السعودية توافق على تصميم وبناء أول قمر صناعي مشترك مع مصر

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29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:47 GMT
14 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
10:00 GMT
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نبض افريقيا
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12:03 GMT
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من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
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7 د
بلا قيود
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
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شؤون عسكرية
خبير: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو لإضفاء الشرعية على هذا الكيان الوهمي
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روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
18:31 GMT
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الحدث من سبوتنيك
اللغة العربية في مدارس روسيا … الدراجات النارية في بيروت بين الفوضى والتنظيم، فماذا يقول القانون ؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
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183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
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نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
09:03 GMT
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
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من الملعب
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روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
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صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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عمادة المهندسين التونسيين ترفع مقترحاتها لمجلس النواب للحفاظ على الكفاءات
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هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
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السعودية توافق على تصميم وبناء أول قمر صناعي مشترك مع مصر
السعودية توافق على تصميم وبناء أول قمر صناعي مشترك مع مصر
سبوتنيك عربي
وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي سعودي مصري مشترك. 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T16:35+0000
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وأفادت "بوابة الأهرام"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن ذلك جاء ذلك خلال ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة.ويأتي المشروع السعودي المصري المشترك ضمن جهود المملكة ومصر لتعزيز التعاون العلمي والتقني، وتطوير القدرات الوطنية في قطاع الفضاء، بما يدعم خطط التنمية والتحول الرقمي في البلدين ويعزز مكانتهما الإقليمية في الصناعات والتقنيات الفضائية الحديثة. ومن المقرر أن يسهم القمر الصناعي في دعم مجالات متعددة، أهمها مراقبة الأرض والاستشعار عن بعد، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، فضلا عن رصد التغيرات البيئية والمناخية، إضافة إلى دعم الأبحاث العلمية وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة في علوم وتكنولوجيا الفضاء.ويعد المشروع المشترك أحد أبرز ثمار التعاون المصري السعودي في القطاعات المستقبلية، خاصة في ظل التوجه المتزايد لدى البلدين للاستثمار في الصناعات المعرفية والتكنولوجيا المتقدمة، بما يتماشى مع رؤية "السعودية 2030" واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة.ويذكر أن التعاون الفضائي بين مصر والسعودية شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع تنامي الاهتمام العربي بقطاع الفضاء باعتباره أحد أهم القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية والاقتصاد المعرفي والأمن القومي.
https://sarabic.ae/20260423/أكبر-10-دول-عربية-من-حيث-سعة-الطاقة-المتجددة-كيف-حققت-السعودية-ومصر-طفرة-كبيرة-1112793884.html
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أخبار مصر الآن, السعودية, العالم العربي, الأخبار
أخبار مصر الآن, السعودية, العالم العربي, الأخبار

السعودية توافق على تصميم وبناء أول قمر صناعي مشترك مع مصر

16:35 GMT 23.06.2026
© Photo / CCOقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
© Photo / CCO
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وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي سعودي مصري مشترك.
وأفادت "بوابة الأهرام"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن ذلك جاء ذلك خلال ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة.
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أكبر 10 دول عربية من حيث سعة الطاقة المتجددة... كيف حققت السعودية ومصر طفرة كبيرة؟
23 أبريل, 07:01 GMT
ويأتي المشروع السعودي المصري المشترك ضمن جهود المملكة ومصر لتعزيز التعاون العلمي والتقني، وتطوير القدرات الوطنية في قطاع الفضاء، بما يدعم خطط التنمية والتحول الرقمي في البلدين ويعزز مكانتهما الإقليمية في الصناعات والتقنيات الفضائية الحديثة.
ومن المقرر أن يسهم القمر الصناعي في دعم مجالات متعددة، أهمها مراقبة الأرض والاستشعار عن بعد، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، فضلا عن رصد التغيرات البيئية والمناخية، إضافة إلى دعم الأبحاث العلمية وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة في علوم وتكنولوجيا الفضاء.
ويعد المشروع المشترك أحد أبرز ثمار التعاون المصري السعودي في القطاعات المستقبلية، خاصة في ظل التوجه المتزايد لدى البلدين للاستثمار في الصناعات المعرفية والتكنولوجيا المتقدمة، بما يتماشى مع رؤية "السعودية 2030" واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة.
ويذكر أن التعاون الفضائي بين مصر والسعودية شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع تنامي الاهتمام العربي بقطاع الفضاء باعتباره أحد أهم القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية والاقتصاد المعرفي والأمن القومي.
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