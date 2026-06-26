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بطلة أولمبية سوفيتية: الرياضة الدولية لا تكتمل دون مشاركة الرياضيين الروس
بطلة أولمبية سوفيتية: الرياضة الدولية لا تكتمل دون مشاركة الرياضيين الروس
سبوتنيك عربي
أكدت ليديا إيفانوفا، البطلة الأولمبية السوفيتية الأسطورية في رياضة الجمباز، والمدربة والحكمة والمعلّقة الرياضية، أن قرار الاتحاد الروسي للجمباز الانسحاب من... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T12:33+0000
2026-06-26T12:40+0000
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وقالت إيفانوفا لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، إن الاتحاد الدولي اتخذ قرارًا رسميًا واضحًا يقضي بالسماح للرياضيين الروس بالمشاركة مع رموزهم الوطنية، معتبرة أن تجاهل السلطات المُنظمة في رومانيا، لهذا القرار يمثل انتهاكًا للوائح الدولية.وأضافت: "قرر الاتحاد الدولي للجمباز السماح للرياضيات الروسيات بالتنافس برفقة أداء النشيد الوطني ورفع العلم. كان هذا قرارهم الرسمي، الذي اتبعوا فيه جميع الإجراءات اللازمة".وأكملت البطلة الأولمبية السوفيتية: "ما زالت كل هذه الدول المتغطرسة تحاول أن تملي علينا، نحن الرياضيين الروس، ما يجب فعله، لكننا لسنا سيئين لدرجة أن نستمع إليهم. كما ترون، يستشهد رئيس بلدية كلوغ نابوكا بموافقته على المشاركة قبل أسابيع، حين كانت القواعد مختلفة. لكن هذا أمرٌ سخيف، فقد اتُخذ قرار الاتحاد، ويجب أن يكون ملزمًا للجميع، لذا أعتقد أن رفض اتحادنا المشاركة في هذا الحدث الروماني كان القرار الصائب تمامًا. لا جدوى من الخضوع لمن لا يحترموننا".وحول احتمال عدم اتخاذ الاتحاد الدولي إجراءات بحق المنظمين الرومانيين، شددت إيفانوفا أن "الأهم هو الاعتراف بحق الرياضيين الروس في المشاركة"، مضيفة أن روسيا تمتلك الوسائل القانونية للدفاع عن حقوقها إذا اقتضى الأمر.وقالت مدربة الجمباز والحكمة والمعلّقة الرياضية الروسية: "الأهم أننا حصلنا على حق المشاركة، وهذا يعني أن وجودنا ضروري وأن الرياضة العالمية ليست مكتملة من دون روسيا".وفي وقت سابق، قرر فريق الجمباز الإيقاعي الروسي الانسحاب من منافسات "كأس التحدي" في كلوغ نابوكا برومانيا، عقب تصريح أدلى به عمدة المدينة إميل بوك، حول نيته منع الرياضيين الروس من المنافسة حاملين الرموز الوطنية لروسيا الاتحادية.وستُقام المرحلة النهائية من "كأس التحدي" في كلوغ نابوكا، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو/ حزيران الجاري، وكان من المقرر تحديد الفائزين في البطولة بناءً على نتائج هذه المرحلة.ووصف وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتاريوف، تصريح عمدة المدينة الرومانية، بأنه انتهاك صارخ للميثاق الأولمبي، وأعلن أن اللجنة الأولمبية الروسية أبلغت اللجنة الأولمبية الدولية على الفور بالوضع.بوتين: الرياضيون الروس يعودون تدريجيا إلى الساحة الدوليةروسيا تحصد الذهب في كأس العالم للجمباز الإيقاعي بأداء مميز.. فيديو
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رياضة, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

بطلة أولمبية سوفيتية: الرياضة الدولية لا تكتمل دون مشاركة الرياضيين الروس

12:33 GMT 26.06.2026 (تم التحديث: 12:40 GMT 26.06.2026)
© Sputnik . Vladimir Pesnya / الانتقال إلى بنك الصوردينا أفيرينا، لاعبة الجمباز الإيقاعي
دينا أفيرينا، لاعبة الجمباز الإيقاعي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© Sputnik . Vladimir Pesnya
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أكدت ليديا إيفانوفا، البطلة الأولمبية السوفيتية الأسطورية في رياضة الجمباز، والمدربة والحكمة والمعلّقة الرياضية، أن قرار الاتحاد الروسي للجمباز الانسحاب من المنافسات، التي أقيمت في رومانيا، كان صائبًا، بعدما رفض المنظمون السماح للرياضيات الروسيات بالمشاركة تحت العلم والنشيد الوطني الروسي، رغم قرار الاتحاد الدولي للجمباز بالسماح بذلك.
وقالت إيفانوفا لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، إن الاتحاد الدولي اتخذ قرارًا رسميًا واضحًا يقضي بالسماح للرياضيين الروس بالمشاركة مع رموزهم الوطنية، معتبرة أن تجاهل السلطات المُنظمة في رومانيا، لهذا القرار يمثل انتهاكًا للوائح الدولية.

