https://sarabic.ae/20260624/وزير-الحرب-الأمريكي-يعلن-نجاح-اختبار-نظام-القبة-الذهبية-للدفاع-الجوي-1114644761.html
وزير الحرب الأمريكي يعلن نجاح اختبار نظام "القبة الذهبية" للدفاع الجوي الصاروخي
وزير الحرب الأمريكي يعلن نجاح اختبار نظام "القبة الذهبية" للدفاع الجوي الصاروخي
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، نجاح الاختبار الأول لنظام "القبة الذهبية" للدفاع الجوي الصاروخي. 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T06:02+0000
2026-06-24T06:02+0000
2026-06-24T06:02+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101876/01/1018760162_0:489:2404:1841_1920x0_80_0_0_86976f1585ee98a0159aa6ea159ca1cd.jpg
وكتب هيغسيث عبر منصة "إكس": "اليوم، كان أول اختبار تحكم للقبة الذهبية ناجحًا تمامًا".وأوضح أنه "هذه التجربة نُفذت في الموعد المحدد، ونجحت في القضاء على جميع التهديدات بفعالية".وبحسب وزارة الحرب الأمريكية، جرت "التجربة السرية" في ميدان اختبار عسكري لم يُكشف عنه. وقيّمت التجربة قدرة النظام على العمل بشكل مستقل في ظل ظروف حرب إلكترونية كثيفة، باستخدام أسلحة الطاقة الموجهة لتحييد العديد من التهديدات الجوية الواردة المحاكاة في وقت واحد.وأشار إلى أن النظام سيشمل أنظمة أرضية وبحرية وفضائية، وأنه من المتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول نهاية ولايته الثانية. وفي وقت لاحق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطّلعة، أن أول اختبار رئيسي لنظام "القبة الذهبية" كان مُخططًا له أواخر عام 2028.ترامب يزعم أن كندا تعارض بناء نظام "القبة الذهبية" فوق غرينلاندخبير عسكري: صاروخ "سارمات" قادر على اختراق أي منظومة دفاع جوي حالية ومستقبلية
https://sarabic.ae/20260518/تقارير-منظومة-القبة-الذهبية-الأمريكية-قد-تكلف-أكثر-من-740-مليار-دولار-لاعتراض-الصواريخ-من-الفضاء-1113495731.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101876/01/1018760162_0:263:2404:2066_1920x0_80_0_0_48a5317e28bac1a2d69924b2293299b1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الحرب الأمريكي يعلن نجاح اختبار نظام "القبة الذهبية" للدفاع الجوي الصاروخي
أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، نجاح الاختبار الأول لنظام "القبة الذهبية" للدفاع الجوي الصاروخي.
وكتب هيغسيث عبر منصة "إكس": "اليوم، كان أول اختبار تحكم للقبة الذهبية ناجحًا تمامًا".
وأشار إلى أن "نظام الدفاع الذاتي الديناميكي، نفذ بشكل مثالي عملية استهداف واستحواذ وتدمير أهداف متعددة تقترب منه".
وأوضح أنه "هذه التجربة نُفذت في الموعد المحدد، ونجحت في القضاء على جميع التهديدات بفعالية".
وأعرب هيغسيث عن "ثقة كبيرة في النتائج الأولية"، واصفًا الاختبار بأنه "نقطة تحول تكنولوجية تبرر الجدول الزمني التطويري الطموح للإدارة"، وفق تعبيره.
وبحسب وزارة الحرب الأمريكية، جرت "التجربة السرية" في ميدان اختبار عسكري لم يُكشف عنه. وقيّمت التجربة قدرة النظام على العمل بشكل مستقل في ظل ظروف حرب إلكترونية كثيفة، باستخدام أسلحة الطاقة الموجهة لتحييد العديد من التهديدات الجوية الواردة المحاكاة في وقت واحد.
وفي مايو/ أيار 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحكومة الأمريكية اختارت تصميم نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية"، الذي سيكلف البلاد نحو 175 مليار دولار.
وأشار إلى أن النظام سيشمل أنظمة أرضية وبحرية وفضائية، وأنه من المتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول نهاية ولايته الثانية. وفي وقت لاحق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطّلعة، أن أول اختبار رئيسي لنظام "القبة الذهبية" كان مُخططًا له أواخر عام 2028.