https://sarabic.ae/20260624/بث-مباشر-ميدفيديف-يشارك-في-الجلسة-العامة-لـمنتدى-سان-بطرسبورغ-القانوني-الدولي-2026--1114660012.html
بث مباشر... ميدفيديف يشارك في الجلسة العامة لـ"منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي 2026"
بث مباشر... ميدفيديف يشارك في الجلسة العامة لـ"منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي 2026"
سبوتنيك عربي
يشارك نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في الجلسة العامة لـ"منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي". 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T13:16+0000
2026-06-24T13:16+0000
2026-06-24T13:42+0000
العالم
روسيا
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قال ميدفيديف خلال الجلسة العامة: "لقد قوّض الأوروبيون، بأيديهم، مرة أخرى الركائز الأساسية للقانون الدولي التي يدافعون عنها بحماس شديد".وأضاف أن هذا الأمر يتعلق أيضاً بقدسية حقوق الملكية وحمايتها المطلقة، والتي تم نسيانها على الفور.وتابع: "الأزمة الراهنة التي تعاني منها المؤسسات القانونية الدولية تعود في معظمها إلى الرغبة في تحويلها إلى امتياز محصور في أيدي قلة مختارة، تماشياً مع روح النظام العالمي القائم على القواعد. وكما هو معلوم، فقد روجت الدول الغربية لهذا المفهوم بنشاط لعقود، أدركت هذا العام انهياره".ووفقا له، فإن ميثاق الأمم المتحدة فشل في القضاء على أفكار التفوق العنصري من فكر النخب الأوروبية. وأكد أن الغربد بذل جهوداً لتقويض سلامة النظام القانوني الدولي، وقد نشطت هذه العملية بشكل خاص منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.وقال: "اليوم، عند قراءة السطور العظيمة لميثاق الأمم المتحدة، لا ينبغي للمرء أن يتوهم. لقد فشل هذا النص الجميل على مر العقود في استئصال أفكار التفوق العرقي والقومي من فكر النخب الغربية. ففي نهاية المطاف، وجدت النازية، التي كانت في يوم من الأيام من بقايا استئصالها، أرضًا خصبة بين أحفادها الأيديولوجيين، وبصراحة، أحفادها البيولوجيين المباشرين، والذين يقف بعضهم اليوم على رأس السياسة الأوروبية".وأوضح أنه "من الناحية السياسية والإنسانية، بذل الغرب جهوداً متواصلة لتقويض الأسس الجوهرية للقانون الدولي وتدمير سلامته النظامية. وقد أصبحت هذه العملية نشطة بشكل خاص - ومن المؤسف الاعتراف بذلك - منذ انهيار الاتحاد السوفيتي".ويُعقد منتدى سانت بطرسبرغ الدولي الرابع عشر للقانون في مدينة سانت بطرسبرغ في الفترة من 24 إلى 26 يونيو/حزيران. وتُعدّ وكالة ريا نوفوستي الشريك الإعلامي العام للمنتدى.
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ميدفيديف يشارك في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي 2026
سبوتنيك عربي
بث مباشر... ميدفيديف يشارك في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي 2026
2026-06-24T13:16+0000
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سبوتنيك عربي
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العالم, روسيا, видео
بث مباشر... ميدفيديف يشارك في الجلسة العامة لـ"منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي 2026"
13:16 GMT 24.06.2026 (تم التحديث: 13:42 GMT 24.06.2026)
يتبع
يشارك نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في الجلسة العامة لـ"منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي".
قال ميدفيديف خلال الجلسة العامة: "لقد قوّض الأوروبيون، بأيديهم، مرة أخرى الركائز الأساسية للقانون الدولي التي يدافعون عنها بحماس شديد".
وأضاف أن هذا الأمر يتعلق أيضاً بقدسية حقوق الملكية وحمايتها المطلقة، والتي تم نسيانها على الفور.
وتابع: "الأزمة الراهنة التي تعاني منها المؤسسات القانونية الدولية تعود في معظمها إلى الرغبة في تحويلها إلى امتياز محصور في أيدي قلة مختارة، تماشياً مع روح النظام العالمي القائم على القواعد. وكما هو معلوم، فقد روجت الدول الغربية لهذا المفهوم بنشاط لعقود، أدركت هذا العام انهياره".
ووفقا له، فإن ميثاق الأمم المتحدة فشل في القضاء على أفكار التفوق العنصري من فكر النخب الأوروبية. وأكد أن الغربد بذل جهوداً لتقويض سلامة النظام القانوني الدولي، وقد نشطت هذه العملية بشكل خاص منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.
وقال: "اليوم، عند قراءة السطور العظيمة لميثاق الأمم المتحدة، لا ينبغي للمرء أن يتوهم. لقد فشل هذا النص الجميل على مر العقود في استئصال أفكار التفوق العرقي والقومي من فكر النخب الغربية. ففي نهاية المطاف، وجدت النازية، التي كانت في يوم من الأيام من بقايا استئصالها، أرضًا خصبة بين أحفادها الأيديولوجيين، وبصراحة، أحفادها البيولوجيين المباشرين، والذين يقف بعضهم اليوم على رأس السياسة الأوروبية".
وأوضح أنه "من الناحية السياسية والإنسانية، بذل الغرب جهوداً متواصلة لتقويض الأسس الجوهرية للقانون الدولي وتدمير سلامته النظامية. وقد أصبحت هذه العملية نشطة بشكل خاص - ومن المؤسف الاعتراف بذلك - منذ انهيار الاتحاد السوفيتي".
ويُعقد منتدى سانت بطرسبرغ الدولي الرابع عشر للقانون في مدينة سانت بطرسبرغ في الفترة من 24 إلى 26 يونيو/حزيران. وتُعدّ وكالة ريا نوفوستي الشريك الإعلامي العام للمنتدى.