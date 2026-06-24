https://sarabic.ae/20260624/سلوفاكيا-تعلن-عدم-مشاركتها-في-حزمة-مساعدات-الناتو-العسكرية-المزمعة-لأوكرانيا-1114671364.html
سلوفاكيا تعلن عدم مشاركتها في حزمة مساعدات الناتو العسكرية المزمعة لأوكرانيا
سلوفاكيا تعلن عدم مشاركتها في حزمة مساعدات الناتو العسكرية المزمعة لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أن بلاده لن تخصص أي أموال من ميزانيتها للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وبالتالي لن تشارك في حزمة مساعدات حلف شمال الأطلسي... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T20:18+0000
2026-06-24T20:18+0000
2026-06-24T20:18+0000
العالم
روسيا
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وقال فيكو خلال كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء: "أتابع باهتمام بالغ الاستعدادات لقمة الناتو في أنقرة. ستُعقد القمة في الأسبوع الأول من تموز/ يوليو، وأسمع أنهم يسعون مجددا لجمع الأموال لأوكرانيا. يتحدثون عن 70 مليار يورو لدعم الحرب في أوكرانيا. أقول هذا علناً للمرة الأولى: سأبذل قصارى جهدي لضمان عدم مشاركة سلوفاكيا في قروض عسكرية لأوكرانيا. نحن على استعداد لتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا... لكن سلوفاكيا لن تُقدم لأوكرانيا أموالاً لشراء الأسلحة والحرب من ميزانيتها الخاصة".ترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية، ويُورِّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، ويُعدّ "لعباً بالنار".وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعرقل المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.
https://sarabic.ae/20260624/بوتين-يتفقد-أحدث-الطائرات-المدنية-الروسية-في-معهد-غروموف-فيديو-1114665187.html
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العالم, روسيا
سلوفاكيا تعلن عدم مشاركتها في حزمة مساعدات الناتو العسكرية المزمعة لأوكرانيا
أكد رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أن بلاده لن تخصص أي أموال من ميزانيتها للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وبالتالي لن تشارك في حزمة مساعدات حلف شمال الأطلسي "الناتو" المالية الجديدة التي تبلغ قيمتها 70 مليار يورو لكييف.
وقال فيكو خلال كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء: "أتابع باهتمام بالغ الاستعدادات لقمة الناتو في أنقرة. ستُعقد القمة في الأسبوع الأول من تموز/ يوليو، وأسمع أنهم يسعون مجددا لجمع الأموال لأوكرانيا. يتحدثون عن 70 مليار يورو لدعم الحرب في أوكرانيا. أقول هذا علناً للمرة الأولى: سأبذل قصارى جهدي لضمان عدم مشاركة سلوفاكيا في قروض عسكرية لأوكرانيا. نحن على استعداد لتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا... لكن سلوفاكيا لن تُقدم لأوكرانيا أموالاً لشراء الأسلحة والحرب من ميزانيتها الخاصة".
ترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية، ويُورِّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، ويُعدّ "لعباً بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً لروسيا.
وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعرقل المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.