سلوفاكيا تعلن عدم مشاركتها في حزمة مساعدات الناتو العسكرية المزمعة لأوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
اللغة العربية في مدارس روسيا … الدراجات النارية في بيروت بين الفوضى والتنظيم، فماذا يقول القانون ؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
12:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:32 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
عمادة المهندسين التونسيين ترفع مقترحاتها لمجلس النواب للحفاظ على الكفاءات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
"الاقامة الذهبية" في لبنان بين الفوائد والتحديات …وهل ترفع أزمة الرقائق العالميّة أسعار الهواتف والحواسيب؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
10:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إنقاذ الشعب الفلسطيني لا يتم عبر عزله ومواصلة ترحيله من أرضه
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الشرع يعلن الاستعداد للحوار مع حزب الله بعد حديث ترامب عن دور سوري في لبنان
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي اللاعب الأهم في كأس العالم 2026
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260624/سلوفاكيا-تعلن-عدم-مشاركتها-في-حزمة-مساعدات-الناتو-العسكرية-المزمعة-لأوكرانيا-1114671364.html
سلوفاكيا تعلن عدم مشاركتها في حزمة مساعدات الناتو العسكرية المزمعة لأوكرانيا
سلوفاكيا تعلن عدم مشاركتها في حزمة مساعدات الناتو العسكرية المزمعة لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أن بلاده لن تخصص أي أموال من ميزانيتها للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وبالتالي لن تشارك في حزمة مساعدات حلف شمال الأطلسي... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T20:18+0000
2026-06-24T20:18+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084293179_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57374a062e69f8f39f1f04a0f8c9d48c.jpg
وقال فيكو خلال كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء: "أتابع باهتمام بالغ الاستعدادات لقمة الناتو في أنقرة. ستُعقد القمة في الأسبوع الأول من تموز/ يوليو، وأسمع أنهم يسعون مجددا لجمع الأموال لأوكرانيا. يتحدثون عن 70 مليار يورو لدعم الحرب في أوكرانيا. أقول هذا علناً للمرة الأولى: سأبذل قصارى جهدي لضمان عدم مشاركة سلوفاكيا في قروض عسكرية لأوكرانيا. نحن على استعداد لتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا... لكن سلوفاكيا لن تُقدم لأوكرانيا أموالاً لشراء الأسلحة والحرب من ميزانيتها الخاصة".ترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية، ويُورِّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، ويُعدّ "لعباً بالنار".وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعرقل المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.
https://sarabic.ae/20260624/بوتين-يتفقد-أحدث-الطائرات-المدنية-الروسية-في-معهد-غروموف-فيديو-1114665187.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084293179_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_f009ca2217e6cfc1434bdb7b84d17490.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

سلوفاكيا تعلن عدم مشاركتها في حزمة مساعدات الناتو العسكرية المزمعة لأوكرانيا

20:18 GMT 24.06.2026
© AP Photo / Petr David Josekرئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو
رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Petr David Josek
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أن بلاده لن تخصص أي أموال من ميزانيتها للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وبالتالي لن تشارك في حزمة مساعدات حلف شمال الأطلسي "الناتو" المالية الجديدة التي تبلغ قيمتها 70 مليار يورو لكييف.
وقال فيكو خلال كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء: "أتابع باهتمام بالغ الاستعدادات لقمة الناتو في أنقرة. ستُعقد القمة في الأسبوع الأول من تموز/ يوليو، وأسمع أنهم يسعون مجددا لجمع الأموال لأوكرانيا. يتحدثون عن 70 مليار يورو لدعم الحرب في أوكرانيا. أقول هذا علناً للمرة الأولى: سأبذل قصارى جهدي لضمان عدم مشاركة سلوفاكيا في قروض عسكرية لأوكرانيا. نحن على استعداد لتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا... لكن سلوفاكيا لن تُقدم لأوكرانيا أموالاً لشراء الأسلحة والحرب من ميزانيتها الخاصة".
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
بوتين يتفقد أحدث الطائرات المدنية الروسية في معهد "غروموف"... فيديو
15:18 GMT
ترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية، ويُورِّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، ويُعدّ "لعباً بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً لروسيا.
وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعرقل المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала