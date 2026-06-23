https://sarabic.ae/20260623/إدارة-ترامب-تبدأ-تفكيك-الدولة-العميقة-تسريحات-واسعة-في-الاستخبارات-الأمريكية-1114612357.html

إدارة ترامب تبدأ تفكيك "الدولة العميقة"... تسريحات واسعة في الاستخبارات الأمريكية

إدارة ترامب تبدأ تفكيك "الدولة العميقة"... تسريحات واسعة في الاستخبارات الأمريكية

سبوتنيك عربي

أكدت تقارير إعلامية أمريكية بأن القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، بيل بولتي، شرع في تنفيذ خطة واسعة لتقليص عدد موظفي الجهاز، في إطار جهود إعادة... 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T07:31+0000

2026-06-23T07:31+0000

2026-06-23T07:31+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1d/1113864592_0:0:1236:696_1920x0_80_0_0_011ddec5deffad3511197c468e951bca.jpg

نفذت إدارة الاستخبارات الوطنية الأمريكية هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب وبإشراف مباشر من المدير الجديد للاستخبارات، وسط جدل متواصل بشأن دور الأجهزة الفيدرالية ونفوذها داخل الدولة الأمريكية.بحسب وسائل الإعلام الأمريكية، ستؤثر هذه الإجراءات بشكل أساسي على مركز مكافحة الإرهاب ومركز مكافحة التجسس. وقد عارض الديمقراطيون في الكونغرس بشدة إعادة الهيكلة، بحجة أن عمليات التسريح واسعة النطاق، في أعقاب تخفيضات الموظفين المقررة في عام 2025، تشكل تهديداً للحكومة.وجاء في رسالتهم إلى بولتي: "بالنظر إلى افتقارك للخبرة في مجتمع الاستخبارات، فمن الصعب تصور أنك في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن قد كوّنت بالفعل رأياً مستنيراً تماماً حول كيفية تقليص عدد موظفي مدير الاستخبارات الوطنية دون خلق مخاطر على الأمن القومي".وبحسب التقرير، كان ترامب قد كلف بولتي، فور تعيينه على رأس الاستخبارات الوطنية بالإنابة، بتنفيذ خطة لتقليص أعداد العاملين في المؤسسة، التي تشرف على 18 وكالة وهيئة استخباراتية أمريكية.وأشارت مصادر إلى أن أكبر موجة من التخفيضات الوظيفية قد تطال المركز الوطني لمكافحة الإرهاب والمركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن، وهما من أبرز المؤسسات التابعة لجهاز الاستخبارات الوطنية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه أوعز إلى بولتي ببدء عملية تقليص حجم الجهاز، معتبرا أن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أصبح "متضخما أكثر من اللازم" ويفتقر إلى الكفاءة المطلوبة.خبراء: تحقيق المختبرات البيولوجية الأمريكية الخارجية يهدف لتشديد الرقابة على "الدولة العميقة"

https://sarabic.ae/20250830/خبير-في-الشأن-الأمريكي-سوروس-من-أهم-وجوه-الدولة-العميقة-التي-يقوم-ترامب-بمواجهتها-1104308668.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم