https://sarabic.ae/20260626/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-حجم-مساهمة-أرمينيا-في-ميزانية-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1114712649.html
الخارجية الروسية تكشف عن حجم مساهمة أرمينيا في ميزانية منظمة معاهدة الأمن الجماعي
الخارجية الروسية تكشف عن حجم مساهمة أرمينيا في ميزانية منظمة معاهدة الأمن الجماعي
سبوتنيك عربي
صرح المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فيكتور فاسيلين، اليوم الجمعة، بأن مساهمة أرمينيا في الميزانية المشتركة للمنظمة تبلغ 10%. 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T01:39+0000
2026-06-26T01:39+0000
2026-06-26T01:39+0000
الأمن الجماعي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أرمينيا
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وفي معرض تعليقه على موضوع المساهمات، أشار فاسيلين لوكالة "سبوتنيك" إلى أن "الأمر يتعلق بنسب مئوية"، مذكرًا بأن روسيا تسدد 50% من ميزانية المنظمة، في حين "يسدد بقية الأعضاء 10% لكل منهم من ميزانية المنظمة".وأردف قائلًا: "بناءً على ذلك، فإن الجانب الأرميني لم يسدد حصته البالغة 10%، والتي كان يتوجب عليه دفعها، منذ عامين".وكانت أرمينيا قد جمدت مشاركتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في عام 2024. وكما أوضح رئيس وزراء الجمهورية، نيكول باشينيان، فإن معاهدة الأمن الجماعي لم يتم الوفاء بها من قبل الحلفاء تجاه أرمينيا في الفترة ما بين 2021 و2022، ولذلك "جمدت" يريفان مشاركتها في المنظمة التي تضم روسيا، وبيلاروس، وأرمينيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرح في 10 يونيو/حزيران الجاري بأن المنظمة ستنظر في تفعيل مادة من الميثاق تنظم الإجراءات المتبعة تجاه الدول الأعضاء التي لا تفي بالتزاماتها، وذلك بسبب عدم سداد أرمينيا لمساهماتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.ووفقًا للمادة 20 من ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فإنه في حال عدم وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها بسداد الديون المستحقة لميزانية المنظمة في غضون عامين، يتخذ مجلس الأمن الجماعي قرارًا بتعليق حق تلك الدولة في ترشيح مواطنيها للمناصب المخصصة بنظام الحصص داخل المنظمة، فضلًا عن الحرمان من حق التصويت في هيئات المنظمة لحين السداد الكامل للديون.علاوة على ذلك، تنص المادة 20 من الميثاق على أنه في حال عدم التزام الدولة العضو بأحكام الميثاق، وقرارات المجلس، والقرارات المتخذة تنفيذًا لها من قبل هيئات المنظمة الأخرى، يجوز لمجلس الأمن الجماعي تعليق مشاركتها في أنشطة هيئات المنظمة أو استبعادها. وتُتخذ القرارات بشأن هذه المسائل المتعلقة بتلك الدولة العضو دون احتساب صوتها.
https://sarabic.ae/20260526/الأمين-العام-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-تشارك-في-صياغة-بنية-أمنية-جديدة-في-أوراسيا-1113737219.html
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الأمن الجماعي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أرمينيا
الأمن الجماعي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أرمينيا
الخارجية الروسية تكشف عن حجم مساهمة أرمينيا في ميزانية منظمة معاهدة الأمن الجماعي
صرح المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فيكتور فاسيلين، اليوم الجمعة، بأن مساهمة أرمينيا في الميزانية المشتركة للمنظمة تبلغ 10%.
وفي معرض تعليقه على موضوع المساهمات، أشار فاسيلين لوكالة "سبوتنيك" إلى أن "الأمر يتعلق بنسب مئوية"، مذكرًا بأن روسيا تسدد 50% من ميزانية المنظمة، في حين "يسدد بقية الأعضاء 10% لكل منهم من ميزانية المنظمة".
وأردف قائلًا: "بناءً على ذلك، فإن الجانب الأرميني لم يسدد حصته البالغة 10%، والتي كان يتوجب عليه دفعها، منذ عامين".
وكانت أرمينيا قد جمدت مشاركتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في عام 2024. وكما أوضح رئيس وزراء الجمهورية، نيكول باشينيان، فإن معاهدة الأمن الجماعي لم يتم الوفاء بها من قبل الحلفاء تجاه أرمينيا في الفترة ما بين 2021 و2022، ولذلك "جمدت" يريفان مشاركتها في المنظمة التي تضم روسيا، وبيلاروس، وأرمينيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرح في 10 يونيو/حزيران الجاري بأن المنظمة ستنظر في تفعيل مادة من الميثاق تنظم الإجراءات المتبعة تجاه الدول الأعضاء التي لا تفي بالتزاماتها، وذلك بسبب عدم سداد أرمينيا لمساهماتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
ووفقًا للمادة 20 من ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي
، فإنه في حال عدم وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها بسداد الديون المستحقة لميزانية المنظمة في غضون عامين، يتخذ مجلس الأمن الجماعي قرارًا بتعليق حق تلك الدولة في ترشيح مواطنيها للمناصب المخصصة بنظام الحصص داخل المنظمة، فضلًا عن الحرمان من حق التصويت في هيئات المنظمة لحين السداد الكامل للديون.
علاوة على ذلك، تنص المادة 20 من الميثاق على أنه في حال عدم التزام الدولة العضو بأحكام الميثاق، وقرارات المجلس، والقرارات المتخذة تنفيذًا لها من قبل هيئات المنظمة الأخرى، يجوز لمجلس الأمن الجماعي تعليق مشاركتها في أنشطة هيئات المنظمة أو استبعادها. وتُتخذ القرارات بشأن هذه المسائل المتعلقة بتلك الدولة العضو دون احتساب صوتها.