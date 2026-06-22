https://sarabic.ae/20260622/موسكو-أرمينيا-تستغل-روسيا-لتمويل-تحولها-نحو-المسار-الأوروبي--1114590866.html
موسكو: أرمينيا تستغل روسيا لتمويل تحولها نحو المسار الأوروبي
موسكو: أرمينيا تستغل روسيا لتمويل تحولها نحو المسار الأوروبي
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن أرمينيا تنظر إلى علاقاتها مع روسيا كأداة لتأمين الدعم المالي اللازم لتمويل... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت زاخاروفا، خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "هناك شعور قوي ومتزايد بأن يريفان تنظر إلى العلاقات مع موسكو كنوع من الأدوات التكتيكية، لتوفير توجهها المالي نحو المسار الأوروبي".وقالت: "أكرر أن النهج الاستهلاكي البحت، الذهاب إلى الاتحاد الأوروبي على حسابنا، غير مقبول بالنسبة لنا. وكما يتبين من بيان القادة ( للاتحاد الاقتصادي الأوراسي)، فإن شركاءنا في التكامل الأوراسي يشاركوننا نفس الرأي".وفي آذار/مارس الماضي، أقر برلمان أرمينيا، قانونا لبدء عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، وصادق عليه الرئيس الأرميني، فاهان خاتشاتوريان في نيسان/أبريل.وبمغادرة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، قد تفقد أرمينيا الامتيازات التجارية التي كانت تحصل عليها بفضل عضويتها في الاتحاد، وهي معدل التعريفة الموحد المنخفض لدول الاتحاد البالغ 5%، وحتى حق الإعفاء الجمركي على واردات بعض السلع في بعض الحالات.لافروف: أوروبا لا تبحث عن السلام في أوكرانيا بل عن استمرار المواجهة مع روسيالافروف: نظام زيلينسكي يعيد تأهيل مجرمي الحرب النازيين
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روسيا, أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن
موسكو: أرمينيا تستغل روسيا لتمويل تحولها نحو المسار الأوروبي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن أرمينيا تنظر إلى علاقاتها مع روسيا كأداة لتأمين الدعم المالي اللازم لتمويل تحولها السياسي نحو المسار الأوروبي.
وقالت زاخاروفا، خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "هناك شعور قوي ومتزايد بأن يريفان تنظر إلى العلاقات مع موسكو كنوع من الأدوات التكتيكية، لتوفير توجهها المالي نحو المسار الأوروبي".
وأشارت إلى أن روسيا وشركاءها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يعتبرون النهج الاستهلاكي لأرمينيا، المتمثل في الذهاب إلى الاتحاد الأوروبي على حساب الآخرين، غير مقبول.
وقالت: "أكرر أن النهج الاستهلاكي البحت، الذهاب إلى الاتحاد الأوروبي على حسابنا، غير مقبول بالنسبة لنا. وكما يتبين من بيان القادة ( للاتحاد الاقتصادي الأوراسي)، فإن شركاءنا في التكامل الأوراسي يشاركوننا نفس الرأي".
وفي آذار/مارس الماضي، أقر برلمان أرمينيا، قانونا لبدء عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي
، وصادق عليه الرئيس الأرميني، فاهان خاتشاتوريان في نيسان/أبريل.
من جانبه، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، بأن البقاء في الاتحاد الجمركي في كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في آن واحد أمر مستحيل.
وبمغادرة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، قد تفقد أرمينيا الامتيازات التجارية التي كانت تحصل عليها بفضل عضويتها في الاتحاد، وهي معدل التعريفة الموحد المنخفض لدول الاتحاد البالغ 5%، وحتى حق الإعفاء الجمركي على واردات بعض السلع في بعض الحالات.