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الأمين العام لرابطة الدول المستقلة: لا حديث عن انسحاب أرمينيا من الرابطة

الأمين العام لرابطة الدول المستقلة: لا حديث عن انسحاب أرمينيا من الرابطة

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف، أن أرمينيا ما تزال عضوًا في الرابطة، ولا يوجد أي حديث عن انسحابها منها. 26.06.2026, سبوتنيك عربي

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وقال ليبيديف في تصريح لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول فوفاييفيتش باشينيان، أنه لا توجد أي خطط لمغادرة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في الوقت الراهن. ولا يوجد أي حديث عن رابطة الدول المستقلة على الإطلاق، وستبقى أرمينيا جزءًا من منظمتنا".وأقرّت أرمينيا في ربيع عام 2025 ، تشريعًا بشأن نيتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رغم أن التكتل لم يعرض عليها العضوية رسميًا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا السلطات الأرمينية إلى حسم خيارها بين الاتحادين، في أقرب وقت، معتبرًا أن ذلك قد يفتح الطريق أمام "انفصال سلس ومتحضر".الخارجية الروسية تكشف حجم مساهمة أرمينيا في ميزانية منظمة معاهدة الأمن الجماعيموسكو: أرمينيا تستغل روسيا لتمويل تحولها نحو المسار الأوروبي

https://sarabic.ae/20260622/الخارجية-الروسية-أرمينيا-ما-زالت-عضوا-في-منظمة-الأمن-الجماعي-مع-كامل-الحقوق-والالتزامات-1114593152.html

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