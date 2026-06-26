https://sarabic.ae/20260626/الخارجية-الروسية-توضح-الجهة-المخولة-بالبت-في-تعليق-عضوية-أي-دولة-داخل-منظمة-الأمن-الجماعي-1114713986.html

الخارجية الروسية توضح الجهة المخولة بالبت في تعليق عضوية أي دولة داخل منظمة الأمن الجماعي

الخارجية الروسية توضح الجهة المخولة بالبت في تعليق عضوية أي دولة داخل منظمة الأمن الجماعي

سبوتنيك عربي

صرّح فيكتور فاسيلين، المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بأن مسألة تعليق عضوية أي دولة في المنظمة أو استبعادها، يبتّ فيها مجلس... 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T04:38+0000

2026-06-26T04:38+0000

2026-06-26T04:48+0000

روسيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

الأمن الجماعي

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وقال فاسيلين في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "مسألة تعليق العضوية أو الاستبعاد، يتم البتّ فيها بالفعل من قبل مجلس الأمن الجماعي أي الرؤساء".وفي عام 2024، جمّدت أرمينيا عضويتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأوضح رئيس وزراء الجمهورية نيكول باشينيان، أن "معاهدة الأمن الجماعي لم يتم الوفاء بها من قبل الحلفاء تجاه أرمينيا، في الفترة ما بين 2021 و2022، ولذلك جمّدت يريفان عضويتها في المنظمة"، التي تضم روسيا وبيلاروسا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.وفي السياق ذاته، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 10 يونيو/ حزيران الجاري، بأن المنظمة ستنظر في تفعيل مادة من الميثاق تنظم الإجراءات المتبعة تجاه الدول الأعضاء التي لا تفي بالتزاماتها، وذلك بسبب عدم سداد أرمينيا لمساهماتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.وتنصّ المادة الآنفة الذكر أيضًا أنه في حال عدم التزام الدولة العضو بأحكام الميثاق وقرارات المجلس والقرارات المتخذة تنفيذًا لها من قبل هيئات المنظمة الأخرى، يجوز لمجلس الأمن الجماعي تعليق مشاركتها في أنشطة هيئات المنظمة أو استبعادها. وتُتخذ القرارات بشأن هذه المسائل المتعلقة بتلك الدولة العضو دون احتساب صوتها.الخارجية الروسية تكشف عن حجم مساهمة أرمينيا في ميزانية منظمة معاهدة الأمن الجماعيالأمين العام لـ"معاهدة الأمن الجماعي": المنظمة تشارك في صياغة بنية أمنية جديدة في أوراسيا

https://sarabic.ae/20260626/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-حجم-مساهمة-أرمينيا-في-ميزانية-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1114712649.html

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