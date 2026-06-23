https://sarabic.ae/20260623/وزارة-العدل-الأمريكية-تسحب-مذكرات-استدعاء-بحق-صحفيين-بعد-طعون-قانونية-1114642319.html
وزارة العدل الأمريكية تسحب مذكرات استدعاء بحق صحفيين بعد طعون قانونية
وزارة العدل الأمريكية تسحب مذكرات استدعاء بحق صحفيين بعد طعون قانونية
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة العدل الأمريكية مذكرات استدعاء بحق صحفيين من صحيفتي واشنطن بوست وول ستريت جورنال، بهدف إلزامهم بالإدلاء بشهاداتهم أمام هيئة محلفين كبرى فيدرالية... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T22:48+0000
2026-06-23T22:48+0000
2026-06-23T22:48+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101728/48/1017284860_0:196:3456:2140_1920x0_80_0_0_d3bd0da43a6d80616dc06cf6dabf9947.jpg
وأفادت الصحيفة بأن إحدى مذكرات الاستدعاء وُجهت إلى الصحفية المخضرمة المتخصصة في شؤون الأمن القومي إلين ناكاشيما، كما تلقى ثلاثة صحفيين من "وول ستريت جورنال" أوامر بالمثول أمام هيئة المحلفين الكبرى.ولا يزال نطاق التحقيقات وأهدافها غير واضحين بشكل كامل، إلا أن مصادر نقلت عنها "واشنطن بوست" قالت إن التحقيقات كانت مرتبطة بمحاولات حكومية لتحديد مصادر تسريب معلومات حساسة داخل مؤسسات الدولة الأمريكية.واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا لحرية الصحافة ومحاولة لإجبار الصحفيين على المساهمة في التحقيقات الحكومية، وهو ما أثار مخاوف بشأن حماية المصادر الصحفية واستقلالية العمل الإعلامي.تُعد قضية حماية المصادر الصحفية من القضايا المثيرة للجدل في الولايات المتحدة، إذ تسعى السلطات الأمريكية أحيانًا إلى ملاحقة المسؤولين عن تسريب معلومات سرية أو حساسة إلى وسائل الإعلام، خاصة في القضايا المرتبطة بالأمن القومي.وفي السنوات الأخيرة، واجهت إدارات أمريكية متعاقبة انتقادات من منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية بسبب استخدام مذكرات الاستدعاء أو طلب سجلات الاتصالات الخاصة بالصحفيين في إطار التحقيقات المتعلقة بالتسريبات الحكومية.وتؤكد المؤسسات الصحفية أن إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم قد يحد من قدرة وسائل الإعلام على كشف القضايا ذات المصلحة العامة، بينما ترى السلطات أن بعض التسريبات قد تضر بالأمن القومي أو تكشف معلومات سرية.
https://sarabic.ae/20260623/ترامب-الولايات-المتحدة-تنفق-مبالغ-طائلة-على-حلف-الناتو-1114611514.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101728/48/1017284860_191:0:3263:2304_1920x0_80_0_0_8ac460c9c9da42ae5352d1d77680f478.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
وزارة العدل الأمريكية تسحب مذكرات استدعاء بحق صحفيين بعد طعون قانونية
أصدرت وزارة العدل الأمريكية مذكرات استدعاء بحق صحفيين من صحيفتي واشنطن بوست وول ستريت جورنال، بهدف إلزامهم بالإدلاء بشهاداتهم أمام هيئة محلفين كبرى فيدرالية ضمن تحقيقات تتعلق بقضايا الأمن القومي، لكنها تراجعت عن هذه الخطوة بعد طعون قانونية، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وأفادت الصحيفة بأن إحدى مذكرات الاستدعاء وُجهت إلى الصحفية المخضرمة المتخصصة في شؤون الأمن القومي إلين ناكاشيما، كما تلقى ثلاثة صحفيين من "وول ستريت جورنال" أوامر بالمثول أمام هيئة المحلفين الكبرى.
ورغم إصدار المذكرات، لم يدلِ أي من الصحفيين بشهادته في نهاية المطاف، بعدما واجهت الإجراءات اعتراضات قانونية من المؤسسات الإعلامية ومحامي الصحفيين.
ولا يزال نطاق التحقيقات وأهدافها غير واضحين بشكل كامل، إلا أن مصادر نقلت عنها "واشنطن بوست" قالت إن التحقيقات كانت مرتبطة بمحاولات حكومية لتحديد مصادر تسريب معلومات حساسة داخل مؤسسات الدولة الأمريكية.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا لحرية الصحافة ومحاولة لإجبار الصحفيين على المساهمة في التحقيقات الحكومية، وهو ما أثار مخاوف بشأن حماية المصادر الصحفية واستقلالية العمل الإعلامي
.
تُعد قضية حماية المصادر الصحفية من القضايا المثيرة للجدل في الولايات المتحدة، إذ تسعى السلطات الأمريكية أحيانًا إلى ملاحقة المسؤولين عن تسريب معلومات سرية أو حساسة إلى وسائل الإعلام، خاصة في القضايا المرتبطة بالأمن القومي.
وفي السنوات الأخيرة، واجهت إدارات أمريكية متعاقبة انتقادات من منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية بسبب استخدام مذكرات الاستدعاء أو طلب سجلات الاتصالات الخاصة بالصحفيين في إطار التحقيقات المتعلقة بالتسريبات الحكومية.
وتؤكد المؤسسات الصحفية أن إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم قد يحد من قدرة وسائل الإعلام على كشف القضايا ذات المصلحة العامة، بينما ترى السلطات أن بعض التسريبات قد تضر بالأمن القومي أو تكشف معلومات سرية.