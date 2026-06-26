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عالم سبوتنيك
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مندوب مصر لدى مجلس الأمن: تطورات ميدانية خطيرة في الأزمة السودانية
مندوب مصر لدى مجلس الأمن: تطورات ميدانية خطيرة في الأزمة السودانية
سبوتنيك عربي
أكد مندوب مصر لدى مجلس الأمن، إيهاب عوض، أن الأزمة في السودان تشهد تطورات ميدانية خطيرة تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لاحتوائها، محذرًا من تداعيات استمرار التصعيد... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T17:00+0000
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وأوضح المندوب أن الممارسات المنسوبة لقوات الدعم السريع في مدينة الأبيض تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات، بحسب ما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية". وشدد على ضرورة أن يتصدى مجلس الأمن لأي محاولات تستهدف تقسيم السودان أو فرض كيانات موازية للدولة، معتبرًا أن مثل هذه التحركات تهدد الأمن الإقليمي والدولي.واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليًا وخارجيًا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20260625/خبير-عسكري-يكشف-لـسبوتنيك-هدف-الحملة-الأمنية-المصرية-على-حدود-السودان---1114702042.html
https://sarabic.ae/20260620/مصر-تؤكد-دعم-وحدة-السودان-وترفض-إقامة--أي-كيانات-موازية-على-أراضيه--1114544120.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية

مندوب مصر لدى مجلس الأمن: تطورات ميدانية خطيرة في الأزمة السودانية

17:00 GMT 26.06.2026
© Photo / AHMED ABDELWAHABالسودان .. عمليات النزوح من مناطق الحرب
السودان .. عمليات النزوح من مناطق الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
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أكد مندوب مصر لدى مجلس الأمن، إيهاب عوض، أن الأزمة في السودان تشهد تطورات ميدانية خطيرة تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لاحتوائها، محذرًا من تداعيات استمرار التصعيد على وحدة الدولة السودانية واستقرارها.
وأوضح المندوب أن الممارسات المنسوبة لقوات الدعم السريع في مدينة الأبيض تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات، بحسب ما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
خبير عسكري يكشف لـ"سبوتنيك" هدف الحملة الأمنية المصرية على حدود السودان
أمس, 15:08 GMT
وشدد على ضرورة أن يتصدى مجلس الأمن لأي محاولات تستهدف تقسيم السودان أو فرض كيانات موازية للدولة، معتبرًا أن مثل هذه التحركات تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وأكد في هذا السياق أن تقسيم السودان أو إنشاء أي كيانات موازية يعد "خطًا أحمر" بالنسبة لمصر، مشددًا على دعم القاهرة لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
مصر تؤكد دعم وحدة السودان وترفض إقامة أي كيانات موازية على أراضيه
20 يونيو, 15:39 GMT
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليًا وخارجيًا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم للقتال.
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