موسكو: تصريحات باشينيان الأخيرة بشأن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تحول النقاش إلى مغالطة شعبوية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تجهز محطة ثانية لاستقبال شحنات الغاز الروسي الخاضعة للعقوبات
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
مدينة صور ومواقع الترات تحت تأثير القصف الإسرائيلي... وزير الثقافة اللبناني يتفقد أضرار مواقع صور التاريخية جراء القصف الإسرائيلي
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
12:03 GMT
29 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: الطاقة الذرية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
صور اللبنانية نالت حصتها من دمار الحرب... كيف تبدو هذه المدينة التاريخية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الذهب يسلك طريق الهبوط... ماذا عن المسار المستقبلي؟ وما هي المؤشرات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
08:29 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026: تألق مصر والمغرب.. حسرة تونسية وإنجلترا الأفضل حتى واجهت كيروش
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:49 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
روبيو: اتفاق إيران سيراعي مصالح المنطقة، سلطنة عمان: الترتيبات المستقبلية بمضيق هرمز لا تشمل فرض أي رسوم عبور
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260626/موسكو-تصريحات-باشينيان-الأخيرة-بشأن-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-تحول-النقاش-إلى-مغالطة-شعبوية-1114734625.html
موسكو: تصريحات باشينيان الأخيرة بشأن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تحول النقاش إلى مغالطة شعبوية
موسكو: تصريحات باشينيان الأخيرة بشأن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تحول النقاش إلى مغالطة شعبوية
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن تصريحات رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الأخيرة، بشأن الاتحاد... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T12:23+0000
2026-06-26T12:23+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
أرمينيا
الاتحاد الأوراسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقالت زاخاروفا: "من الواضح أن رئيس الوزراء الأرميني يحوّل النقاش إلى مغالطة شعبوية، كما فعل بما يسمى تجميد مشاركة يريفان في منظمة معاهدة الأمن الجماعي".وفيما يتعلق بحاجة أرمينيا للإجابة عن سؤال، حول خيارها الاستراتيجي بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والاتحاد الأوروبي، أجابت: "يجب على يريفان أن تجيب عن سؤال حول الخيار الاستراتيجي، كما يدعو بنفسه نيكول فوفائيتش باشينيان، وفي أقرب وقت ممكن".وفي عام 2024، جمّدت أرمينيا عضويتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأوضح رئيس وزراء الجمهورية نيكول باشينيان، أن "معاهدة الأمن الجماعي لم يتم الوفاء بها من قبل الحلفاء تجاه أرمينيا، في الفترة ما بين 2021 و2022، ولذلك جمّدت يريفان عضويتها في المنظمة"، التي تضم روسيا وبيلاروسا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.ووفقًا للمادة 20 من ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فإنه في حال عدم وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها بسداد الديون المستحقة لميزانية المنظمة في غضون عامين، يتخذ مجلس الأمن الجماعي قرارًا بتعليق حق تلك الدولة في ترشيح مواطنيها للمناصب المخصصة بنظام الحصص داخل المنظمة، فضلًا عن الحرمان من حق التصويت في هيئات المنظمة لحين السداد الكامل للديون.وفي وقت سابق، أكد نيكول باشينيان أن يريفان "تدرك عدم إمكانية الجمع بين عضوية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في آن واحد".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا السلطات الأرمينية إلى حسم خيارها بين الاتحادين، في أقرب وقت، معتبرًا أن ذلك قد يفتح الطريق أمام "انفصال سلس ومتحضر".الأمين العام لرابطة الدول المستقلة: لا حديث عن انسحاب أرمينيا من الرابطةالخارجية الروسية توضح الجهة المخولة بالبت في تعليق عضوية أي دولة داخل منظمة الأمن الجماعي
https://sarabic.ae/20260626/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-حجم-مساهمة-أرمينيا-في-ميزانية-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1114712649.html
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أرمينيا, الاتحاد الأوراسي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أرمينيا, الاتحاد الأوراسي

موسكو: تصريحات باشينيان الأخيرة بشأن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تحول النقاش إلى مغالطة شعبوية

12:23 GMT 26.06.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن تصريحات رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الأخيرة، بشأن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تحول النقاش إلى مغالطة شعبوية.
وقالت زاخاروفا: "من الواضح أن رئيس الوزراء الأرميني يحوّل النقاش إلى مغالطة شعبوية، كما فعل بما يسمى تجميد مشاركة يريفان في منظمة معاهدة الأمن الجماعي".
وحول أنه لا يمكن اعتبار سلوك أرمينيا عضوية حقيقية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أوضحت: "في جوهر الأمر، يتضح أن أنشطة يريفان داخل الاتحاد ليست سوى إجراء مؤقت لتمهيد الطريق للانضمام إلى الكتلة الأوروبية، التي تختلف معاييرها وقواعدها اختلافًا جوهريًا عن معايير وقواعد الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتي تنتهج، علاوة على ذلك، سياسة معادية لروسيا. ولا يمكن اعتبار هذا السلوك عضوية حقيقية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".
وفيما يتعلق بحاجة أرمينيا للإجابة عن سؤال، حول خيارها الاستراتيجي بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والاتحاد الأوروبي، أجابت: "يجب على يريفان أن تجيب عن سؤال حول الخيار الاستراتيجي، كما يدعو بنفسه نيكول فوفائيتش باشينيان، وفي أقرب وقت ممكن".
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
الخارجية الروسية تكشف حجم مساهمة أرمينيا في ميزانية منظمة معاهدة الأمن الجماعي
01:39 GMT
وفي عام 2024، جمّدت أرمينيا عضويتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأوضح رئيس وزراء الجمهورية نيكول باشينيان، أن "معاهدة الأمن الجماعي لم يتم الوفاء بها من قبل الحلفاء تجاه أرمينيا، في الفترة ما بين 2021 و2022، ولذلك جمّدت يريفان عضويتها في المنظمة"، التي تضم روسيا وبيلاروسا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.
وصرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 10 يونيو/ حزيران الجاري، بأن المنظمة ستنظر في تفعيل مادة من الميثاق تنظم الإجراءات المتبعة تجاه الدول الأعضاء التي لا تفي بالتزاماتها، وذلك بسبب عدم سداد أرمينيا لمساهماتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
ووفقًا للمادة 20 من ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فإنه في حال عدم وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها بسداد الديون المستحقة لميزانية المنظمة في غضون عامين، يتخذ مجلس الأمن الجماعي قرارًا بتعليق حق تلك الدولة في ترشيح مواطنيها للمناصب المخصصة بنظام الحصص داخل المنظمة، فضلًا عن الحرمان من حق التصويت في هيئات المنظمة لحين السداد الكامل للديون.

وأقرّت أرمينيا في ربيع عام 2025، تشريعًا بشأن نيتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رغم أن التكتل لم يعرض عليها العضوية رسميًا.

وفي وقت سابق، أكد نيكول باشينيان أن يريفان "تدرك عدم إمكانية الجمع بين عضوية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في آن واحد".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا السلطات الأرمينية إلى حسم خيارها بين الاتحادين، في أقرب وقت، معتبرًا أن ذلك قد يفتح الطريق أمام "انفصال سلس ومتحضر".
الأمين العام لرابطة الدول المستقلة: لا حديث عن انسحاب أرمينيا من الرابطة
الخارجية الروسية توضح الجهة المخولة بالبت في تعليق عضوية أي دولة داخل منظمة الأمن الجماعي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала