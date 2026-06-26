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عاشوراء في الضاحية...مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب
عاشوراء في الضاحية...مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب
سبوتنيك عربي
جرت العادة خلال السنوات الماضية أن تقام مراسم العاشر من محرم في الضاحية الجنوبية لبيروت على امتداد الطرقات الرئيسية، حيث كانت تنطلق المسيرة من أوتوستراد السيد... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T12:06+0000
2026-06-26T12:06+0000
لبنان
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لكن هذا العام، وبعد الحرب الأخيرة التي طالت الضاحية، تغيّر مسار المراسم بشكل لافت. إذ تعرّض مجمّع سيد الشهداء لغارات إسرائيلية، إلى جانب تدمير عدد من المباني المحيطة واستهداف أجزاء من الطريق الذي كانت تسلكه المسيرة عادة.ورغم هذا التغيير في المسار، سجّل المشهد حضورا لافتا، إذ امتلأت الطرقات بآلاف المشاركين الذين رفعوا الرايات العاشورائية، واللافتات، وصور من فقدوا خلال الحرب، سواء من مقاتلي "حزب الله" أو من المدنيين.في الميدان، عبّر عدد من المشاركين عن تمسّكهم بالمناسبة ورسالتها، إذ قالت هدى حمادي لـ"سبوتنيك": "مهما حدث بنا ومهما قدمنا من شهداء وضحّينا بمنازلنا، هذا لا شيء أمام كربلاء، لبّينا النداء وقلنا إننا على العهد يا نصر الله، ونقول اليوم إننا على العهد يا قاسم، أجيال بعد جيل".بدورها، قالت نور سبيتي: "رسالتنا هي أنه مهما فعلوا بنا وحاولوا إبعادنا عن هذا النهج، لن نبتعد، نحن تربّينا على أنه في واقعة كربلاء الكل استشهد، وهذا هو النهج الذي نمشي عليه، وليرى العدو أننا ثابتون وصامدون في كل الساحات".من جهتها قالت أمل هزيمة: "نحن تربية السيد حسن نصر الله وعلى نهج الإمام الحسين، لا نترك الحسين ولا المقاومة مهما فعلوا بنا، ثابتون على هذا الخط، قدمنا وسنستمر، وسنربّي هذا الجيل ليكون جيلاً مقاوماً".وأضافت إحدى السيدات: "لن ننكسر مهما حدث، سنكمل الطريق، قدّمنا الكثير وسنقدّم أكثر، وسنعمل على تربية الجيل الجديد ليكون على هذا النهج".وعقب انتهاء المسيرة، ألقى الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، كلمة في ختام المراسم، شدد فيها على أن "مسيرة المقاومة مستمرة حتى تحقيق التحرير"، معتبرا أن "نهج كربلاء يجسّد الإيمان والتضحية والثبات، وأن الحسينيين فائزون والمتخلّفين عن الركب خاسرون".وقال قاسم: "تعرض لبنان تعرّض لحرب إلغاء وجود، وأن المقاومة وبيئتها واجهت عدوانا شاملا شمل استهداف المدنيين والبنى التحتية، ومحاولات لإحداث فتن داخلية وضغوط سياسية واقتصادية."وأضاف: "إسرائيل موجودة في لبنان لأنها تريد احتلاله وابتلاعه ضمن مشروعها التوسعي، بينما نشأت المقاومة نتيجة العدوان والاحتلال"، مشدداً على أن "إسرائيل لا خيار أمامها إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من الأراضي اللبنانية".ورفض قاسم أي تسوية تمسّ السيادة اللبنانية أو تفتح الباب أمام التطبيع، مؤكداً أن "أي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر، وأن سقف الحلول يجب أن يقوم على السيادة الكاملة والاستقلال الكامل".وفي ختام كلمته، جدّد قاسم التأكيد أن "المقاومة مستمرة بوجودها وحضورها وإمكاناتها، وأنها ستبقى مرتبطة بالأرض والشعب والتاريخ"، معتبرًا أن "فلسطين ستبقى البوصلة الأساسية، وأن تحريرها إلى جانب شعبها هو الهدف الثابت".
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لبنان, الضاحية الجنوبية, مراسم عاشوراء, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, الضاحية الجنوبية, مراسم عاشوراء, تقارير سبوتنيك, حصري

عاشوراء في الضاحية...مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب

12:06 GMT 26.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب
عاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
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حصري
جرت العادة خلال السنوات الماضية أن تقام مراسم العاشر من محرم في الضاحية الجنوبية لبيروت على امتداد الطرقات الرئيسية، حيث كانت تنطلق المسيرة من أوتوستراد السيد هادي نصر الله بعد تلاوة "المصرع" في مجمّع سيد الشهداء، قبل أن تتجه الحشود نحو منطقة الكفاءات حيث تختتم الفعالية بكلمة للأمين العام لـ"حزب الله".
لكن هذا العام، وبعد الحرب الأخيرة التي طالت الضاحية، تغيّر مسار المراسم بشكل لافت. إذ تعرّض مجمّع سيد الشهداء لغارات إسرائيلية، إلى جانب تدمير عدد من المباني المحيطة واستهداف أجزاء من الطريق الذي كانت تسلكه المسيرة عادة.

