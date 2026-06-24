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بوتين يتفقد أحدث الطائرات المدنية الروسية في معهد "غروموف"... فيديو
بوتين يتفقد أحدث الطائرات المدنية الروسية في معهد "غروموف"... فيديو
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تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نماذج من الطائرات الروسية الجديدة، بما في ذلك طائرات "Il-114-300" و"SJ-100"و"MS-21 "، في معهد غروموف لأبحاث... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
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كما تفقد بوتين قمرة قيادة طائرة "سوبرجت-100"، والتي تعدّ بديلًا للطائرات المستوردة، ودخل قمرة القيادة، وجلس في مقعد الطيار.ودعى بوتين إلى "زيادة القدرات الحالية لروسيا وإمكانياتها التكنولوجية في صناعة الطائرات، وشدد على "أن الطائرات الروسية يجب أن تنافس بنجاح الطائرات الأجنبية وهناك احتياطي لهذا الغرض".جدير بالذكر أن طائرة سوخوي "سوبرجت 100" هي طائرة ركاب إقليمية قصيرة المدى ذات بدن ضيق. حتى عام 2022، واصلت روسيا إنتاج هذه الطائرة، التي جرى تطويرها في إطار تعاون دولي واسع. إلا أن المشروع واجه توقفًا نتيجة العقوبات الغربية. ومن المتوقع اعتماد الطائرة بحلول نهاية عام 2026، على أن تبدأ عمليات تسليم النسخة الجديدة في عام 2027.
https://sarabic.ae/20260624/بوتين-يهنئ-روسيا-سيغودنيا-المجموعة-الأم-لوكالة-سبوتنيك-بالذكرى-الـ85-لتأسيس-سوفينفورمبورو-1114658889.html
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العالم, روسيا, تكنولوجيا, صناعة الطائرات
العالم, روسيا, تكنولوجيا, صناعة الطائرات

بوتين يتفقد أحدث الطائرات المدنية الروسية في معهد "غروموف"... فيديو

15:18 GMT 24.06.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
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تابعنا عبر
تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نماذج من الطائرات الروسية الجديدة، بما في ذلك طائرات "Il-114-300" و"SJ-100"و"MS-21 "، في معهد غروموف لأبحاث الطيران، ومن المقرر أن يعقد بوتين في وقت لاحق اجتماعا مخصصا لمناقشة تطوير قطاع الطيران.
كما تفقد بوتين قمرة قيادة طائرة "سوبرجت-100"، والتي تعدّ بديلًا للطائرات المستوردة، ودخل قمرة القيادة، وجلس في مقعد الطيار.

وأكد بوتين أن "معدات الطائرات الروسية تفوقت في كثير من النواحي على نظيراتها الغربية التي اضطرت روسيا لاستبدالها"، موضحًا "أن شركات الطيران الغربية ومصنعو الطائرات أنفسهم تكبدوا خسائر جراء العقوبات المفروضة على روسيا".

ودعى بوتين إلى "زيادة القدرات الحالية لروسيا وإمكانياتها التكنولوجية في صناعة الطائرات، وشدد على "أن الطائرات الروسية يجب أن تنافس بنجاح الطائرات الأجنبية وهناك احتياطي لهذا الغرض".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
بوتين يهنئ "روسيا سيغودنيا" المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك" بالذكرى الـ85 لتأسيس "سوفينفورمبورو"
12:25 GMT
جدير بالذكر أن طائرة سوخوي "سوبرجت 100" هي طائرة ركاب إقليمية قصيرة المدى ذات بدن ضيق. حتى عام 2022، واصلت روسيا إنتاج هذه الطائرة، التي جرى تطويرها في إطار تعاون دولي واسع. إلا أن المشروع واجه توقفًا نتيجة العقوبات الغربية.

وخلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026، أعلن سيرغي تشيميزوف، الرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ"، أن النسخة المعتمدة على بدائل محلية من الطائرة قد أنجزت أكثر من 80% من رحلات الاختبار المطلوبة للحصول على شهادة الاعتماد.

ومن المتوقع اعتماد الطائرة بحلول نهاية عام 2026، على أن تبدأ عمليات تسليم النسخة الجديدة في عام 2027.
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