https://sarabic.ae/20260626/بطلة-أولمبية-سوفيتية-الرياضة-الدولية-لا-تكتمل-دون-مشاركة-الرياضيين-الروس-1114735378.html

بطلة أولمبية سوفيتية: الرياضة الدولية لا تكتمل دون مشاركة الرياضيين الروس

بطلة أولمبية سوفيتية: الرياضة الدولية لا تكتمل دون مشاركة الرياضيين الروس

سبوتنيك عربي

أكدت ليديا إيفانوفا، البطلة الأولمبية السوفيتية الأسطورية في رياضة الجمباز، والمدربة والحكمة والمعلّقة الرياضية، أن قرار الاتحاد الروسي للجمباز الانسحاب من... 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T12:33+0000

2026-06-26T12:33+0000

2026-06-26T12:40+0000

رياضة

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103524/28/1035242814_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59910e12b51003ad8ac19d29c8c0946e.jpg

وقالت إيفانوفا لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، إن الاتحاد الدولي اتخذ قرارًا رسميًا واضحًا يقضي بالسماح للرياضيين الروس بالمشاركة مع رموزهم الوطنية، معتبرة أن تجاهل السلطات المُنظمة في رومانيا، لهذا القرار يمثل انتهاكًا للوائح الدولية.وأضافت: "قرر الاتحاد الدولي للجمباز السماح للرياضيات الروسيات بالتنافس برفقة أداء النشيد الوطني ورفع العلم. كان هذا قرارهم الرسمي، الذي اتبعوا فيه جميع الإجراءات اللازمة".وأكملت البطلة الأولمبية السوفيتية: "ما زالت كل هذه الدول المتغطرسة تحاول أن تملي علينا، نحن الرياضيين الروس، ما يجب فعله، لكننا لسنا سيئين لدرجة أن نستمع إليهم. كما ترون، يستشهد رئيس بلدية كلوغ نابوكا بموافقته على المشاركة قبل أسابيع، حين كانت القواعد مختلفة. لكن هذا أمرٌ سخيف، فقد اتُخذ قرار الاتحاد، ويجب أن يكون ملزمًا للجميع، لذا أعتقد أن رفض اتحادنا المشاركة في هذا الحدث الروماني كان القرار الصائب تمامًا. لا جدوى من الخضوع لمن لا يحترموننا".وحول احتمال عدم اتخاذ الاتحاد الدولي إجراءات بحق المنظمين الرومانيين، شددت إيفانوفا أن "الأهم هو الاعتراف بحق الرياضيين الروس في المشاركة"، مضيفة أن روسيا تمتلك الوسائل القانونية للدفاع عن حقوقها إذا اقتضى الأمر.وقالت مدربة الجمباز والحكمة والمعلّقة الرياضية الروسية: "الأهم أننا حصلنا على حق المشاركة، وهذا يعني أن وجودنا ضروري وأن الرياضة العالمية ليست مكتملة من دون روسيا".وفي وقت سابق، قرر فريق الجمباز الإيقاعي الروسي الانسحاب من منافسات "كأس التحدي" في كلوغ نابوكا برومانيا، عقب تصريح أدلى به عمدة المدينة إميل بوك، حول نيته منع الرياضيين الروس من المنافسة حاملين الرموز الوطنية لروسيا الاتحادية.وستُقام المرحلة النهائية من "كأس التحدي" في كلوغ نابوكا، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو/ حزيران الجاري، وكان من المقرر تحديد الفائزين في البطولة بناءً على نتائج هذه المرحلة.ووصف وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتاريوف، تصريح عمدة المدينة الرومانية، بأنه انتهاك صارخ للميثاق الأولمبي، وأعلن أن اللجنة الأولمبية الروسية أبلغت اللجنة الأولمبية الدولية على الفور بالوضع.بوتين: الرياضيون الروس يعودون تدريجيا إلى الساحة الدوليةروسيا تحصد الذهب في كأس العالم للجمباز الإيقاعي بأداء مميز.. فيديو

https://sarabic.ae/20260626/بطلة-أولمبية-وبرلمانية-روسية-تطالب-بتغريم-الاتحاد-الروماني-للجمباز-لعدم-سماحه-بمشاركة-الفرق-الروسية-1114725528.html

https://sarabic.ae/20260626/فريق-روسيا-للجمباز-الإيقاعي-ينسحب-من-بطولة-كأس-التحدي-في-رومانيا--1114725963.html

https://sarabic.ae/20260531/لاعبة-روسية-تحصد-ذهبية-الطوق-في-بطولة-أوروبا-للجمباز-الإيقاعي-1113911654.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن