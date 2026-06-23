https://sarabic.ae/20260623/لماذا-تختفي-الحشرات-عند-هطول-المطر؟علماء-يفسرون-اللغز-1114634147.html
لماذا تختفي الحشرات عند هطول المطر؟...علماء يفسرون اللغز
لماذا تختفي الحشرات عند هطول المطر؟...علماء يفسرون اللغز
سبوتنيك عربي
أوضح علماء من جامعة شمال القوقاز الفيدرالية أن المطر وانخفاض الضغط الجوي يدفعان الحشرات للاختباء، لأنها تستشعر تغيرات الضغط عبر مستقبلات خاصة، ولأن قطرات المطر... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T15:44+0000
2026-06-23T15:44+0000
2026-06-23T15:45+0000
مجتمع
علوم
روسيا
جامعات روسية
أخبار الأبحاث العلمية
حشرات
مطر
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ووفقًا لعالم الأحياء مكسيم أفونكين، قد يكون المطر خطيرًا على الحشرات نظرًا لصغر حجمها: فحتى قطرة واحدة ثقيلة بما يكفي لإيذائها، لذا فهي تسعى جاهدةً لإيجاد مأوى. وأوضح أن الحشرات تستجيب بشكل أساسي لتغيرات الضغط، ولهذا السبب يقل نشاطها قبل وأثناء الطقس الرطب، كما تُشكل الرطوبة تهديدًا آخر. فحتى التكثف قد يكون خطيرًا على الحشرات الصغيرة، إذ أن انحصارها في قطرة ماء قد يُصعّب عليها أو يُستحيل عليها الخروج بسبب التوتر السطحي. أفضل وقت لمشاهدة الحشرات هو فصل الصيف، من يونيو إلى أوائل سبتمبر، حيث تدعم درجات الحرارة الدافئة نشاطها وتوفر لها النباتات المزهرة الغذاء. وأشار أفونكين إلى أن حركة الحشرات تنخفض بشكل حاد عند درجات حرارة أقل من 10 درجات مئوية، بينما يكون الطقس الأمثل لمراقبتها هادئًا ودافئًا عند حوالي 20-25 درجة مئوية. لهذا السبب، لا يؤدي الطقس الممطر إلى اختفاء الحشرات تمامًا، بل يدفعها فقط إلى الاختباء حتى تتحسن الظروف. في أماكن مثل محمية متحف حقل كوليكوفو، يتيح الإزهار الموسمي والحياة النباتية الغنية إمكانية مشاهدة مجموعة واسعة من الحشرات، بما في ذلك الأنواع النادرة، خاصة في الصباح أو المساء.دراسة تنذر بانتهاء عصر فعالية المبيدات الحشرية
https://sarabic.ae/20260612/علماء-يكشفون-عن-أكثر-طرق-مكافحة-البعوض-فعالية--1114302051.html
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علوم, روسيا, جامعات روسية, أخبار الأبحاث العلمية, حشرات, مطر
علوم, روسيا, جامعات روسية, أخبار الأبحاث العلمية, حشرات, مطر
لماذا تختفي الحشرات عند هطول المطر؟...علماء يفسرون اللغز
15:44 GMT 23.06.2026 (تم التحديث: 15:45 GMT 23.06.2026)
أوضح علماء من جامعة شمال القوقاز الفيدرالية أن المطر وانخفاض الضغط الجوي يدفعان الحشرات للاختباء، لأنها تستشعر تغيرات الضغط عبر مستقبلات خاصة، ولأن قطرات المطر قد تُلحق الضرر بأجنحتها.
ووفقًا لعالم الأحياء مكسيم أفونكين، قد يكون المطر خطيرًا على الحشرات نظرًا لصغر حجمها: فحتى قطرة واحدة ثقيلة بما يكفي لإيذائها، لذا فهي تسعى جاهدةً لإيجاد مأوى.
وأوضح أن الحشرات تستجيب بشكل أساسي لتغيرات الضغط، ولهذا السبب يقل نشاطها قبل وأثناء الطقس الرطب، كما تُشكل الرطوبة تهديدًا آخر. فحتى التكثف قد يكون خطيرًا على الحشرات الصغيرة، إذ أن انحصارها في قطرة ماء قد يُصعّب عليها أو يُستحيل عليها الخروج بسبب التوتر السطحي.
وإذا عرفت أين تبحث، فستظل قادرًا على مشاهدة الحشرات في الأيام الممطرة. تتجمع الحشرات الطائرة غالبًا في أوراق الشجر الكثيفة، بينما تختبئ الحشرات الأرضية في منخفضات التربة، وتحت الأوراق والحجارة والأغصان المتساقطة، أو حتى تحفر أنفاقًا تحت الأرض إن استطاعت.
أفضل وقت لمشاهدة الحشرات هو فصل الصيف، من يونيو إلى أوائل سبتمبر، حيث تدعم درجات الحرارة الدافئة نشاطها وتوفر لها النباتات المزهرة الغذاء. وأشار أفونكين إلى أن حركة الحشرات تنخفض بشكل حاد عند درجات حرارة أقل من 10 درجات مئوية، بينما يكون الطقس الأمثل لمراقبتها هادئًا ودافئًا عند حوالي 20-25 درجة مئوية. لهذا السبب، لا يؤدي الطقس الممطر إلى اختفاء الحشرات تمامًا، بل يدفعها فقط إلى الاختباء حتى تتحسن الظروف.
في أماكن مثل محمية متحف حقل كوليكوفو، يتيح الإزهار الموسمي والحياة النباتية الغنية إمكانية مشاهدة مجموعة واسعة من الحشرات، بما في ذلك الأنواع النادرة، خاصة في الصباح أو المساء.