https://sarabic.ae/20260626/عاشوراء-في-الضاحيةمشهد-جماهيري-واسع-يواكب-تحولات-ما-بعد-الحرب-1114733697.html

عاشوراء في الضاحية...مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب

عاشوراء في الضاحية...مشهد جماهيري واسع يواكب تحولات ما بعد الحرب

سبوتنيك عربي

جرت العادة خلال السنوات الماضية أن تقام مراسم العاشر من محرم في الضاحية الجنوبية لبيروت على امتداد الطرقات الرئيسية، حيث كانت تنطلق المسيرة من أوتوستراد السيد... 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T12:06+0000

2026-06-26T12:06+0000

2026-06-26T12:06+0000

لبنان

الضاحية الجنوبية

مراسم عاشوراء

تقارير سبوتنيك

حصري

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لكن هذا العام، وبعد الحرب الأخيرة التي طالت الضاحية، تغيّر مسار المراسم بشكل لافت. إذ تعرّض مجمّع سيد الشهداء لغارات إسرائيلية، إلى جانب تدمير عدد من المباني المحيطة واستهداف أجزاء من الطريق الذي كانت تسلكه المسيرة عادة.ورغم هذا التغيير في المسار، سجّل المشهد حضورا لافتا، إذ امتلأت الطرقات بآلاف المشاركين الذين رفعوا الرايات العاشورائية، واللافتات، وصور من فقدوا خلال الحرب، سواء من مقاتلي "حزب الله" أو من المدنيين.في الميدان، عبّر عدد من المشاركين عن تمسّكهم بالمناسبة ورسالتها، إذ قالت هدى حمادي لـ"سبوتنيك": "مهما حدث بنا ومهما قدمنا من شهداء وضحّينا بمنازلنا، هذا لا شيء أمام كربلاء، لبّينا النداء وقلنا إننا على العهد يا نصر الله، ونقول اليوم إننا على العهد يا قاسم، أجيال بعد جيل".بدورها، قالت نور سبيتي: "رسالتنا هي أنه مهما فعلوا بنا وحاولوا إبعادنا عن هذا النهج، لن نبتعد، نحن تربّينا على أنه في واقعة كربلاء الكل استشهد، وهذا هو النهج الذي نمشي عليه، وليرى العدو أننا ثابتون وصامدون في كل الساحات".من جهتها قالت أمل هزيمة: "نحن تربية السيد حسن نصر الله وعلى نهج الإمام الحسين، لا نترك الحسين ولا المقاومة مهما فعلوا بنا، ثابتون على هذا الخط، قدمنا وسنستمر، وسنربّي هذا الجيل ليكون جيلاً مقاوماً".وأضافت إحدى السيدات: "لن ننكسر مهما حدث، سنكمل الطريق، قدّمنا الكثير وسنقدّم أكثر، وسنعمل على تربية الجيل الجديد ليكون على هذا النهج".وعقب انتهاء المسيرة، ألقى الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، كلمة في ختام المراسم، شدد فيها على أن "مسيرة المقاومة مستمرة حتى تحقيق التحرير"، معتبرا أن "نهج كربلاء يجسّد الإيمان والتضحية والثبات، وأن الحسينيين فائزون والمتخلّفين عن الركب خاسرون".وقال قاسم: "تعرض لبنان تعرّض لحرب إلغاء وجود، وأن المقاومة وبيئتها واجهت عدوانا شاملا شمل استهداف المدنيين والبنى التحتية، ومحاولات لإحداث فتن داخلية وضغوط سياسية واقتصادية."وأضاف: "إسرائيل موجودة في لبنان لأنها تريد احتلاله وابتلاعه ضمن مشروعها التوسعي، بينما نشأت المقاومة نتيجة العدوان والاحتلال"، مشدداً على أن "إسرائيل لا خيار أمامها إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من الأراضي اللبنانية".ورفض قاسم أي تسوية تمسّ السيادة اللبنانية أو تفتح الباب أمام التطبيع، مؤكداً أن "أي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر، وأن سقف الحلول يجب أن يقوم على السيادة الكاملة والاستقلال الكامل".وفي ختام كلمته، جدّد قاسم التأكيد أن "المقاومة مستمرة بوجودها وحضورها وإمكاناتها، وأنها ستبقى مرتبطة بالأرض والشعب والتاريخ"، معتبرًا أن "فلسطين ستبقى البوصلة الأساسية، وأن تحريرها إلى جانب شعبها هو الهدف الثابت".

لبنان

الضاحية الجنوبية

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لبنان, الضاحية الجنوبية, مراسم عاشوراء, تقارير سبوتنيك, حصري