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لافروف: روسيا مستعدة للمساعدة في التوصل لاتفاق طويل الأمد بين واشنطن وطهران
لافروف: روسيا مستعدة للمساعدة في التوصل لاتفاق طويل الأمد بين واشنطن وطهران
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا مستعدة للمساعدة في التوصل لاتفاق طويل الأمد بين واشنطن وطهران. 24.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال لافروف، خلال المنتدى العلمي الدولي الـ12 "قراءات بريماكوف": "نحن مستعدون لتقديم المساعدة في صياغة اتفاق شامل وطويل الأمد بين هذين البلدين (الولايات المتحدة وإيران)".وأشار إلى أن "روسيا لا تستبعد مشاركة الدول المجاورة للمنطقة في المفاوضات المتعلقة بمفهوم الأمن في الخليج".ووفقا له، فإن "روسيا لن تقبل بحلول مؤقتة في مسألة تسوية الأزمة الأوكرانية".ونوّه إلى أن "الكرة في حل الأزمة الأوكرانية ليست في ملعبنا على الرغم من أنهم يحاولون بشكل متكرر الالتفاف على التفاهمات ورميها من وضع التسلل".وأكد أن "توصل قادة روسيا والولايات المتحدة إلى عدد من التفاهمات بشأن السبل السياسية للخروج من الأزمة الأوكرانية. ونحن لا نزال ملتزمين بهذه التفاهمات".أوشاكوف: الأوروبيون في إيفيان بذلوا كل ما في وسعهم لمواصلة الصراع في أوكرانيالافروف: روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا في أي وقت
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, إيران

لافروف: روسيا مستعدة للمساعدة في التوصل لاتفاق طويل الأمد بين واشنطن وطهران

09:59 GMT 24.06.2026 (تم التحديث: 10:15 GMT 24.06.2026)
© Sputnikسيرغي لافروف
سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا مستعدة للمساعدة في التوصل لاتفاق طويل الأمد بين واشنطن وطهران.
وقال لافروف، خلال المنتدى العلمي الدولي الـ12 "قراءات بريماكوف": "نحن مستعدون لتقديم المساعدة في صياغة اتفاق شامل وطويل الأمد بين هذين البلدين (الولايات المتحدة وإيران)".

وأضاف: "نأمل أن يعود استئناف الملاحة الحرة عبر مضيق هرمز بالفائدة على أمن الطاقة والغذاء في دول الجنوب العالمي".

وأكد أن "خصوم روسيا يجب أن يفهموا أنه لا يمكن تجاهل تحذيرات موسكو في مجال الأمن".
وأشار إلى أن "روسيا لا تستبعد مشاركة الدول المجاورة للمنطقة في المفاوضات المتعلقة بمفهوم الأمن في الخليج".

وفيما يتعلق بالوضع الأوكراني، قال وزير الخارجية الروسي: "لا يزال من الممكن حل الوضع المحيط بأوكرانيا من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية".

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ووفقا له، فإن "روسيا لن تقبل بحلول مؤقتة في مسألة تسوية الأزمة الأوكرانية".
ونوّه إلى أن "الكرة في حل الأزمة الأوكرانية ليست في ملعبنا على الرغم من أنهم يحاولون بشكل متكرر الالتفاف على التفاهمات ورميها من وضع التسلل".

وأضاف: "في الوقت نفسه، يجب على الغرب أن يفهم، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل، أنه لا بد من التخلي عن خطط التوسع العسكري السياسي والجيواقتصادي والأيديولوجي في منطقة المصالح الحيوية لروسيا".

وأكد أن "توصل قادة روسيا والولايات المتحدة إلى عدد من التفاهمات بشأن السبل السياسية للخروج من الأزمة الأوكرانية. ونحن لا نزال ملتزمين بهذه التفاهمات".
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