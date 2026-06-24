موسكو: واشنطن كثفت تحديث ثالوثها النووي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
"الاقامة الذهبية" في لبنان بين الفوائد والتحديات …وهل ترفع أزمة الرقائق العالميّة أسعار الهواتف والحواسيب؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
10:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إنقاذ الشعب الفلسطيني لا يتم عبر عزله ومواصلة ترحيله من أرضه
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الشرع يعلن الاستعداد للحوار مع حزب الله بعد حديث ترامب عن دور سوري في لبنان
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي اللاعب الأهم في كأس العالم 2026
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تجهز محطة ثانية لاستقبال شحنات الغاز الروسي الخاضعة للعقوبات
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
12:03 GMT
29 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260624/موسكو-واشنطن-كثفت-تحديث-ثالوثها-النووي-1114672865.html
موسكو: واشنطن كثفت تحديث ثالوثها النووي
موسكو: واشنطن كثفت تحديث ثالوثها النووي
سبوتنيك عربي
صرح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة كثفت جهود تحديث "ثالوثها" النووي تحت ذريعة التقدم العسكري... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T23:38+0000
2026-06-24T23:38+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101725/64/1017256440_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_9c71a85e63e30050a5dcba88cd3a5310.jpg
وأشار الدبلوماسي الروسي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أنه "تحت غطاء المزاعم بأن روسيا والصين حققتا تقدمًا كبيرًا في المجال العسكري النووي، مستغلتين معاهدة ستارت الجديدة، واصلت إدارة دونالد ترامب بزخم مضاعف تحديث ثالوثها النووي الخاص، بمكوناته البرية والبحرية والجوية".ووفقًا له، فإن تنفيذ هذا البرنامج يتطلب، بحسب تقديرات خبراء أمريكيين، رصد ما لا يقل عن تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرًا إلى أن "إجراءات التحديث" التي خططت لها واشنطن للبنية التحتية ذات الصلة تشمل أيضًا موقع التجارب في نيفادا، حيث خُصص لهذا الغرض 350 مليون دولار، وفقًا لبيانات الإدارة الوطنية للأمن النووي الأمريكية.وأضاف غاتيلوف: "تزعم الإدارة الأمريكية أن هذه الخطوة تهدف، من بين أمور أخرى، إلى تحسين جودة التجارب التي تُجرى في الموقع، والتي لا تُعد تجارب نووية كاملة، بل هي ضرورية للحفاظ على موثوقية الترسانة النووية. ومع ذلك، على خلفية تصريحات ترامب بأن الولايات المتحدة تعتزم استئناف التجارب النووية منخفضة القدرة ردًا على إجراءات مماثلة مزعومة من موسكو وبكين، فإن المرء يجد نفسه مضطرًا للتشكيك في الأهداف الحقيقية لتحديث حقل تجارب نيفادا".وانتهت، في الخامس من فبراير/ شباط الماضي، مدة سريان معاهدة "نيو ستارت" الخاصة بخفض الأسلحة النووية الاستراتيجية بين روسيا وأمريكا، وسط تأكيد موسكو أنها ستواصل الالتزام بالقيود لمدة عام رغم غياب رد رسمي من واشنطن.وكانت روسيا، بحسب ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكدت في خريف عام 2025، أنها ستواصل لمدة عام الالتزام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة. وحتى الآن، لم تتلق موسكو ردا رسميا من واشنطن على مبادرتها، لكنها ستتصرف بشكل متزن ومسؤول.
https://sarabic.ae/20260521/بوتين-روسيا-تعمل-على-تطوير-الثالوث-النووي-في-نظام-مخطط-له-1113618219.html
https://sarabic.ae/20260306/ريابكوف-الولايات-المتحدة-تقترح-أفكارا-غير-واقعية-لاتفاق-يحل-محل-معاهدة-ستارت-الجديدة-1111174207.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101725/64/1017256440_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_87e431046f6924dd8594c5ce9d730ed5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية, العالم

موسكو: واشنطن كثفت تحديث ثالوثها النووي

23:38 GMT 24.06.2026
© Sputnik . Eugene Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورغينادي غاتيلوف
غينادي غاتيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© Sputnik . Eugene Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة كثفت جهود تحديث "ثالوثها" النووي تحت ذريعة التقدم العسكري النووي لروسيا والصين.
وأشار الدبلوماسي الروسي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أنه "تحت غطاء المزاعم بأن روسيا والصين حققتا تقدمًا كبيرًا في المجال العسكري النووي، مستغلتين معاهدة ستارت الجديدة، واصلت إدارة دونالد ترامب بزخم مضاعف تحديث ثالوثها النووي الخاص، بمكوناته البرية والبحرية والجوية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
بوتين: روسيا تعمل على تطوير الثالوث النووي في نظام مخطط له
21 مايو, 14:01 GMT
ووفقًا له، فإن تنفيذ هذا البرنامج يتطلب، بحسب تقديرات خبراء أمريكيين، رصد ما لا يقل عن تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرًا إلى أن "إجراءات التحديث" التي خططت لها واشنطن للبنية التحتية ذات الصلة تشمل أيضًا موقع التجارب في نيفادا، حيث خُصص لهذا الغرض 350 مليون دولار، وفقًا لبيانات الإدارة الوطنية للأمن النووي الأمريكية.
صواريخ نووية أمريكية - رؤوس نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
ريابكوف: الولايات المتحدة تقترح أفكارا غير واقعية لاتفاق يحل محل معاهدة ستارت الجديدة
6 مارس, 21:41 GMT
وأضاف غاتيلوف: "تزعم الإدارة الأمريكية أن هذه الخطوة تهدف، من بين أمور أخرى، إلى تحسين جودة التجارب التي تُجرى في الموقع، والتي لا تُعد تجارب نووية كاملة، بل هي ضرورية للحفاظ على موثوقية الترسانة النووية. ومع ذلك، على خلفية تصريحات ترامب بأن الولايات المتحدة تعتزم استئناف التجارب النووية منخفضة القدرة ردًا على إجراءات مماثلة مزعومة من موسكو وبكين، فإن المرء يجد نفسه مضطرًا للتشكيك في الأهداف الحقيقية لتحديث حقل تجارب نيفادا".
وانتهت، في الخامس من فبراير/ شباط الماضي، مدة سريان معاهدة "نيو ستارت" الخاصة بخفض الأسلحة النووية الاستراتيجية بين روسيا وأمريكا، وسط تأكيد موسكو أنها ستواصل الالتزام بالقيود لمدة عام رغم غياب رد رسمي من واشنطن.
وكانت روسيا، بحسب ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكدت في خريف عام 2025، أنها ستواصل لمدة عام الالتزام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة. وحتى الآن، لم تتلق موسكو ردا رسميا من واشنطن على مبادرتها، لكنها ستتصرف بشكل متزن ومسؤول.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала