من التخفيضات الوظيفية قد تطال المركز الوطني لمكافحة الإرهاب والمركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن، وهما من أبرز المؤسسات التابعة لجهاز الاستخبارات الوطنية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه أوعز إلى بولتي ببدء عملية تقليص حجم الجهاز، معتبرا أن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أصبح "متضخما أكثر من اللازم" ويفتقر إلى الكفاءة المطلوبة.
خبراء: تحقيق المختبرات البيولوجية الأمريكية الخارجية يهدف لتشديد الرقابة على "الدولة العميقة"
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