وبناءً عليه، انطلقت مراسم هذا العام من محيط مرقد الأمين العام السابق لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، حيث تلي "المصرع" هناك، قبل أن تتجه الحشود عبر الطريق الأساسي نحو الغبيري.

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب
عاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
عاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
ورغم هذا التغيير في المسار، سجّل المشهد حضورا لافتا، إذ امتلأت الطرقات بآلاف المشاركين الذين رفعوا الرايات العاشورائية، واللافتات، وصور من فقدوا خلال الحرب، سواء من مقاتلي "حزب الله" أو من المدنيين.
في الميدان، عبّر عدد من المشاركين عن تمسّكهم بالمناسبة ورسالتها، إذ قالت هدى حمادي لـ"سبوتنيك": "مهما حدث بنا ومهما قدمنا من شهداء وضحّينا بمنازلنا، هذا لا شيء أمام كربلاء، لبّينا النداء وقلنا إننا على العهد يا نصر الله، ونقول اليوم إننا على العهد يا قاسم، أجيال بعد جيل".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب
عاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
عاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بدورها، قالت نور سبيتي: "رسالتنا هي أنه مهما فعلوا بنا وحاولوا إبعادنا عن هذا النهج، لن نبتعد، نحن تربّينا على أنه في واقعة كربلاء الكل استشهد، وهذا هو النهج الذي نمشي عليه، وليرى العدو أننا ثابتون وصامدون في كل الساحات".
من جهتها قالت أمل هزيمة: "نحن تربية السيد حسن نصر الله وعلى نهج الإمام الحسين، لا نترك الحسين ولا المقاومة مهما فعلوا بنا، ثابتون على هذا الخط، قدمنا وسنستمر، وسنربّي هذا الجيل ليكون جيلاً مقاوماً".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب
عاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
عاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضافت إحدى السيدات: "لن ننكسر مهما حدث، سنكمل الطريق، قدّمنا الكثير وسنقدّم أكثر، وسنعمل على تربية الجيل الجديد ليكون على هذا النهج".
وعقب انتهاء المسيرة، ألقى الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، كلمة في ختام المراسم، شدد فيها على أن "مسيرة المقاومة مستمرة حتى تحقيق التحرير"، معتبرا أن "نهج كربلاء يجسّد الإيمان والتضحية والثبات، وأن الحسينيين فائزون والمتخلّفين عن الركب خاسرون".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب
عاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
عاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وقال قاسم: "تعرض لبنان تعرّض لحرب إلغاء وجود، وأن المقاومة وبيئتها واجهت عدوانا شاملا شمل استهداف المدنيين والبنى التحتية، ومحاولات لإحداث فتن داخلية وضغوط سياسية واقتصادية."
وأضاف: "إسرائيل موجودة في لبنان لأنها تريد احتلاله وابتلاعه ضمن مشروعها التوسعي، بينما نشأت المقاومة نتيجة العدوان والاحتلال"، مشدداً على أن "إسرائيل لا خيار أمامها إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من الأراضي اللبنانية".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب
عاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
عاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
ورفض قاسم أي تسوية تمسّ السيادة اللبنانية أو تفتح الباب أمام التطبيع، مؤكداً أن "أي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر، وأن سقف الحلول يجب أن يقوم على السيادة الكاملة والاستقلال الكامل".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب
عاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
عاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب
عاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
عاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب
عاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
عاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب
عاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
عاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب
1/4
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
عاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب
2/4
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
عاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب
3/4
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
عاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب
4/4
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
عاشوراء في الضاحية.. مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب

كما أشاد بصمود إيران ودورها في محور المقاومة، معتبرًا أن "التعاون بين قوى هذا المحور أسهم في إفشال المشروع المعادي"، مؤكدًا "استمرار التنسيق والدعم المتبادل".

وفي ختام كلمته، جدّد قاسم التأكيد أن "المقاومة مستمرة بوجودها وحضورها وإمكاناتها، وأنها ستبقى مرتبطة بالأرض والشعب والتاريخ"، معتبرًا أن "فلسطين ستبقى البوصلة الأساسية، وأن تحريرها إلى جانب شعبها هو الهدف الثابت".
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