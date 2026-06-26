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الأمين العام لرابطة الدول المستقلة: لا حديث عن انسحاب أرمينيا من الرابطة
الأمين العام لرابطة الدول المستقلة: لا حديث عن انسحاب أرمينيا من الرابطة
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف، أن أرمينيا ما تزال عضوًا في الرابطة، ولا يوجد أي حديث عن انسحابها منها. 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T11:49+0000
2026-06-26T12:00+0000
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وقال ليبيديف في تصريح لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول فوفاييفيتش باشينيان، أنه لا توجد أي خطط لمغادرة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في الوقت الراهن. ولا يوجد أي حديث عن رابطة الدول المستقلة على الإطلاق، وستبقى أرمينيا جزءًا من منظمتنا".وأقرّت أرمينيا في ربيع عام 2025 ، تشريعًا بشأن نيتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رغم أن التكتل لم يعرض عليها العضوية رسميًا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا السلطات الأرمينية إلى حسم خيارها بين الاتحادين، في أقرب وقت، معتبرًا أن ذلك قد يفتح الطريق أمام "انفصال سلس ومتحضر".الخارجية الروسية تكشف حجم مساهمة أرمينيا في ميزانية منظمة معاهدة الأمن الجماعيموسكو: أرمينيا تستغل روسيا لتمويل تحولها نحو المسار الأوروبي
https://sarabic.ae/20260622/الخارجية-الروسية-أرمينيا-ما-زالت-عضوا-في-منظمة-الأمن-الجماعي-مع-كامل-الحقوق-والالتزامات-1114593152.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أرمينيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أرمينيا

الأمين العام لرابطة الدول المستقلة: لا حديث عن انسحاب أرمينيا من الرابطة

11:49 GMT 26.06.2026 (تم التحديث: 12:00 GMT 26.06.2026)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوررئيس اللجنة التنفيذية - السكرتير التنفيذي لرابطة الدول المستقلة، سيرغي ليبيديف
رئيس اللجنة التنفيذية - السكرتير التنفيذي لرابطة الدول المستقلة، سيرغي ليبيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© Sputnik
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أكد الأمين العام لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف، أن أرمينيا ما تزال عضوًا في الرابطة، ولا يوجد أي حديث عن انسحابها منها.
وقال ليبيديف في تصريح لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول فوفاييفيتش باشينيان، أنه لا توجد أي خطط لمغادرة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في الوقت الراهن. ولا يوجد أي حديث عن رابطة الدول المستقلة على الإطلاق، وستبقى أرمينيا جزءًا من منظمتنا".

ووفقًا لليبيديف، حضر رازميك خوماريان، الممثل المفوض لأرمينيا لدى الهيئات النظامية للرابطة، اجتماع المجلس الاقتصادي لرابطة الدول المستقلة في موسكو، اليوم الجمعة، ووقّع على الوثائق.

وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
الخارجية الروسية: أرمينيا ما زالت عضوا في منظمة الأمن الجماعي مع كامل الحقوق والالتزامات
22 يونيو, 12:41 GMT
وأقرّت أرمينيا في ربيع عام 2025 ، تشريعًا بشأن نيتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رغم أن التكتل لم يعرض عليها العضوية رسميًا.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أن يريفان "تدرك عدم إمكانية الجمع بين عضوية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في آن واحد".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا السلطات الأرمينية إلى حسم خيارها بين الاتحادين، في أقرب وقت، معتبرًا أن ذلك قد يفتح الطريق أمام "انفصال سلس ومتحضر".
الخارجية الروسية تكشف حجم مساهمة أرمينيا في ميزانية منظمة معاهدة الأمن الجماعي
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