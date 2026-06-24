https://sarabic.ae/20260624/أوبنينسك-2026-روسيا-تستضيف-أكبر-منتدى-دولي-للشباب-في-القطاع-النووي-1114646841.html

أوبنينسك 2026... روسيا تستضيف أكبر منتدى دولي للشباب في القطاع النووي

أوبنينسك 2026... روسيا تستضيف أكبر منتدى دولي للشباب في القطاع النووي

سبوتنيك عربي

سيجمع المنتدى الدولي "أوبنينسك نيو 2026" (أسبوع التعليم النووي) أكثر من 500 شاب وشابة من 70 دولة، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من 10 دول. وسيتواصل آلاف الطلاب... 24.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-24T07:23+0000

2026-06-24T07:23+0000

2026-06-24T07:23+0000

العالم

روسيا

البرنامج النووي

روساتوم

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يتمحور موضوعه الرئيسي حول دور الأحلام كمصدر للتنمية الشخصية والمهنية والتكنولوجية. وسيلقي كلمات أمام الحضور كل من أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية، وفاليري فالكوف، وزير العلوم والتعليم العالي في روسيا الاتحادية، وفلاديسلاف شابشا، حاكم مقاطعة كالوغا. ومن المتوقع أن يتلقى المشاركون تحيات من رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ورئيسة الرابطة النووية العالمية ساما بلباو إي ليون.وعلى هامش المنتدى، ستعقد اجتماعات بين الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الحكومية، أليكسي ليخاتشوف، والأعضاء الجدد في فريق التأثير 2050، التابع للمجلس الدولي للشباب، وقادة مجتمع طلاب "روساتوم".يتضمن الجزء الثاني من برنامج المنتدى جلسات عامة وحلقات نقاش. وستتناول الجلسة العامة الرئيسية، بعنوان "الطاقة النووية لمستقبل البشرية: دمج التكنولوجيا والمعرفة والشراكات"، المواضيع التالية: كيف يتغير التوازن بين المنافسة العالمية والشراكات الدولية في الصناعة النووية اليوم؛ وهل من الممكن الحفاظ على الريادة التكنولوجية وتطوير تعاون دولي مفتوح في آن واحد؛ وما هي الكفاءات التي أصبحت أساسية للمهنيين الشباب في بيئة عالمية تنافسية. أما حلقات النقاش الموضوعية للمنتدى - "الذرات من أجل الحياة: الطب النووي"، و"أوبنينسك تك: حاضر ومستقبل التعليم النووي"، و"تقنيات الكم: مهنة المستقبل" - فستستكشف كيف يتجاوز العلم النووي اليوم قطاع الطاقة، مُنشئًا بيئات لتدريب متخصصي الجيل القادم، وواضعًا الأساس لتطوير الطب عالي التقنية، ومساهمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة الناس في جميع أنحاء العالم.سيشهد المنتدى أيضا عددا من الفعاليات الفريدة: جلسة مخصصة لتطوير إعلان الشباب بشأن التعاون النووي، حيث سيتم عرض وجهات نظر الشباب حول تنفيذ مبادئه - مجموعة من القصص بعنوان "مبادئ حية" - وجلسة تحليلية بعنوان "تحديد الهوية التنبؤية" - وهي دورة تعليمية مكثفة تستند إلى منهجية هيئة رئاسة المجلس الرئاسي للعلوم للممثلين الشباب للصناعات النووية والصناعات ذات الصلة، وتهدف إلى تعليم التنبؤ الاستراتيجي.سيقام ماراثون تعليمي ضمن فعاليات المنتدى. وستعقد المرحلة الأولى من البرنامج التعليمي المشترك بين أكاديمية روساتوم للشركات والوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الوافدة الجديدة، بالإضافة إلى جامعة أوبنينسك التقنية الصيفية والمخيم الدولي للفتيات "القوة الخفية"، لمدة عشرة أيام، من 22 يونيو/حزيران إلى 2 يوليو/تموز، للشباب من مختلف البلدان الذين اختاروا الصناعات النووية والصناعات ذات الصلة لبناء مسيرتهم المهنية."روساتوم" توقع اتفاقية لبناء محطة طاقة نووية في كازاخستانبوتين: ممثلون من أكثر من 130 دولة يشاركون في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

https://sarabic.ae/20260526/روساتوم-مشروع-محطة-نووية-صغيرة-قيد-التطوير-مع-دولة-أفريقية-1113746549.html

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العالم, روسيا, البرنامج النووي, روساتوم