https://sarabic.ae/20260626/موسكو-تصريحات-باشينيان-الأخيرة-بشأن-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-تحول-النقاش-إلى-مغالطة-شعبوية-1114734625.html
موسكو: تصريحات باشينيان الأخيرة بشأن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تحول النقاش إلى مغالطة شعبوية
موسكو: تصريحات باشينيان الأخيرة بشأن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تحول النقاش إلى مغالطة شعبوية
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن تصريحات رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الأخيرة، بشأن الاتحاد... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت زاخاروفا: "من الواضح أن رئيس الوزراء الأرميني يحوّل النقاش إلى مغالطة شعبوية، كما فعل بما يسمى تجميد مشاركة يريفان في منظمة معاهدة الأمن الجماعي".وفيما يتعلق بحاجة أرمينيا للإجابة عن سؤال، حول خيارها الاستراتيجي بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والاتحاد الأوروبي، أجابت: "يجب على يريفان أن تجيب عن سؤال حول الخيار الاستراتيجي، كما يدعو بنفسه نيكول فوفائيتش باشينيان، وفي أقرب وقت ممكن".وفي عام 2024، جمّدت أرمينيا عضويتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأوضح رئيس وزراء الجمهورية نيكول باشينيان، أن "معاهدة الأمن الجماعي لم يتم الوفاء بها من قبل الحلفاء تجاه أرمينيا، في الفترة ما بين 2021 و2022، ولذلك جمّدت يريفان عضويتها في المنظمة"، التي تضم روسيا وبيلاروسا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.ووفقًا للمادة 20 من ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فإنه في حال عدم وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها بسداد الديون المستحقة لميزانية المنظمة في غضون عامين، يتخذ مجلس الأمن الجماعي قرارًا بتعليق حق تلك الدولة في ترشيح مواطنيها للمناصب المخصصة بنظام الحصص داخل المنظمة، فضلًا عن الحرمان من حق التصويت في هيئات المنظمة لحين السداد الكامل للديون.وفي وقت سابق، أكد نيكول باشينيان أن يريفان "تدرك عدم إمكانية الجمع بين عضوية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في آن واحد".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا السلطات الأرمينية إلى حسم خيارها بين الاتحادين، في أقرب وقت، معتبرًا أن ذلك قد يفتح الطريق أمام "انفصال سلس ومتحضر".الأمين العام لرابطة الدول المستقلة: لا حديث عن انسحاب أرمينيا من الرابطةالخارجية الروسية توضح الجهة المخولة بالبت في تعليق عضوية أي دولة داخل منظمة الأمن الجماعي
https://sarabic.ae/20260626/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-حجم-مساهمة-أرمينيا-في-ميزانية-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1114712649.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أرمينيا, الاتحاد الأوراسي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أرمينيا, الاتحاد الأوراسي
موسكو: تصريحات باشينيان الأخيرة بشأن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تحول النقاش إلى مغالطة شعبوية
صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن تصريحات رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الأخيرة، بشأن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تحول النقاش إلى مغالطة شعبوية.
وقالت زاخاروفا: "من الواضح أن رئيس الوزراء الأرميني يحوّل النقاش إلى مغالطة شعبوية، كما فعل بما يسمى تجميد مشاركة يريفان في منظمة معاهدة الأمن الجماعي".
وحول أنه لا يمكن اعتبار سلوك أرمينيا عضوية حقيقية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أوضحت: "في جوهر الأمر، يتضح أن أنشطة يريفان داخل الاتحاد ليست سوى إجراء مؤقت لتمهيد الطريق للانضمام إلى الكتلة الأوروبية، التي تختلف معاييرها وقواعدها اختلافًا جوهريًا عن معايير وقواعد الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتي تنتهج، علاوة على ذلك، سياسة معادية لروسيا. ولا يمكن اعتبار هذا السلوك عضوية حقيقية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".
وفيما يتعلق بحاجة أرمينيا للإجابة عن سؤال، حول خيارها الاستراتيجي بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والاتحاد الأوروبي، أجابت: "يجب على يريفان أن تجيب عن سؤال حول الخيار الاستراتيجي، كما يدعو بنفسه نيكول فوفائيتش باشينيان، وفي أقرب وقت ممكن".
وفي عام 2024، جمّدت أرمينيا عضويتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأوضح رئيس وزراء الجمهورية نيكول باشينيان، أن "معاهدة الأمن الجماعي لم يتم الوفاء بها من قبل الحلفاء تجاه أرمينيا، في الفترة ما بين 2021 و2022، ولذلك جمّدت يريفان عضويتها في المنظمة"، التي تضم روسيا وبيلاروسا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.
وصرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 10 يونيو/ حزيران الجاري، بأن المنظمة ستنظر في تفعيل مادة من الميثاق تنظم الإجراءات المتبعة تجاه الدول الأعضاء التي لا تفي بالتزاماتها، وذلك بسبب عدم سداد أرمينيا لمساهماتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
ووفقًا للمادة 20 من ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فإنه في حال عدم وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها بسداد الديون المستحقة لميزانية المنظمة في غضون عامين، يتخذ مجلس الأمن الجماعي قرارًا بتعليق حق تلك الدولة في ترشيح مواطنيها للمناصب المخصصة بنظام الحصص داخل المنظمة، فضلًا عن الحرمان من حق التصويت في هيئات المنظمة لحين السداد الكامل للديون.
وأقرّت أرمينيا في ربيع عام 2025، تشريعًا بشأن نيتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رغم أن التكتل لم يعرض عليها العضوية رسميًا.
وفي وقت سابق، أكد نيكول باشينيان أن يريفان "تدرك عدم إمكانية الجمع بين عضوية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في آن واحد".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا السلطات الأرمينية إلى حسم خيارها بين الاتحادين، في أقرب وقت، معتبرًا أن ذلك قد يفتح الطريق أمام "انفصال سلس ومتحضر".