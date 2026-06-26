https://sarabic.ae/20260626/الأمين-العام-لرابطة-الدول-المستقلة-لا-حديث-عن-انسحاب-أرمينيا-من-الرابطة-1114730209.html
الأمين العام لرابطة الدول المستقلة: لا حديث عن انسحاب أرمينيا من الرابطة
الأمين العام لرابطة الدول المستقلة: لا حديث عن انسحاب أرمينيا من الرابطة
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف، أن أرمينيا ما تزال عضوًا في الرابطة، ولا يوجد أي حديث عن انسحابها منها. 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T11:49+0000
2026-06-26T11:49+0000
2026-06-26T12:00+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
أرمينيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1d/1049104391_0:64:2819:1650_1920x0_80_0_0_2ef97bb3b400312a92ba06cd71cc5873.jpg
وقال ليبيديف في تصريح لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول فوفاييفيتش باشينيان، أنه لا توجد أي خطط لمغادرة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في الوقت الراهن. ولا يوجد أي حديث عن رابطة الدول المستقلة على الإطلاق، وستبقى أرمينيا جزءًا من منظمتنا".وأقرّت أرمينيا في ربيع عام 2025 ، تشريعًا بشأن نيتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رغم أن التكتل لم يعرض عليها العضوية رسميًا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا السلطات الأرمينية إلى حسم خيارها بين الاتحادين، في أقرب وقت، معتبرًا أن ذلك قد يفتح الطريق أمام "انفصال سلس ومتحضر".الخارجية الروسية تكشف حجم مساهمة أرمينيا في ميزانية منظمة معاهدة الأمن الجماعيموسكو: أرمينيا تستغل روسيا لتمويل تحولها نحو المسار الأوروبي
https://sarabic.ae/20260622/الخارجية-الروسية-أرمينيا-ما-زالت-عضوا-في-منظمة-الأمن-الجماعي-مع-كامل-الحقوق-والالتزامات-1114593152.html
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1d/1049104391_268:0:2552:1713_1920x0_80_0_0_95f9d8fdd633eddb7cf1972c67a4ebaa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أرمينيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أرمينيا
الأمين العام لرابطة الدول المستقلة: لا حديث عن انسحاب أرمينيا من الرابطة
11:49 GMT 26.06.2026 (تم التحديث: 12:00 GMT 26.06.2026)
أكد الأمين العام لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف، أن أرمينيا ما تزال عضوًا في الرابطة، ولا يوجد أي حديث عن انسحابها منها.
وقال ليبيديف في تصريح لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول فوفاييفيتش باشينيان، أنه لا توجد أي خطط لمغادرة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في الوقت الراهن. ولا يوجد أي حديث عن رابطة الدول المستقلة على الإطلاق، وستبقى أرمينيا جزءًا من منظمتنا".
ووفقًا لليبيديف، حضر رازميك خوماريان، الممثل المفوض لأرمينيا لدى الهيئات النظامية للرابطة، اجتماع المجلس الاقتصادي لرابطة الدول المستقلة في موسكو، اليوم الجمعة، ووقّع على الوثائق.
وأقرّت أرمينيا في ربيع عام 2025 ، تشريعًا بشأن نيتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رغم أن التكتل لم يعرض عليها العضوية رسميًا.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أن يريفان "تدرك عدم إمكانية الجمع بين عضوية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في آن واحد".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا السلطات الأرمينية إلى حسم خيارها بين الاتحادين، في أقرب وقت، معتبرًا أن ذلك قد يفتح الطريق أمام "انفصال سلس ومتحضر".