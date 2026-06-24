https://sarabic.ae/20260624/وزير-الخارجية-اللبناني-يطالب-بدعم-عربي-لـاستقلالية-المسار-التفاوضي-لبيروت-1114644904.html
وزير الخارجية اللبناني يطالب بدعم عربي لـ"استقلالية المسار التفاوضي" لبيروت
وزير الخارجية اللبناني يطالب بدعم عربي لـ"استقلالية المسار التفاوضي" لبيروت
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، ضرورة توفير دعم عربي يضمن "استقلالية المسار التفاوضي" اللبناني، مشددًا أن "لبنان يجب أن يكون شريكًا فاعلًا في أي ترتيبات... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
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وجاءت تصريحات رجّي، خلال كلمة ألقاها في اجتماع تشاوري مغلق سبق الجلسة الافتتاحية للدورة الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وعلى هامش الاجتماعات، عقد وزير الخارجية اللبناني سلسلة لقاءات مع عدد من نظرائه العرب، كما التقى نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في لبنان، في ظل المفاوضات المباشرة الجارية مع إسرائيل برعاية أمريكية، إلى جانب مناقشة مستقبل مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) والخيارات المطروحة للمرحلة المقبلة.كما تناول اللقاء مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة اللبنانية، وأهمية استمرار الدعم الأوروبي لمساندة هذه الجهود.وأعرب رجي عن تقدير لبنان للدعم السياسي والإنساني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، مستعرضاً أهمية المسار التفاوضي باعتباره الطريق الوحيد لتعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ومذكراً بقرار الحكومة حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية.وفي ختام لقائه مع كالاس، دعا رجّي، الاتحاد الأوروبي إلى "تقديم دعم أكبر لجهود إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم"، مشيرًا إلى أن لبنان "وصل إلى حدود قدرته على تحمل الأعباء الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذا الملف".واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، الأحد الماضي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية اللبناني يطالب بدعم عربي لـ"استقلالية المسار التفاوضي" لبيروت
05:53 GMT 24.06.2026 (تم التحديث: 06:14 GMT 24.06.2026)
أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، ضرورة توفير دعم عربي يضمن "استقلالية المسار التفاوضي" اللبناني، مشددًا أن "لبنان يجب أن يكون شريكًا فاعلًا في أي ترتيبات إقليمية تتناول مستقبل الشرق الأوسط، لا أن يُتخذ القرار بشأنه في غيابه"، وفق تعبيره.
وجاءت تصريحات رجّي، خلال كلمة ألقاها في اجتماع تشاوري مغلق سبق الجلسة الافتتاحية للدورة الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وعلى هامش الاجتماعات، عقد وزير الخارجية اللبناني سلسلة لقاءات مع عدد من نظرائه العرب، كما التقى نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في لبنان، في ظل المفاوضات المباشرة الجارية مع إسرائيل برعاية أمريكية، إلى جانب مناقشة مستقبل مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) والخيارات المطروحة للمرحلة المقبلة.
كما تناول اللقاء مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة اللبنانية
، وأهمية استمرار الدعم الأوروبي لمساندة هذه الجهود.
وأعرب رجي عن تقدير لبنان للدعم السياسي والإنساني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، مستعرضاً أهمية المسار التفاوضي باعتباره الطريق الوحيد لتعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ومذكراً بقرار الحكومة حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية.
وشدد الوزير اللبناني على "ضرورة الفصل بين المسار اللبناني والمسار الإيراني - الأمريكي"، مؤكدًا أن "القرارات المتعلقة بلبنان يجب أن تصدر حصرًا عن الدولة اللبنانية، وأن يكون لبنان شريكًا أساسيًا في أي نقاشات إقليمية تتعلق بمستقبل المنطقة".
وفي ختام لقائه مع كالاس، دعا رجّي، الاتحاد الأوروبي إلى "تقديم دعم أكبر لجهود إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم"، مشيرًا إلى أن لبنان
"وصل إلى حدود قدرته على تحمل الأعباء الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذا الملف".
واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات
بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، الأحد الماضي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات
بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.