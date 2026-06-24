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خارجية حكومة البرلمان الليبي تبدأ إجراءات ترحيل أعضاء قافلة "الصمود- 2 لدعم غزة"

خارجية حكومة البرلمان الليبي تبدأ إجراءات ترحيل أعضاء قافلة "الصمود- 2 لدعم غزة"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، بدء تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بقرار ترحيل أعضاء قافلة "الصمود- 2... 24.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-24T06:09+0000

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وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن "الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الجهات القضائية المختصة بشأن إبعاد المشاركين في القافلة"، مؤكدة مباشرتها اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار وفقًا للتشريعات واللوائح المعمول بها في البلاد.وأوضحت الوزارة الليبية أن "القرار يندرج ضمن إطار الحفاظ على سيادة الدولة الليبية وتطبيق المنظومة القانونية النافذة، بما يتوافق مع الصلاحيات المخولة للسلطات القضائية والأمنية والإدارية المختصة".كما أكدت أن عملية تنفيذ القرار تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية، داعية جميع الأطراف إلى احترام القوانين والقرارات القضائية والتعاون مع المؤسسات الرسمية لضمان تنفيذ الإجراءات بصورة منظمة وسليمة.وأعلنت الولايات المتحدة الامريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".

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