وأضافت: "إذا كانت رومانيا ترفض احترام قرار الاتحاد الدولي، فمن الطبيعي أن ننسحب. لا داعي لأن ننحني لمن لا يحترمنا. قرار الاتحاد الدولي ملزم للجميع، أما تبريرات عمدة كلوغ نابوكا برومانيا (إميل بوك)، بأن الترتيبات تمت قبل تغيير القواعد، فهي مجرد حجج غير مقنعة".

وأضافت: "قرر الاتحاد الدولي للجمباز السماح للرياضيات الروسيات بالتنافس برفقة أداء النشيد الوطني ورفع العلم. كان هذا قرارهم الرسمي، الذي اتبعوا فيه جميع الإجراءات اللازمة".
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وأكملت البطلة الأولمبية السوفيتية: "ما زالت كل هذه الدول المتغطرسة تحاول أن تملي علينا، نحن الرياضيين الروس، ما يجب فعله، لكننا لسنا سيئين لدرجة أن نستمع إليهم. كما ترون، يستشهد رئيس بلدية كلوغ نابوكا بموافقته على المشاركة قبل أسابيع، حين كانت القواعد مختلفة. لكن هذا أمرٌ سخيف، فقد اتُخذ قرار الاتحاد، ويجب أن يكون ملزمًا للجميع، لذا أعتقد أن رفض اتحادنا المشاركة في هذا الحدث الروماني كان القرار الصائب تمامًا. لا جدوى من الخضوع لمن لا يحترموننا".

وأردفت إيفانوفا: "الاتحاد الدولي بعث برسالة واضحة مفادها أن روسيا عادت إلى المنافسات الدولية، وحتى من لا يرحب بنا يدرك ذلك. الرياضيون الحقيقيون والأقوياء سعداء بعودة الروس، لأن مستوى المنافسات ينخفض في غيابهم، كما هو الحال في السباحة الفنية والجمباز الإيقاعي".

وحول احتمال عدم اتخاذ الاتحاد الدولي إجراءات بحق المنظمين الرومانيين، شددت إيفانوفا أن "الأهم هو الاعتراف بحق الرياضيين الروس في المشاركة"، مضيفة أن روسيا تمتلك الوسائل القانونية للدفاع عن حقوقها إذا اقتضى الأمر.
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وقالت مدربة الجمباز والحكمة والمعلّقة الرياضية الروسية: "الأهم أننا حصلنا على حق المشاركة، وهذا يعني أن وجودنا ضروري وأن الرياضة العالمية ليست مكتملة من دون روسيا".

وتابعت إيفانوفا: "في النهاية، هناك محاكم استئناف قضائية، مثل محكمة التحكيم الرياضي في لوزان، التي أيّدتنا أكثر من مرة. لدينا الخبرة والاختصاصيون القادرون على الدفاع عن حقوقنا".

وفي وقت سابق، قرر فريق الجمباز الإيقاعي الروسي الانسحاب من منافسات "كأس التحدي" في كلوغ نابوكا برومانيا، عقب تصريح أدلى به عمدة المدينة إميل بوك، حول نيته منع الرياضيين الروس من المنافسة حاملين الرموز الوطنية لروسيا الاتحادية.
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وستُقام المرحلة النهائية من "كأس التحدي" في كلوغ نابوكا، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو/ حزيران الجاري، وكان من المقرر تحديد الفائزين في البطولة بناءً على نتائج هذه المرحلة.

وفي 17 مايو/ أيار الماضي، سمحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجمباز للرياضيين الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية مع رفع علمهم الوطني وعزف نشيدهم الوطني، واتخذ الاتحاد الأوروبي للجمباز قرارًا مماثلًا في 24 مايو الماضي.

ووصف وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتاريوف، تصريح عمدة المدينة الرومانية، بأنه انتهاك صارخ للميثاق الأولمبي، وأعلن أن اللجنة الأولمبية الروسية أبلغت اللجنة الأولمبية الدولية على الفور بالوضع.
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