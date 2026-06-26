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الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يسمح للرياضيين الروس بتمثيل بلدهم في البطولات ورفع علمه
الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يسمح للرياضيين الروس بتمثيل بلدهم في البطولات ورفع علمه
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال عن السماح لرافعي الأثقال الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية، مع رفع علم بلادهم وعزف نشيدهم الوطني. 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T15:53+0000
2026-06-26T15:53+0000
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ووفقًا لموقع الاتحاد الإلكتروني، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، السماح للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من جميع الفئات العمرية بالمشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد مع رفع علم بلادهم وعزف نشيدهم الوطني.وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد سمح سابقًا للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في المسابقات الدولية بصفتهم محايدين.كما سُمح للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا بالمشاركة دون أي قيود.وفي وقت سابق من هذا العام، رُفعت القيود المفروضة على مشاركة رافعي الأثقال من روسيا وبيلاروسيا في فئتي الشباب والناشئين. ويُوسّع قرار اليوم نطاق هذا الإجراء ليشمل جميع الفئات العمرية، مما يسمح للرياضيين من جميع الأعمار بالمشاركة في مسابقات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال وفقًا للمعايير والشروط الحالية للمشاركة.بطلة أولمبية سوفيتية: الرياضة الدولية لا تكتمل دون مشاركة الرياضيين الروس
https://sarabic.ae/20260626/فيفا-يعلق-على-تسليم-ترامب-كأس-العالم-لبطل-مونديال-2026--1114735192.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رياضة
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رياضة

الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يسمح للرياضيين الروس بتمثيل بلدهم في البطولات ورفع علمه

15:53 GMT 26.06.2026
© Sputnik . Саид Царнаев / الانتقال إلى بنك الصوررياضة رفع الأثقال
رياضة رفع الأثقال - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© Sputnik . Саид Царнаев
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أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال عن السماح لرافعي الأثقال الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية، مع رفع علم بلادهم وعزف نشيدهم الوطني.
ووفقًا لموقع الاتحاد الإلكتروني، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، السماح للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من جميع الفئات العمرية بالمشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد مع رفع علم بلادهم وعزف نشيدهم الوطني.
وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد سمح سابقًا للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في المسابقات الدولية بصفتهم محايدين.
كما سُمح للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا بالمشاركة دون أي قيود.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل صورة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بينما يشاهده رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو خلال إعلان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
رئيس الـ"فيفا" يعلق على تسليم ترامب كأس العالم لبطل مونديال 2026
12:26 GMT
وجاء في البيان: يأتي هذا القرار تماشيًا مع توصيات اللجنة الأولمبية الدولية الأخيرة بشأن مبادئ الحياد في الرياضة وأهمية توفير فرص متكافئة للرياضيين للتنافس على أعلى المستويات الدولية.
وفي وقت سابق من هذا العام، رُفعت القيود المفروضة على مشاركة رافعي الأثقال من روسيا وبيلاروسيا في فئتي الشباب والناشئين. ويُوسّع قرار اليوم نطاق هذا الإجراء ليشمل جميع الفئات العمرية، مما يسمح للرياضيين من جميع الأعمار بالمشاركة في مسابقات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال وفقًا للمعايير والشروط الحالية للمشاركة.
بطلة أولمبية سوفيتية: الرياضة الدولية لا تكتمل دون مشاركة الرياضيين الروس
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