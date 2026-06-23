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القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
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بين بيروت والقاهرة
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نبض افريقيا
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https://sarabic.ae/20260623/الصين-تطور-بطارية-ثورية-فائقة-المقاومة-للحرارة--1114637671.html
الصين تطور بطارية ثورية فائقة المقاومة للحرارة
الصين تطور بطارية ثورية فائقة المقاومة للحرارة
سبوتنيك عربي
طوّرعلماء صينيون بطارية ليثيوم أيون جديدة مصنوعة من السيراميك، تعمل بكفاءة في درجات حرارة أعلى بكثير من درجة غليان الماء، ما يُمثّل خطوة هامة نحو تخزين الطاقة... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T17:01+0000
2026-06-23T17:01+0000
مجتمع
علوم
الصين
أخبار الأبحاث العلمية
إرتفاع الحرارة
طاقة
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ووفقًا للتقرير، يمكن لهذه البطارية الصغيرة أن تعمل بثبات حتى 150 درجة مئوية، وتتحمل صدمات حرارية قصيرة تصل إلى 300 درجة مئوية دون أن تتأثر كفاءتها. يُعالج هذا الإنجاز أحد أكبر نقاط ضعف بطاريات الليثيوم أيون التقليدية: السلامة في درجات الحرارة العالية. إذ قد تُصبح هذه البطاريات غير مستقرة، أو تفقد كفاءتها، أو حتى تُؤدي إلى انهيار حراري خطير عند تعرضها لدرجات حرارة عالية، ما يُحدّ من استخدامها في البيئات الصناعية والعلمية والفضائية القاسية. يقول الباحثون إن التصميم الجديد يعتمد على بنية سيراميكية بالكامل، ما يجعل البطارية متينة ميكانيكيًا وخالية من الضغط في نطاق واسع من درجات الحرارة. ونظرًا لصغر حجم البطارية وكثافة طاقتها العالية، يُمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للإلكترونيات المصغّرة، وأجهزة الاستشعار الذكية، والأجهزة الفضائية.ابتكار في بطاريات السيارات الكهربائية يتيح قطع 800 كيلومتر بشحنة فائقة السرعة
https://sarabic.ae/20260212/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-تزيد-عمر-بطاريات-الليثيوم-4-أضعاف-1110297359.html
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علوم, الصين, أخبار الأبحاث العلمية, إرتفاع الحرارة, طاقة
علوم, الصين, أخبار الأبحاث العلمية, إرتفاع الحرارة, طاقة

الصين تطور بطارية ثورية فائقة المقاومة للحرارة

17:01 GMT 23.06.2026
© Photo / Unsplash/ Kumpan Electricبطارية كهربائية
بطارية كهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
© Photo / Unsplash/ Kumpan Electric
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طوّرعلماء صينيون بطارية ليثيوم أيون جديدة مصنوعة من السيراميك، تعمل بكفاءة في درجات حرارة أعلى بكثير من درجة غليان الماء، ما يُمثّل خطوة هامة نحو تخزين الطاقة في درجات الحرارة العالية بشكل أكثر أمانًا.
ووفقًا للتقرير، يمكن لهذه البطارية الصغيرة أن تعمل بثبات حتى 150 درجة مئوية، وتتحمل صدمات حرارية قصيرة تصل إلى 300 درجة مئوية دون أن تتأثر كفاءتها.
يُعالج هذا الإنجاز أحد أكبر نقاط ضعف بطاريات الليثيوم أيون التقليدية: السلامة في درجات الحرارة العالية. إذ قد تُصبح هذه البطاريات غير مستقرة، أو تفقد كفاءتها، أو حتى تُؤدي إلى انهيار حراري خطير عند تعرضها لدرجات حرارة عالية، ما يُحدّ من استخدامها في البيئات الصناعية والعلمية والفضائية القاسية.
بطاريات ليثيوم مدمجة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
مجتمع
علماء روس يبتكرون طريقة تزيد عمر بطاريات "الليثيوم" 4 أضعاف
12 فبراير, 15:56 GMT
يقول الباحثون إن التصميم الجديد يعتمد على بنية سيراميكية بالكامل، ما يجعل البطارية متينة ميكانيكيًا وخالية من الضغط في نطاق واسع من درجات الحرارة.
ونظرًا لصغر حجم البطارية وكثافة طاقتها العالية، يُمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للإلكترونيات المصغّرة، وأجهزة الاستشعار الذكية، والأجهزة الفضائية.
ابتكار في بطاريات السيارات الكهربائية يتيح قطع 800 كيلومتر بشحنة فائقة السرعة
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