https://sarabic.ae/20260624/وزير-الحرب-الأمريكي-يعلن-نجاح-اختبار-نظام-القبة-الذهبية-للدفاع-الجوي-1114644761.html

وزير الحرب الأمريكي يعلن نجاح اختبار نظام "القبة الذهبية" للدفاع الجوي الصاروخي

وزير الحرب الأمريكي يعلن نجاح اختبار نظام "القبة الذهبية" للدفاع الجوي الصاروخي

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، نجاح الاختبار الأول لنظام "القبة الذهبية" للدفاع الجوي الصاروخي. 24.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-24T06:02+0000

2026-06-24T06:02+0000

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العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وكتب هيغسيث عبر منصة "إكس": "اليوم، كان أول اختبار تحكم للقبة الذهبية ناجحًا تمامًا".وأوضح أنه "هذه التجربة نُفذت في الموعد المحدد، ونجحت في القضاء على جميع التهديدات بفعالية".وبحسب وزارة الحرب الأمريكية، جرت "التجربة السرية" في ميدان اختبار عسكري لم يُكشف عنه. وقيّمت التجربة قدرة النظام على العمل بشكل مستقل في ظل ظروف حرب إلكترونية كثيفة، باستخدام أسلحة الطاقة الموجهة لتحييد العديد من التهديدات الجوية الواردة المحاكاة في وقت واحد.وأشار إلى أن النظام سيشمل أنظمة أرضية وبحرية وفضائية، وأنه من المتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول نهاية ولايته الثانية. وفي وقت لاحق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطّلعة، أن أول اختبار رئيسي لنظام "القبة الذهبية" كان مُخططًا له أواخر عام 2028.ترامب يزعم أن كندا تعارض بناء نظام "القبة الذهبية" فوق غرينلاندخبير عسكري: صاروخ "سارمات" قادر على اختراق أي منظومة دفاع جوي حالية ومستقبلية

https://sarabic.ae/20260518/تقارير-منظومة-القبة-الذهبية-الأمريكية-قد-تكلف-أكثر-من-740-مليار-دولار-لاعتراض-الصواريخ-من-الفضاء-1113495731.html

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