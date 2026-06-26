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الكرملين: لم نسمع أي تصريحات من واشنطن تؤكد أقوال ماكرون حول وضعها في الصراع الأوكراني

الكرملين: لم نسمع أي تصريحات من واشنطن تؤكد أقوال ماكرون حول وضعها في الصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا لم تسمع أي تصريحات من واشنطن تؤكد أقوال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول وضعها في... 26.06.2026, سبوتنيك عربي

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وقال بيسكوف، معلقًا على تصريحات ماكرون: "لم نتلق أي تصريحات من الولايات المتحدة نفسها تؤكد ذلك حتى الآن".وفيما يتعلق بعملية السلام الأوكرانية، أوضح: "لا نزال منفتحين على هذه الخدمات (خدمات الوساطة الأمريكية)، وعلى عملية السلام نفسها".وتابع: "بالنظر إلى نفوذ الولايات المتحدة على الدول الأوروبية، ونفوذها في أوكرانيا، ونظرًا للرغبة الصادقة، كما نعتقد، للرئيس (دونالد) ترامب وفريقه التفاوضي في المساعدة على التوصل إلى تسوية سلمية، فإننا نقدّر عاليًا هذا الاستعداد (للتوسط في التسوية في أوكرانيا)".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرّح، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة لم تعد وسيطًا محايدًا في حل النزاع في أوكرانيا، وأنها تدعم كييف حاليًا.ووفقًا له، فقد حدث تقارب في المواقف بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن القضية الأوكرانية أخيرا.المستشار الألماني: حان وقت المفاوضات وتجميد الجبهة الأوكرانيةسلوفاكيا تعلن عدم مشاركتها في حزمة مساعدات الناتو العسكرية المزمعة لأوكرانيا

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