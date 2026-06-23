https://sarabic.ae/20260623/باحث-سياسي-الدوحة-وسيط-واقعي-مقبول-من-طهران-وواشنطن-لحل-أزمة-لبنان-1114618391.html
باحث سياسي: الدوحة وسيط واقعي مقبول من طهران وواشنطن لحل أزمة لبنان
باحث سياسي: الدوحة وسيط واقعي مقبول من طهران وواشنطن لحل أزمة لبنان
سبوتنيك عربي
أكد الباحث السياسي اللبناني، الدكتور مالك أبو حمدان، أن "إيران فرضت مسألة لبنان على رأس الأولويات خلال المباحثات، وما صرح به رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T10:21+0000
2026-06-23T10:21+0000
2026-06-23T10:21+0000
إيران
لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
قطر
وسيط
تقارير سبوتنيك
حصري
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وقال أبو حمدان، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "أصرت إيران على عبارة وحدة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان لتؤكد على مسألة الانسحاب لاحقا، وبالتالي موازين القوى هي التي تفرض الأمور، لأنه لولا وجود ميزان قوى جديد لما فرض موضوع لبنان بهذه الطريقة وأصبح بندا رئيسيا وأساسيا في مفاوضات سويسرا". وعن أهمية الدور القطري في لبنان، كشف أبو حمدان أنه "بمثابة ميزان جديد، حيث أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي التي تريد هذا الدور القطري، والأمريكي لا يمانع في ذلك، وبالتالي إذا القطري دخل على خط الحل في لبنان، من المؤكد أن الطرفين الإيراني والأمريكي سيساعدان الطرف القطري المعروف بواقعيته، فهو لا يُدخل انتقامات عاطفية في القرار السياسي، لهذا الدور القطري مقبول ومفروض من الطرفين". وختم الباحث السياسي اللبناني، الدكتور مالك أبو حمدان، حديثه بالقول: "قطر لديها موقفا متوازنا في الإقليم، وممتازا من مسألة مقاومة إسرائيل، ومتوازنا بطريقة التعامل مع الوقائع".
https://sarabic.ae/20260616/أمير-قطر-الاتفاق-الأمريكي-مع-إيران-إنجاز-مهم-للمنطقة-1114401409.html
إيران
لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
قطر
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MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, وسيط, تقارير سبوتنيك, حصري
إيران, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, وسيط, تقارير سبوتنيك, حصري
باحث سياسي: الدوحة وسيط واقعي مقبول من طهران وواشنطن لحل أزمة لبنان
حصري
أكد الباحث السياسي اللبناني، الدكتور مالك أبو حمدان، أن "إيران فرضت مسألة لبنان على رأس الأولويات خلال المباحثات، وما صرح به رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف حول إنشاء لجنة متابعة لوقف إطلاق النار، هو فقط تعبير عن الواقع الذي فرض في سويسرا".
وقال أبو حمدان، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "أصرت إيران على عبارة وحدة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان لتؤكد على مسألة الانسحاب لاحقا، وبالتالي موازين القوى هي التي تفرض الأمور، لأنه لولا وجود ميزان قوى جديد لما فرض موضوع لبنان بهذه الطريقة وأصبح بندا رئيسيا وأساسيا في مفاوضات سويسرا".
وتابع: "دور إيران سيستمر في لبنان ولكن بنوع جديد، حيث يوجد جيل جديد في الإدارة الإيرانية، لذلك سيكون هناك نوع من التعاطي الجديد من الفريق الجديد الذي سيتولى ملف المقاومة في لبنان، بالمعنى السياسي المطروح خصوصا من خلال الوسيطين القطري والباكستاني، والمطروح اليوم سلة متكاملة للحل اللبناني".
وعن أهمية الدور القطري في لبنان، كشف أبو حمدان أنه "بمثابة ميزان جديد، حيث أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي التي تريد هذا الدور القطري، والأمريكي لا يمانع في ذلك، وبالتالي إذا القطري دخل على خط الحل في لبنان، من المؤكد أن الطرفين الإيراني والأمريكي سيساعدان الطرف القطري المعروف بواقعيته، فهو لا يُدخل انتقامات عاطفية في القرار السياسي، لهذا الدور القطري مقبول ومفروض من الطرفين".
وختم الباحث السياسي اللبناني، الدكتور مالك أبو حمدان، حديثه بالقول: "قطر لديها موقفا متوازنا في الإقليم، وممتازا من مسألة مقاومة إسرائيل، ومتوازنا بطريقة التعامل مع الوقائع".