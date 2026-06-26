https://sarabic.ae/20260626/مندوب-مصر-لدى-مجلس-الأمن-تطورات-ميدانية-خطيرة-في-الأزمة-السودانية-1114746603.html
مندوب مصر لدى مجلس الأمن: تطورات ميدانية خطيرة في الأزمة السودانية
مندوب مصر لدى مجلس الأمن: تطورات ميدانية خطيرة في الأزمة السودانية
سبوتنيك عربي
أكد مندوب مصر لدى مجلس الأمن، إيهاب عوض، أن الأزمة في السودان تشهد تطورات ميدانية خطيرة تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لاحتوائها، محذرًا من تداعيات استمرار التصعيد... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
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قوات الدعم السريع السودانية
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وأوضح المندوب أن الممارسات المنسوبة لقوات الدعم السريع في مدينة الأبيض تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات، بحسب ما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية". وشدد على ضرورة أن يتصدى مجلس الأمن لأي محاولات تستهدف تقسيم السودان أو فرض كيانات موازية للدولة، معتبرًا أن مثل هذه التحركات تهدد الأمن الإقليمي والدولي.واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليًا وخارجيًا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20260625/خبير-عسكري-يكشف-لـسبوتنيك-هدف-الحملة-الأمنية-المصرية-على-حدود-السودان---1114702042.html
https://sarabic.ae/20260620/مصر-تؤكد-دعم-وحدة-السودان-وترفض-إقامة--أي-كيانات-موازية-على-أراضيه--1114544120.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية
مندوب مصر لدى مجلس الأمن: تطورات ميدانية خطيرة في الأزمة السودانية
أكد مندوب مصر لدى مجلس الأمن، إيهاب عوض، أن الأزمة في السودان تشهد تطورات ميدانية خطيرة تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لاحتوائها، محذرًا من تداعيات استمرار التصعيد على وحدة الدولة السودانية واستقرارها.
وأوضح المندوب أن الممارسات المنسوبة لقوات الدعم السريع
في مدينة الأبيض تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات، بحسب ما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".
وشدد على ضرورة أن يتصدى مجلس الأمن لأي محاولات تستهدف تقسيم السودان
أو فرض كيانات موازية للدولة، معتبرًا أن مثل هذه التحركات تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وأكد في هذا السياق أن تقسيم السودان أو إنشاء أي كيانات موازية يعد "خطًا أحمر" بالنسبة لمصر، مشددًا على دعم القاهرة لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.
واندلعت الحرب في السودان
في 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليًا وخارجيًا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم للقتال.