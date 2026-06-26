https://sarabic.ae/20260626/إعلامي-موقف-المنتخب-الروسي-للجمباز-من-كأس-التحدي-يحفظ-كرامة-روسيا-1114748440.html
إعلامي: موقف المنتخب الروسي للجمباز من "كأس التحدي" يحفظ كرامة روسيا
إعلامي: موقف المنتخب الروسي للجمباز من "كأس التحدي" يحفظ كرامة روسيا
سبوتنيك عربي
اعتبر الإعلامي الرياضي الإيراني حيدر زيبرم، من سلطنة عمان، أن قرار المنتخب الروسي للجمباز الانسحاب من بطولة "كأس التحدي" المقامة في مدينة كلوج نابوكا... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T19:05+0000
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وأشار الإعلامي إلى أنها "رسالة مهمة وواضحة إلى الاتحاد الدولي وجميع الجهات المنظمة بأن الرياضة يجب أن تبقى بعيدة كل البعد عن الخلافات السياسية، وأن يُعامل جميع الرياضيين وفق لوائح موحدة ودون تمييز".وأشار إلى أن "القرار سياسي بحت"، وأن "على الاتحاد الدولي للجمباز الاعتراض على هذا القرار الصادر عن اللجنة المحلية، التي يُفترض أن تكون تحت اشرافه، بعدما أضافت لوائح جديدة، في حين كانت لوائح الاتحاد الدولي تنص على مشاركة روسيا الاتحادية"، والتأكيد على "ضرورة فصل الرياضة عن السياسة، واحتواء جميع اللاعبين واللاعبات من مختلف الجنسيات، وعلى التزام الاتحادات المحلية بتنفيذ قرارات الاتحاد الدولي".
https://sarabic.ae/20260626/فريق-روسيا-للجمباز-الإيقاعي-ينسحب-من-بطولة-كأس-التحدي-في-رومانيا--1114725963.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا, رياضة
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا, رياضة
إعلامي: موقف المنتخب الروسي للجمباز من "كأس التحدي" يحفظ كرامة روسيا
حصري
اعتبر الإعلامي الرياضي الإيراني حيدر زيبرم، من سلطنة عمان، أن قرار المنتخب الروسي للجمباز الانسحاب من بطولة "كأس التحدي" المقامة في مدينة كلوج نابوكا الرومانية، يُعد وسيلة للتعبير عن رفضه للقيود المفروضة.
وأشار الإعلامي إلى أنها "رسالة مهمة وواضحة إلى الاتحاد الدولي وجميع الجهات المنظمة بأن الرياضة يجب أن تبقى بعيدة كل البعد عن الخلافات السياسية، وأن يُعامل جميع الرياضيين وفق لوائح موحدة ودون تمييز".
زيبرم وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، اعتبر أن الهدف من قرار عدم المشاركة يتمثل أيضا في "حماية حقوق اللاعبين، وعدم منح الشرعية لمثل هذه القرارات غير العادلة، وجذب اهتمام الرأي العام والإعلام الدولي لتسليط الضوء على هذه القضية، ودعم القرار الروسي في أي إجراء قانوني قد يتخذه مستقبلا".
وأوضح الإعلامي الإيراني أن "المشاركة في هذه البطولة العالمية مع منع رفع العلم الروسي وعزف النشيد الوطني تُعد انتقاصا من كرامة الدولة، في المقام الأول، ومن كرامة الرياضيين أيضا، فضلا عن تقييد حقوقهم"، معتبرا أن "هذه الإجراءات تخالف القانون الدولي ومبدأ المساواة بين جميع الفرق المشاركة".
وأشار إلى أن "القرار سياسي بحت"، وأن "على الاتحاد الدولي للجمباز الاعتراض على هذا القرار الصادر عن اللجنة المحلية، التي يُفترض أن تكون تحت اشرافه، بعدما أضافت لوائح جديدة، في حين كانت لوائح الاتحاد الدولي تنص على مشاركة روسيا الاتحادية"، والتأكيد على "ضرورة فصل الرياضة عن السياسة، واحتواء جميع اللاعبين واللاعبات من مختلف الجنسيات، وعلى التزام الاتحادات المحلية بتنفيذ قرارات الاتحاد الدولي".