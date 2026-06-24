بوتين: روسيا نجحت في استبدال جميع معدات الطائرات المستوردة بمنتجات محلية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
اللغة العربية في مدارس روسيا … الدراجات النارية في بيروت بين الفوضى والتنظيم، فماذا يقول القانون ؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
12:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:32 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
عمادة المهندسين التونسيين ترفع مقترحاتها لمجلس النواب للحفاظ على الكفاءات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
"الاقامة الذهبية" في لبنان بين الفوائد والتحديات …وهل ترفع أزمة الرقائق العالميّة أسعار الهواتف والحواسيب؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
10:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة أدركت أنها خسرت جراء الصراع في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الشرع يعلن الاستعداد للحوار مع حزب الله بعد حديث ترامب عن دور سوري في لبنان
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي اللاعب الأهم في كأس العالم 2026
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260624/بوتين-روسيا-نجحت-في-استبدال-جميع-معدات-الطائرات-المستوردة-بمنتجات-محلية-1114664726.html
بوتين: روسيا نجحت في استبدال جميع معدات الطائرات المستوردة بمنتجات محلية
بوتين: روسيا نجحت في استبدال جميع معدات الطائرات المستوردة بمنتجات محلية
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا نجحت في استبدال جميع معدات الطائرات المستوردة بمنتجات محلية. 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T14:46+0000
2026-06-24T15:44+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/09/1113287246_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_fb7d8799ba78b4aca06e2bcce44edbda.jpg
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن صناعة الطيران ذات أهمية خاصة بالنسبة لروسيا.وقال بوتين في اجتماع حول تطوير صناعة الطيران في روسيا: " أود أن أؤكد مرة أخرى، كما نعلم جميعاً، أن صناعة الطيران ذات أهمية خاصة لروسيا. فوضعها يؤثر بشكل مباشر على شبكات النقل، وترابط المناطق في جميع أنحاء بلدنا الشاسع، وسرعة وسهولة سفر المواطنين ".وذكر الرئيس الروسي، بأن معدات الطائرات الروسية تفوقت في كثير من النواحي على نظيراتها الغربية التي اضطرت روسيا لاستبدالها.وقال بوتين: "لقد اطلعنا على المعدات التي تم عرضها. في عدد من المجالات، حققنا بالتأكيد ليس فقط أن المعدات تضاهي أفضل النماذج العالمية، بل إنها تتجاوز هذه المعايير الأجنبية الغربية في عدد من المكونات".وأكد الرئيس الروسي على أنه "يجب أن تنافس الطائرات الوطنية الطائرات الأجنبية من حيث الجودة والموثوقية والمواصفات الفنية، بل وتتفوق عليها، ولدينا هذه الأسس في طرازاتنا المستقبلية".وقال بوتين خلال خلال اجتماع مخصص لبحث تطوير قطاع الطيران: "لقد نجحت روسيا في إنشاء سوق لصناعة الطائرات محليًا، الأمر الذي أسهم في تعزيز المدارس الهندسية والخبرات التقنية داخل البلاد".وأضاف الرئيس الروسي: "أعني أن وجود هذه السوق يوفر فرصة للتطوير. وفي هذا الصدد، من المهم جدًا، بالطبع، البناء على القدرات الحالية وتعزيز الاستقلال التكنولوجي".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا من بين الدول القليلة القادرة على إنتاج معدات الطائرات بشكل مستقل وهي من بين الدول الأربع التي تصنع محركات الطائرات بالكامل محليًا.وأضاف: "تعد روسيا كذلك من بين الدول الأربع القادرة على تأمين دورة الإنتاج الكاملة لتصنيع محركات الطائرات، كما ذكرت سابقاً".وتفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نماذج من الطائرات الروسية الجديدة، بما في ذلك طائرات "Il-114-300" و"SJ-100"و"MS-21 "، في معهد غروموف لأبحاث الطيران، ومن المقرر أن يعقد بوتين في وقت لاحق اجتماعا مخصصا لمناقشة تطوير قطاع الطيران.كما تفقد بوتين قمرة قيادة طائرة "سوبرجت-100"، والتي تعدّ بديلًا للطائرات المستوردة، ودخل قمرة القيادة، وجلس في مقعد الطيار.وأكد بوتين أن "معدات الطائرات الروسية تفوقت في كثير من النواحي على نظيراتها الغربية التي اضطرت روسيا لاستبدالها"، موضحًا "أن شركات الطيران الغربية ومصنعو الطائرات أنفسهم تكبدوا خسائر جراء العقوبات المفروضة على روسيا".بوتين يهنئ "روسيا سيغودنيا" المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك" بالذكرى الـ85 لتأسيس "سوفينفورمبورو"
https://sarabic.ae/20260624/بوتين-يتفقد-أحدث-الطائرات-المدنية-الروسية-في-معهد-غروموف-فيديو-1114665187.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/09/1113287246_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_fc965368b3216d54662b32b164aea3c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين: روسيا نجحت في استبدال جميع معدات الطائرات المستوردة بمنتجات محلية

14:46 GMT 24.06.2026 (تم التحديث: 15:44 GMT 24.06.2026)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا نجحت في استبدال جميع معدات الطائرات المستوردة بمنتجات محلية.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن صناعة الطيران ذات أهمية خاصة بالنسبة لروسيا.
