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https://sarabic.ae/20260626/دراسة-انخفاض-هرمون-التستوستيرون-قد-يرتبط-بارتفاع-خطر-الإصابة-بالسرطان-1114750525.html
دراسة: انخفاض هرمون التستوستيرون قد يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسرطان
دراسة: انخفاض هرمون التستوستيرون قد يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسرطان
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة أن انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ما يشير إلى أن هذا الهرمون قد يكون... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T20:23+0000
2026-06-26T20:23+0000
مجتمع
علوم
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واعتمد الباحثون على تحليل بيانات رجال خضعوا للمراقبة الطبية لفترات طويلة، ووجدوا أن الذين كانت لديهم مستويات منخفضة من التستوستيرون كانوا أكثر عرضة لتطور بعض الأورام، ولا سيما سرطان البروستاتا لدى المرضى الذين يخضعون للمراقبة النشطة، مقارنة بمن يتمتعون بمستويات طبيعية من الهرمون.كما أظهرت النتائج أن انخفاض التستوستيرون ارتبط بزيادة احتمال تطور المرض إلى مراحل أكثر عدوانية بنحو 60%. إذ توحي البيانات الجديدة بأن انخفاض الهرمون قد يكون مؤشراً على خطر أكبر لتقدم المرض، ما قد يساعد الأطباء في تصنيف المرضى وفق مستوى الخطورة وتحديد برامج المتابعة والعلاج المناسبة، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".وأكد فريق الدراسة أن النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين انخفاض التستوستيرون والإصابة بالسرطان، لكنها تكشف عن ارتباط يستدعي مزيداً من البحث. وشدد الباحثون على ضرورة عدم اللجوء إلى العلاج الهرموني لتعويض التستوستيرون دون تقييم طبي دقيق، إلى حين توافر أدلة أوضح حول تأثير هذا العلاج في الوقاية من السرطان أو الحد من تطوره.الوجبات السريعة تؤذي الدماغ قبل الجسم... دراسة تكشف آثارا مقلقة على الذاكرة والمزاج
https://sarabic.ae/20260625/علماء-روس-يطورون-مادة-جديدة-قد-تغير-طريقة-علاج-الجروح-الجلدية-1114690196.html
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علوم
علوم

دراسة: انخفاض هرمون التستوستيرون قد يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسرطان

20:23 GMT 26.06.2026
© Depositphotos.com / Rbhavanaخلية سرطانية في جسم الإنسان
خلية سرطانية في جسم الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© Depositphotos.com / Rbhavana
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية حديثة أن انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ما يشير إلى أن هذا الهرمون قد يكون مؤشراً مهماً على الحالة الصحية العامة، وليس مجرد عامل مرتبط بالوظائف الإنجابية أو الكتلة العضلية.
واعتمد الباحثون على تحليل بيانات رجال خضعوا للمراقبة الطبية لفترات طويلة، ووجدوا أن الذين كانت لديهم مستويات منخفضة من التستوستيرون كانوا أكثر عرضة لتطور بعض الأورام، ولا سيما سرطان البروستاتا لدى المرضى الذين يخضعون للمراقبة النشطة، مقارنة بمن يتمتعون بمستويات طبيعية من الهرمون.
كما أظهرت النتائج أن انخفاض التستوستيرون ارتبط بزيادة احتمال تطور المرض إلى مراحل أكثر عدوانية بنحو 60%.
وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تتحدى الاعتقاد السائد منذ سنوات بأن ارتفاع التستوستيرون هو العامل الرئيسي الذي يغذي نمو سرطان البروستاتا في مراحله المبكرة.
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علماء روس يطورون مادة جديدة قد تغير طريقة علاج الجروح الجلدية
أمس, 12:22 GMT
إذ توحي البيانات الجديدة بأن انخفاض الهرمون قد يكون مؤشراً على خطر أكبر لتقدم المرض، ما قد يساعد الأطباء في تصنيف المرضى وفق مستوى الخطورة وتحديد برامج المتابعة والعلاج المناسبة، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".
وأكد فريق الدراسة أن النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين انخفاض التستوستيرون والإصابة بالسرطان، لكنها تكشف عن ارتباط يستدعي مزيداً من البحث. وشدد الباحثون على ضرورة عدم اللجوء إلى العلاج الهرموني لتعويض التستوستيرون دون تقييم طبي دقيق، إلى حين توافر أدلة أوضح حول تأثير هذا العلاج في الوقاية من السرطان أو الحد من تطوره.
الوجبات السريعة تؤذي الدماغ قبل الجسم... دراسة تكشف آثارا مقلقة على الذاكرة والمزاج
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