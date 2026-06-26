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الخارجية الروسية توضح الجهة المخولة بالبت في تعليق عضوية أي دولة داخل منظمة الأمن الجماعي
الخارجية الروسية توضح الجهة المخولة بالبت في تعليق عضوية أي دولة داخل منظمة الأمن الجماعي
سبوتنيك عربي
صرّح فيكتور فاسيلين، المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بأن مسألة تعليق عضوية أي دولة في المنظمة أو استبعادها، يبتّ فيها مجلس... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T04:38+0000
2026-06-26T04:48+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
الأمن الجماعي
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وقال فاسيلين في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "مسألة تعليق العضوية أو الاستبعاد، يتم البتّ فيها بالفعل من قبل مجلس الأمن الجماعي أي الرؤساء".وفي عام 2024، جمّدت أرمينيا عضويتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأوضح رئيس وزراء الجمهورية نيكول باشينيان، أن "معاهدة الأمن الجماعي لم يتم الوفاء بها من قبل الحلفاء تجاه أرمينيا، في الفترة ما بين 2021 و2022، ولذلك جمّدت يريفان عضويتها في المنظمة"، التي تضم روسيا وبيلاروسا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.وفي السياق ذاته، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 10 يونيو/ حزيران الجاري، بأن المنظمة ستنظر في تفعيل مادة من الميثاق تنظم الإجراءات المتبعة تجاه الدول الأعضاء التي لا تفي بالتزاماتها، وذلك بسبب عدم سداد أرمينيا لمساهماتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.وتنصّ المادة الآنفة الذكر أيضًا أنه في حال عدم التزام الدولة العضو بأحكام الميثاق وقرارات المجلس والقرارات المتخذة تنفيذًا لها من قبل هيئات المنظمة الأخرى، يجوز لمجلس الأمن الجماعي تعليق مشاركتها في أنشطة هيئات المنظمة أو استبعادها. وتُتخذ القرارات بشأن هذه المسائل المتعلقة بتلك الدولة العضو دون احتساب صوتها.الخارجية الروسية تكشف عن حجم مساهمة أرمينيا في ميزانية منظمة معاهدة الأمن الجماعيالأمين العام لـ"معاهدة الأمن الجماعي": المنظمة تشارك في صياغة بنية أمنية جديدة في أوراسيا
https://sarabic.ae/20260626/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-حجم-مساهمة-أرمينيا-في-ميزانية-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1114712649.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, الأمن الجماعي
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, الأمن الجماعي

الخارجية الروسية توضح الجهة المخولة بالبت في تعليق عضوية أي دولة داخل منظمة الأمن الجماعي

04:38 GMT 26.06.2026 (تم التحديث: 04:48 GMT 26.06.2026)
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرّح فيكتور فاسيلين، المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بأن مسألة تعليق عضوية أي دولة في المنظمة أو استبعادها، يبتّ فيها مجلس الأمن الجماعي على مستوى الرؤساء.
وقال فاسيلين في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "مسألة تعليق العضوية أو الاستبعاد، يتم البتّ فيها بالفعل من قبل مجلس الأمن الجماعي أي الرؤساء".

وفي معرض تعليقه على موضوع المساهمات، أشار فاسيلين إلى أن مساهمة أرمينيا في الميزانية المشتركة للمنظمة تبلغ 10%، وقال: "الأمر يتعلق بنسب مئوية"، مذكّرًا بأن روسيا تسدد 50% من ميزانية المنظمة، في حين "يسدد بقية الأعضاء 10% لكل منهم من ميزانيتها".

وفي عام 2024، جمّدت أرمينيا عضويتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأوضح رئيس وزراء الجمهورية نيكول باشينيان، أن "معاهدة الأمن الجماعي لم يتم الوفاء بها من قبل الحلفاء تجاه أرمينيا، في الفترة ما بين 2021 و2022، ولذلك جمّدت يريفان عضويتها في المنظمة"، التي تضم روسيا وبيلاروسا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
الخارجية الروسية تكشف عن حجم مساهمة أرمينيا في ميزانية منظمة معاهدة الأمن الجماعي
01:39 GMT
وفي السياق ذاته، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 10 يونيو/ حزيران الجاري، بأن المنظمة ستنظر في تفعيل مادة من الميثاق تنظم الإجراءات المتبعة تجاه الدول الأعضاء التي لا تفي بالتزاماتها، وذلك بسبب عدم سداد أرمينيا لمساهماتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ووفقًا للمادة 20 من ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فإنه في حال عدم وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها بسداد الديون المستحقة لميزانية المنظمة في غضون عامين، يتخذ مجلس الأمن الجماعي قرارًا بتعليق حق تلك الدولة في ترشيح مواطنيها للمناصب المخصصة بنظام الحصص داخل المنظمة، فضلًا عن الحرمان من حق التصويت في هيئات المنظمة لحين السداد الكامل للديون.

وتنصّ المادة الآنفة الذكر أيضًا أنه في حال عدم التزام الدولة العضو بأحكام الميثاق وقرارات المجلس والقرارات المتخذة تنفيذًا لها من قبل هيئات المنظمة الأخرى، يجوز لمجلس الأمن الجماعي تعليق مشاركتها في أنشطة هيئات المنظمة أو استبعادها. وتُتخذ القرارات بشأن هذه المسائل المتعلقة بتلك الدولة العضو دون احتساب صوتها.
الخارجية الروسية تكشف عن حجم مساهمة أرمينيا في ميزانية منظمة معاهدة الأمن الجماعي
الأمين العام لـ"معاهدة الأمن الجماعي": المنظمة تشارك في صياغة بنية أمنية جديدة في أوراسيا
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