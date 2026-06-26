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انطلاق المنتدى الدولي الرابع للشباب حول الطاقة النووية
انطلاق المنتدى الدولي الرابع للشباب حول الطاقة النووية
سبوتنيك عربي
انطلقت، اليوم الخميس، أعمال المنتدى الدولي الرابع للشباب في مجال الطاقة النووية "أوبنينسك نيو 2026" (أسبوع التعليم النووي) في مدينة أوبنينسك التابعة لمقاطعة... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
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ويجمع المنتدى هذا العام أكثر من 500 خبير وعالم شاب وباحث من أكثر من 70 دولة، لمناقشة أحدث التطورات في قطاع الطاقة النووية، وتعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين الأجيال الجديدة من المتخصصين في هذا المجال.ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة كمتحدثين ومرشدين، إلا أن الجمهور الأساسي هو الشباب الذين يشكلون الجيل القادم من المجتمع النووي العالمي.ويتزامن انعقاد نسخة عام 2026، مع مناسبة تاريخية مهمة، إذ يحيي المنتدى ذكرى عام 1954، عندما دخلت في مدينة أوبنينسك الخدمة أول محطة للطاقة النووية في العالم، في محطة مفصلية بتاريخ الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.ويعد منتدى "أوبنينسك نيو 2026" (أسبوع التعليم النووي) منتدى دوليا رائدا للشباب، يجمع بين المهنيين الشباب والطلاب والباحثين في بداية مسيرتهم المهنية وقادة المستقبل في مجالات الطاقة النووية والتكنولوجيا المتقدمة."روساتوم" توقع اتفاقية لبناء محطة طاقة نووية في كازاخستانبوتين: ممثلون من أكثر من 130 دولة يشاركون في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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انطلاق المنتدى الدولي الرابع للشباب حول الطاقة النووية

11:59 GMT 26.06.2026
انطلاق المنتدى الدولي الرابع للشباب حول الطاقة النووية
انطلاق المنتدى الدولي الرابع للشباب حول الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
تابعنا عبر
انطلقت، اليوم الخميس، أعمال المنتدى الدولي الرابع للشباب في مجال الطاقة النووية "أوبنينسك نيو 2026" (أسبوع التعليم النووي) في مدينة أوبنينسك التابعة لمقاطعة كالوغا الروسية، والذي يقام بدعم من مؤسسة "روساتوم" الحكومية.
ويجمع المنتدى هذا العام أكثر من 500 خبير وعالم شاب وباحث من أكثر من 70 دولة، لمناقشة أحدث التطورات في قطاع الطاقة النووية، وتعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين الأجيال الجديدة من المتخصصين في هذا المجال.

ويشكل المنتدى منصة دولية للحوار والتعاون بين جيل الشباب من النخبة التكنولوجية والمواهب الهندسية في الصناعة النووية.

ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة كمتحدثين ومرشدين، إلا أن الجمهور الأساسي هو الشباب الذين يشكلون الجيل القادم من المجتمع النووي العالمي.
مركز أوبنينسك التقني مركزًا علميًا وتعليميًا دوليًا واسع النطاق في مجال التقنيات النووية، وقد أُنشئ في أول مدينة علمية في روسيا (أوبنينسك، في منطقة كالوغا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
أوبنينسك 2026... روسيا تستضيف أكبر منتدى دولي للشباب في القطاع النووي
24 يونيو, 07:23 GMT
ويتزامن انعقاد نسخة عام 2026، مع مناسبة تاريخية مهمة، إذ يحيي المنتدى ذكرى عام 1954، عندما دخلت في مدينة أوبنينسك الخدمة أول محطة للطاقة النووية في العالم، في محطة مفصلية بتاريخ الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
ويعد منتدى "أوبنينسك نيو 2026" (أسبوع التعليم النووي) منتدى دوليا رائدا للشباب، يجمع بين المهنيين الشباب والطلاب والباحثين في بداية مسيرتهم المهنية وقادة المستقبل في مجالات الطاقة النووية والتكنولوجيا المتقدمة.
"روساتوم" توقع اتفاقية لبناء محطة طاقة نووية في كازاخستان
بوتين: ممثلون من أكثر من 130 دولة يشاركون في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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