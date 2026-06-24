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خارجية حكومة البرلمان الليبي تبدأ إجراءات ترحيل أعضاء قافلة "الصمود- 2 لدعم غزة"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، بدء تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بقرار ترحيل أعضاء قافلة "الصمود- 2... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T06:09+0000
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وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن "الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الجهات القضائية المختصة بشأن إبعاد المشاركين في القافلة"، مؤكدة مباشرتها اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار وفقًا للتشريعات واللوائح المعمول بها في البلاد.وأوضحت الوزارة الليبية أن "القرار يندرج ضمن إطار الحفاظ على سيادة الدولة الليبية وتطبيق المنظومة القانونية النافذة، بما يتوافق مع الصلاحيات المخولة للسلطات القضائية والأمنية والإدارية المختصة".كما أكدت أن عملية تنفيذ القرار تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية، داعية جميع الأطراف إلى احترام القوانين والقرارات القضائية والتعاون مع المؤسسات الرسمية لضمان تنفيذ الإجراءات بصورة منظمة وسليمة.وأعلنت الولايات المتحدة الامريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
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أخبار ليبيا اليوم, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم

خارجية حكومة البرلمان الليبي تبدأ إجراءات ترحيل أعضاء قافلة "الصمود- 2 لدعم غزة"

06:09 GMT 24.06.2026
© Sputnikتحديات انتشار القوة الدولية في غزة
تحديات انتشار القوة الدولية في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© Sputnik
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أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، بدء تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بقرار ترحيل أعضاء قافلة "الصمود- 2 لدعم غزة" من الأراضي الليبية، وذلك استنادًا إلى قرار صادر عن مكتب النائب العام بمحكمة استئناف بنغازي.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن "الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الجهات القضائية المختصة بشأن إبعاد المشاركين في القافلة"، مؤكدة مباشرتها اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار وفقًا للتشريعات واللوائح المعمول بها في البلاد.
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وأوضحت الوزارة الليبية أن "القرار يندرج ضمن إطار الحفاظ على سيادة الدولة الليبية وتطبيق المنظومة القانونية النافذة، بما يتوافق مع الصلاحيات المخولة للسلطات القضائية والأمنية والإدارية المختصة".

وشددت على أن "جميع الإجراءات تُنفذ وفق الأطر القانونية المعتمدة، مع مراعاة متطلبات الأمن القومي والحفاظ على النظام العام، والالتزام بالقوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب داخل الأراضي الليبية".

كما أكدت أن عملية تنفيذ القرار تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية، داعية جميع الأطراف إلى احترام القوانين والقرارات القضائية والتعاون مع المؤسسات الرسمية لضمان تنفيذ الإجراءات بصورة منظمة وسليمة.
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وفي مايو/ أيار الماضي، انطلقت قافلة "الصمود 2"، التي تعدّ مبادرة مغاربية تضم نشطاء ومؤسسات من المجتمع المدني في عدد من الدول العربية، بهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وأعلنت الولايات المتحدة الامريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
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