وقال بوتين في اجتماع حول تطوير صناعة الطيران في روسيا: " أود أن أؤكد مرة أخرى، كما نعلم جميعاً، أن صناعة الطيران ذات أهمية خاصة لروسيا. فوضعها يؤثر بشكل مباشر على شبكات النقل، وترابط المناطق في جميع أنحاء بلدنا الشاسع، وسرعة وسهولة سفر المواطنين ".
وذكر الرئيس الروسي، بأن معدات الطائرات الروسية تفوقت في كثير من النواحي على نظيراتها الغربية التي اضطرت روسيا لاستبدالها.
وقال بوتين: "لقد اطلعنا على المعدات التي تم عرضها. في عدد من المجالات، حققنا بالتأكيد ليس فقط أن المعدات تضاهي أفضل النماذج العالمية، بل إنها تتجاوز هذه المعايير الأجنبية الغربية في عدد من المكونات".
وأكد الرئيس الروسي على أنه "يجب أن تنافس الطائرات الوطنية الطائرات الأجنبية من حيث الجودة والموثوقية والمواصفات الفنية، بل وتتفوق عليها، ولدينا هذه الأسس في طرازاتنا المستقبلية".
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء إلى تعزيز قدرات البلاد الحالية واستقلالها التكنولوجي في مجال صناعة الطائرات.
وقال بوتين خلال خلال اجتماع مخصص لبحث تطوير قطاع الطيران: "لقد نجحت روسيا في إنشاء سوق لصناعة الطائرات محليًا، الأمر الذي أسهم في تعزيز المدارس الهندسية والخبرات التقنية داخل البلاد".
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
بوتين يتفقد أحدث الطائرات المدنية الروسية في معهد "غروموف"... فيديو
15:18 GMT
وأضاف الرئيس الروسي: "أعني أن وجود هذه السوق يوفر فرصة للتطوير. وفي هذا الصدد، من المهم جدًا، بالطبع، البناء على القدرات الحالية وتعزيز الاستقلال التكنولوجي".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا من بين الدول القليلة القادرة على إنتاج معدات الطائرات بشكل مستقل وهي من بين الدول الأربع التي تصنع محركات الطائرات بالكامل محليًا.
وقال بوتين خلال اجتماع لبحث سبل تطوير قطاع الطيران في روسيا: "إن القدرة على إنشاء السلسلة الكاملة من الطائرات العسكرية والمدنية بشكل مستقل تعد أحد المؤشرات الرئيسية للسيادة التقنية والعلمية والصناعية للبلاد. في الواقع، تمتلك دول قليلة مثل هذه الكفاءات الفريدة، وروسيا من بينها".
وأضاف: "تعد روسيا كذلك من بين الدول الأربع القادرة على تأمين دورة الإنتاج الكاملة لتصنيع محركات الطائرات، كما ذكرت سابقاً".
وتفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نماذج من الطائرات الروسية الجديدة، بما في ذلك طائرات "Il-114-300" و"SJ-100"و"MS-21 "، في معهد غروموف لأبحاث الطيران، ومن المقرر أن يعقد بوتين في وقت لاحق اجتماعا مخصصا لمناقشة تطوير قطاع الطيران.
كما تفقد بوتين قمرة قيادة طائرة "سوبرجت-100"، والتي تعدّ بديلًا للطائرات المستوردة، ودخل قمرة القيادة، وجلس في مقعد الطيار.
وأكد بوتين أن "معدات الطائرات الروسية تفوقت في كثير من النواحي على نظيراتها الغربية التي اضطرت روسيا لاستبدالها"، موضحًا "أن شركات الطيران الغربية ومصنعو الطائرات أنفسهم تكبدوا خسائر جراء العقوبات المفروضة على روسيا".
بوتين يهنئ "روسيا سيغودنيا" المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك" بالذكرى الـ85 لتأسيس "سوفينفورمبورو"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала