https://sarabic.ae/20260623/السعودية-توافق-على-تصميم-وبناء-أول-قمر-صناعي-مشترك-مع-مصر-1114635008.html
السعودية توافق على تصميم وبناء أول قمر صناعي مشترك مع مصر
السعودية توافق على تصميم وبناء أول قمر صناعي مشترك مع مصر
سبوتنيك عربي
وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي سعودي مصري مشترك. 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T16:35+0000
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وأفادت "بوابة الأهرام"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن ذلك جاء ذلك خلال ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة.ويأتي المشروع السعودي المصري المشترك ضمن جهود المملكة ومصر لتعزيز التعاون العلمي والتقني، وتطوير القدرات الوطنية في قطاع الفضاء، بما يدعم خطط التنمية والتحول الرقمي في البلدين ويعزز مكانتهما الإقليمية في الصناعات والتقنيات الفضائية الحديثة. ومن المقرر أن يسهم القمر الصناعي في دعم مجالات متعددة، أهمها مراقبة الأرض والاستشعار عن بعد، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، فضلا عن رصد التغيرات البيئية والمناخية، إضافة إلى دعم الأبحاث العلمية وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة في علوم وتكنولوجيا الفضاء.ويعد المشروع المشترك أحد أبرز ثمار التعاون المصري السعودي في القطاعات المستقبلية، خاصة في ظل التوجه المتزايد لدى البلدين للاستثمار في الصناعات المعرفية والتكنولوجيا المتقدمة، بما يتماشى مع رؤية "السعودية 2030" واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة.ويذكر أن التعاون الفضائي بين مصر والسعودية شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع تنامي الاهتمام العربي بقطاع الفضاء باعتباره أحد أهم القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية والاقتصاد المعرفي والأمن القومي.
https://sarabic.ae/20260423/أكبر-10-دول-عربية-من-حيث-سعة-الطاقة-المتجددة-كيف-حققت-السعودية-ومصر-طفرة-كبيرة-1112793884.html
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أخبار مصر الآن, السعودية, العالم العربي, الأخبار
أخبار مصر الآن, السعودية, العالم العربي, الأخبار
السعودية توافق على تصميم وبناء أول قمر صناعي مشترك مع مصر
وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي سعودي مصري مشترك.
وأفادت "بوابة
الأهرام"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن ذلك جاء ذلك خلال ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة.
ويأتي المشروع السعودي المصري المشترك ضمن جهود المملكة ومصر لتعزيز التعاون العلمي والتقني، وتطوير القدرات الوطنية في قطاع الفضاء، بما يدعم خطط التنمية والتحول الرقمي في البلدين ويعزز مكانتهما الإقليمية في الصناعات والتقنيات الفضائية الحديثة
.
ومن المقرر أن يسهم القمر الصناعي في دعم مجالات متعددة، أهمها مراقبة الأرض والاستشعار عن بعد، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، فضلا عن رصد التغيرات البيئية والمناخية، إضافة إلى دعم الأبحاث العلمية وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة في علوم وتكنولوجيا الفضاء.
ويعد المشروع المشترك أحد أبرز ثمار التعاون المصري السعودي في القطاعات المستقبلية، خاصة في ظل التوجه المتزايد لدى البلدين للاستثمار في الصناعات المعرفية والتكنولوجيا المتقدمة، بما يتماشى مع رؤية "السعودية 2030"
واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة.
ويذكر أن التعاون الفضائي بين مصر والسعودية شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع تنامي الاهتمام العربي بقطاع الفضاء باعتباره أحد أهم القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية والاقتصاد المعرفي والأمن القومي.