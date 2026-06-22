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https://sarabic.ae/20260622/الخارجية-الروسية-أرمينيا-ما-زالت-عضوا-في-منظمة-الأمن-الجماعي-مع-كامل-الحقوق-والالتزامات-1114593152.html
الخارجية الروسية: أرمينيا ما زالت عضوا في منظمة الأمن الجماعي مع كامل الحقوق والالتزامات
الخارجية الروسية: أرمينيا ما زالت عضوا في منظمة الأمن الجماعي مع كامل الحقوق والالتزامات
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن أرمينيا لا تزال عضواً كامل العضوية في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، محتفظة... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T12:41+0000
2026-06-22T12:41+0000
روسيا
أرمينيا
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وأوضحت زاخاروفا في حديث لـ"سبوتنيك": "أرمينيا تمتنع منذ أكثر من عامين عن المشاركة في فعاليات منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مع بقائها عضواً كامل العضوية في المنظمة، محتفظة بجميع حقوقها والتزاماتها".وأكدت زاخاروفا، أن موسكو مقتنعة بأن استئناف أرمينيا لعملها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي يصب في مصلحة الجمهورية، وأن المنظمة تظل ضامناً للاستقرار الإقليمي.وكان البرلمان الأرميني قد أقر في آذار/مارس الماضي، قانوناً لبدء عملية انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، وصادق عليه رئيس الجمهورية فاغن خاتشاتوريان في نيسان/أبريل. ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أنه من المستحيل البقاء في الاتحاد الجمركي، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في الوقت نفسه.ويذكر أنه في حال خروج أرمينيا من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فإنها قد تفقد الامتيازات التجارية التي كانت تحصل عليها بفضل عضويتها في الاتحاد، بما في ذلك التعريفة الموحدة المنخفضة البالغة 5% لدول الاتحاد، وحتى حق الإعفاء الجمركي على الواردات في بعض الحالات.الخارجية الروسية: تصريحات يريفان عن علاقاتها بموسكو تتعارض مع سعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي
https://sarabic.ae/20260606/الخارجية-الروسية-السيناريو-المناهض-للديمقراطية-في-أرمينيا-سيشكك-في-شرعية-الانتخابات-1114107349.html
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روسيا, أرمينيا
روسيا, أرمينيا

الخارجية الروسية: أرمينيا ما زالت عضوا في منظمة الأمن الجماعي مع كامل الحقوق والالتزامات

12:41 GMT 22.06.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن أرمينيا لا تزال عضواً كامل العضوية في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، محتفظة بجميع حقوقها والتزاماتها.
وأوضحت زاخاروفا في حديث لـ"سبوتنيك": "أرمينيا تمتنع منذ أكثر من عامين عن المشاركة في فعاليات منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مع بقائها عضواً كامل العضوية في المنظمة، محتفظة بجميع حقوقها والتزاماتها".
وأكدت زاخاروفا، أن موسكو مقتنعة بأن استئناف أرمينيا لعملها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي يصب في مصلحة الجمهورية، وأن المنظمة تظل ضامناً للاستقرار الإقليمي.

وقالت زاخاروفا، في مقابلة مع "سبوتنيك": "ما زلنا مقتنعين بأن استئناف العمل الكامل في منظمة معاهدة الأمن الجماعي يصب في المقام الأول في مصلحة أرمينيا نفسها. تظل المنظمة آلية فعالة، ولا بديل عنها عملياً، للحفاظ على الاستقرار الإقليمي".

المتحدثة باسم الخارجية الروسية مارية زاخاروفا تلقي كلمة في جلسة التحقق المسؤول من المعلومات في عصر ما بعد الحقيقة: فرص جديدة للتعاون ضمن فعاليات المنتدى الرقمي العالمي المنعقد في مدينة نيجني نوفغورود الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
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وكان البرلمان الأرميني قد أقر في آذار/مارس الماضي، قانوناً لبدء عملية انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، وصادق عليه رئيس الجمهورية فاغن خاتشاتوريان في نيسان/أبريل. ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أنه من المستحيل البقاء في الاتحاد الجمركي، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في الوقت نفسه.
ويذكر أنه في حال خروج أرمينيا من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فإنها قد تفقد الامتيازات التجارية التي كانت تحصل عليها بفضل عضويتها في الاتحاد، بما في ذلك التعريفة الموحدة المنخفضة البالغة 5% لدول الاتحاد، وحتى حق الإعفاء الجمركي على الواردات في بعض الحالات.
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