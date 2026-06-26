https://sarabic.ae/20260626/موسكو-تصريحات-باشينيان-الأخيرة-بشأن-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-تحول-النقاش-إلى-مغالطة-شعبوية-1114734625.html

موسكو: تصريحات باشينيان الأخيرة بشأن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تحول النقاش إلى مغالطة شعبوية

موسكو: تصريحات باشينيان الأخيرة بشأن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تحول النقاش إلى مغالطة شعبوية

سبوتنيك عربي

صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن تصريحات رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الأخيرة، بشأن الاتحاد... 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T12:23+0000

2026-06-26T12:23+0000

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وقالت زاخاروفا: "من الواضح أن رئيس الوزراء الأرميني يحوّل النقاش إلى مغالطة شعبوية، كما فعل بما يسمى تجميد مشاركة يريفان في منظمة معاهدة الأمن الجماعي".وفيما يتعلق بحاجة أرمينيا للإجابة عن سؤال، حول خيارها الاستراتيجي بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والاتحاد الأوروبي، أجابت: "يجب على يريفان أن تجيب عن سؤال حول الخيار الاستراتيجي، كما يدعو بنفسه نيكول فوفائيتش باشينيان، وفي أقرب وقت ممكن".وفي عام 2024، جمّدت أرمينيا عضويتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأوضح رئيس وزراء الجمهورية نيكول باشينيان، أن "معاهدة الأمن الجماعي لم يتم الوفاء بها من قبل الحلفاء تجاه أرمينيا، في الفترة ما بين 2021 و2022، ولذلك جمّدت يريفان عضويتها في المنظمة"، التي تضم روسيا وبيلاروسا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.ووفقًا للمادة 20 من ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فإنه في حال عدم وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها بسداد الديون المستحقة لميزانية المنظمة في غضون عامين، يتخذ مجلس الأمن الجماعي قرارًا بتعليق حق تلك الدولة في ترشيح مواطنيها للمناصب المخصصة بنظام الحصص داخل المنظمة، فضلًا عن الحرمان من حق التصويت في هيئات المنظمة لحين السداد الكامل للديون.وفي وقت سابق، أكد نيكول باشينيان أن يريفان "تدرك عدم إمكانية الجمع بين عضوية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في آن واحد".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا السلطات الأرمينية إلى حسم خيارها بين الاتحادين، في أقرب وقت، معتبرًا أن ذلك قد يفتح الطريق أمام "انفصال سلس ومتحضر".الأمين العام لرابطة الدول المستقلة: لا حديث عن انسحاب أرمينيا من الرابطةالخارجية الروسية توضح الجهة المخولة بالبت في تعليق عضوية أي دولة داخل منظمة الأمن الجماعي

https://sarabic.ae/20260626/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-حجم-مساهمة-أرمينيا-في-ميزانية-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1114712649.html

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