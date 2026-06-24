https://sarabic.ae/20260624/بوتين-روسيا-نجحت-في-استبدال-جميع-معدات-الطائرات-المستوردة-بمنتجات-محلية-1114664726.html

بوتين: روسيا نجحت في استبدال جميع معدات الطائرات المستوردة بمنتجات محلية

بوتين: روسيا نجحت في استبدال جميع معدات الطائرات المستوردة بمنتجات محلية

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا نجحت في استبدال جميع معدات الطائرات المستوردة بمنتجات محلية. 24.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-24T14:46+0000

2026-06-24T14:46+0000

2026-06-24T15:44+0000

روسيا

العالم

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وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن صناعة الطيران ذات أهمية خاصة بالنسبة لروسيا.وقال بوتين في اجتماع حول تطوير صناعة الطيران في روسيا: " أود أن أؤكد مرة أخرى، كما نعلم جميعاً، أن صناعة الطيران ذات أهمية خاصة لروسيا. فوضعها يؤثر بشكل مباشر على شبكات النقل، وترابط المناطق في جميع أنحاء بلدنا الشاسع، وسرعة وسهولة سفر المواطنين ".وذكر الرئيس الروسي، بأن معدات الطائرات الروسية تفوقت في كثير من النواحي على نظيراتها الغربية التي اضطرت روسيا لاستبدالها.وقال بوتين: "لقد اطلعنا على المعدات التي تم عرضها. في عدد من المجالات، حققنا بالتأكيد ليس فقط أن المعدات تضاهي أفضل النماذج العالمية، بل إنها تتجاوز هذه المعايير الأجنبية الغربية في عدد من المكونات".وأكد الرئيس الروسي على أنه "يجب أن تنافس الطائرات الوطنية الطائرات الأجنبية من حيث الجودة والموثوقية والمواصفات الفنية، بل وتتفوق عليها، ولدينا هذه الأسس في طرازاتنا المستقبلية".وقال بوتين خلال خلال اجتماع مخصص لبحث تطوير قطاع الطيران: "لقد نجحت روسيا في إنشاء سوق لصناعة الطائرات محليًا، الأمر الذي أسهم في تعزيز المدارس الهندسية والخبرات التقنية داخل البلاد".وأضاف الرئيس الروسي: "أعني أن وجود هذه السوق يوفر فرصة للتطوير. وفي هذا الصدد، من المهم جدًا، بالطبع، البناء على القدرات الحالية وتعزيز الاستقلال التكنولوجي".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا من بين الدول القليلة القادرة على إنتاج معدات الطائرات بشكل مستقل وهي من بين الدول الأربع التي تصنع محركات الطائرات بالكامل محليًا.وأضاف: "تعد روسيا كذلك من بين الدول الأربع القادرة على تأمين دورة الإنتاج الكاملة لتصنيع محركات الطائرات، كما ذكرت سابقاً".وتفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نماذج من الطائرات الروسية الجديدة، بما في ذلك طائرات "Il-114-300" و"SJ-100"و"MS-21 "، في معهد غروموف لأبحاث الطيران، ومن المقرر أن يعقد بوتين في وقت لاحق اجتماعا مخصصا لمناقشة تطوير قطاع الطيران.كما تفقد بوتين قمرة قيادة طائرة "سوبرجت-100"، والتي تعدّ بديلًا للطائرات المستوردة، ودخل قمرة القيادة، وجلس في مقعد الطيار.وأكد بوتين أن "معدات الطائرات الروسية تفوقت في كثير من النواحي على نظيراتها الغربية التي اضطرت روسيا لاستبدالها"، موضحًا "أن شركات الطيران الغربية ومصنعو الطائرات أنفسهم تكبدوا خسائر جراء العقوبات المفروضة على روسيا".بوتين يهنئ "روسيا سيغودنيا" المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك" بالذكرى الـ85 لتأسيس "سوفينفورمبورو"

https://sarabic.ae/20260624/بوتين-يتفقد-أحدث-الطائرات-المدنية-الروسية-في-معهد-غروموف-فيديو-1114665187.html

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