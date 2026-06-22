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الخارجية الروسية: تصريحات يريفان عن علاقاتها بموسكو تتعارض مع سعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي
الخارجية الروسية: تصريحات يريفان عن علاقاتها بموسكو تتعارض مع سعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن تصريحات السلطات الأرمينية حول أهمية الحفاظ على العلاقات مع روسيا وتطويرها لا... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت زاخاروفا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نسمع تصريحات المسؤولين في أرمينيا حول أهمية موسكو كشريك، وعن نية يريفان الحفاظ على العلاقات مع روسيا وتطويرها".وقال لافروف، في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين تحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع في المؤتمر الصحفي يوم 9 مايو/أيار؛ حيث أشار إلى أنه يتعين على أرمينيا أن تقرر بنفسها، وأن تختار ما إذا كانت تريد البقاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ونحن سنحترم أي خيار للشعب الأرميني، ولكن ليدع هذا الخيار يتحقق".لافروف: أوروبا لا تبحث عن السلام في أوكرانيا بل عن استمرار المواجهة مع روسيالافروف: نظام زيلينسكي يعيد تأهيل مجرمي الحرب النازيين
https://sarabic.ae/20260601/بوتين-مهنئا-باشينيان-بعيد-ميلاده-روسيا-وأرمينيا-تربطهما-علاقات-ودية-1113927827.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

الخارجية الروسية: تصريحات يريفان عن علاقاتها بموسكو تتعارض مع سعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي

10:11 GMT 22.06.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن تصريحات السلطات الأرمينية حول أهمية الحفاظ على العلاقات مع روسيا وتطويرها لا تتوافق مع خطوات القيادة الأرمينية التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت زاخاروفا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نسمع تصريحات المسؤولين في أرمينيا حول أهمية موسكو كشريك، وعن نية يريفان الحفاظ على العلاقات مع روسيا وتطويرها".
وتابعت: "لكننا للأسف لا نرى تطابقًا بين الأقوال والأفعال وخطوات القيادة الأرمينية التي أعلنت بوضوح عن سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2026
بوتين مهنئا باشينيان بعيد ميلاده: روسيا وأرمينيا تربطهما علاقات ودية
1 يونيو, 07:06 GMT
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد في وقت سابق، أنه يتعين على السياسيين في أرمينيا تحمل مسؤولية كلماتهم وإجراء استفتاء بشأن مستقبل البلاد في الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مؤكدًا أن روسيا ستقبل بأي خيار يصوت له الشعب الأرميني.
وقال لافروف، في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين تحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع في المؤتمر الصحفي يوم 9 مايو/أيار؛ حيث أشار إلى أنه يتعين على أرمينيا أن تقرر بنفسها، وأن تختار ما إذا كانت تريد البقاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ونحن سنحترم أي خيار للشعب الأرميني، ولكن ليدع هذا الخيار يتحقق".
لافروف: أوروبا لا تبحث عن السلام في أوكرانيا بل عن استمرار المواجهة مع روسيا
لافروف: نظام زيلينسكي يعيد تأهيل مجرمي الحرب النازيين
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