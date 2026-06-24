https://sarabic.ae/20260624/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-عنصرين-من-حزب-الله-جنوبي-لبنان-1114663556.html

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عنصرين من "حزب الله" جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عنصرين من "حزب الله" جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه استهدف عنصرين من "حزب الله" اللبناني في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، بعد رصدهما من قبل قوات لواء "غفعاتي". 24.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-24T13:45+0000

2026-06-24T13:45+0000

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وأوضح الجيش، في بيان، أن عملية الرصد تمت خلال ساعات الصباح، وبعد التأكد من وجود العنصرين واعتبارهما تهديدًا للقوات، جرى تنسيق فوري بين سلاح الجو والقوات البرية لاستهدافهما "وتحييد الخطر".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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