https://sarabic.ae/20260623/وزير-الصناعة-إندونيسيا-قد-تحتاج-إلى-إمدادات-الطاقة-من-روسيا-حتى-عام-2045-1114610614.html

وزير الصناعة الإندونيسي: بلادنا قد تحتاج إلى إمدادات الطاقة من روسيا حتى عام 2045

وزير الصناعة الإندونيسي: بلادنا قد تحتاج إلى إمدادات الطاقة من روسيا حتى عام 2045

سبوتنيك عربي

صرح وزير الصناعة الإندونيسي، غوس غوميوانغ كارتاساسميتا، أن بلاده قد تحتاج إلى إمدادات طاقة موثوقة، بما في ذلك من روسيا، لتنفيذ استراتيجيتها التنموية حتى عام... 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T02:25+0000

2026-06-23T02:25+0000

2026-06-23T05:18+0000

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وأشار إلى أن أمن الطاقة يُعدّ عنصرًا أساسيًا لتحقيق رؤية "إندونيسيا الذهبية 2045".وأوضح الوزير، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي"، أن عملية التصنيع في إندونيسيا تتطلب إمدادات طاقة مستقرة ومستدامة قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد.وأضاف أن السوق العالمي يتجه بشكل متزايد نحو المنتجات والطاقة الخضراء، ما يجعل التحول إلى مصادر طاقة نظيفة ضرورة ملحّة خلال المرحلة المقبلة.وأشار كارتاساسميتا إلى أن روسيا يمكن أن تلعب دورًا في دعم إندونيسيا لتحقيق هذا التحول، من خلال المساهمة في تأمين إمدادات الطاقة وتطوير الحلول المرتبطة بالطاقة المستدامة.

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