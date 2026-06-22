https://sarabic.ae/20260622/الخارجية-الروسية-أرمينيا-ما-زالت-عضوا-في-منظمة-الأمن-الجماعي-مع-كامل-الحقوق-والالتزامات-1114593152.html

الخارجية الروسية: أرمينيا ما زالت عضوا في منظمة الأمن الجماعي مع كامل الحقوق والالتزامات

الخارجية الروسية: أرمينيا ما زالت عضوا في منظمة الأمن الجماعي مع كامل الحقوق والالتزامات

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن أرمينيا لا تزال عضواً كامل العضوية في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، محتفظة... 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T12:41+0000

2026-06-22T12:41+0000

2026-06-22T12:41+0000

روسيا

أرمينيا

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وأوضحت زاخاروفا في حديث لـ"سبوتنيك": "أرمينيا تمتنع منذ أكثر من عامين عن المشاركة في فعاليات منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مع بقائها عضواً كامل العضوية في المنظمة، محتفظة بجميع حقوقها والتزاماتها".وأكدت زاخاروفا، أن موسكو مقتنعة بأن استئناف أرمينيا لعملها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي يصب في مصلحة الجمهورية، وأن المنظمة تظل ضامناً للاستقرار الإقليمي.وكان البرلمان الأرميني قد أقر في آذار/مارس الماضي، قانوناً لبدء عملية انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، وصادق عليه رئيس الجمهورية فاغن خاتشاتوريان في نيسان/أبريل. ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أنه من المستحيل البقاء في الاتحاد الجمركي، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في الوقت نفسه.ويذكر أنه في حال خروج أرمينيا من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فإنها قد تفقد الامتيازات التجارية التي كانت تحصل عليها بفضل عضويتها في الاتحاد، بما في ذلك التعريفة الموحدة المنخفضة البالغة 5% لدول الاتحاد، وحتى حق الإعفاء الجمركي على الواردات في بعض الحالات.الخارجية الروسية: تصريحات يريفان عن علاقاتها بموسكو تتعارض مع سعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي

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