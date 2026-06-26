https://sarabic.ae/20260626/3-زلازل-على-الكوكب-خلال-24-ساعة-آخرها-يضرب-اليابان-بقوة-56-درجة-1114742961.html
3 زلازل على الكوكب خلال 24 ساعة... آخرها يضرب اليابان بقوة 5.6 درجة
3 زلازل على الكوكب خلال 24 ساعة... آخرها يضرب اليابان بقوة 5.6 درجة
سبوتنيك عربي
هز زلزال بقوة 5.6 درجة محافظة ياماناشي اليابانية، بالقرب من طوكيو، في وقت متأخر من اليوم الجمعة، ولم يتم إصدار أي تحذير من حدوث تسونامي. 26.06.2026, سبوتنيك عربي
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وبحسب إدارة الأرصاد الجوية الرئيسية في البلاد، سُجّلت الهزات الأرضية في تمام الساعة 10:29 مساءً بالتوقيت المحلي، وكان مركز الزلزال على عمق 20 كيلومترًا.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن هزات أرضية قوية شعر بها سكان العاصمة طوكيو، مما أدى إلى تفعيل نظام الإنذار المبكر من الكوارث عبر الهواتف المحمولة.وتأرجحت مصابيح الإضاءة، لكن الأثاث لم يتحرك ولم تسقط الأشياء، مع تولّد شعور غير مريح أثناء المشي يشبه دوار البحر.واستمرت الهزات لفترة أطول من المعتاد، حيث دامت نحو نصف دقيقة بدلاً من بضع ثوانٍ.وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع عند الساعة 11:34 بتوقيت غرينتش من اليوم الجمعة، وعلى عمق 65.7 كيلومترا، فيما تم تحديد مركزه مبدئيا عند خط عرض 5.33 درجة شمالًا، وخط طول 125.29 درجة شرقًا، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وأعلنت رودريغيز، اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب فنزويلا بلغت 589 قتيلًا و 2980 مصابا.وأضافت أن الخبراء سجلوا حتى الآن 214 هزة ارتدادية.صور مؤلمة من قلب أقوى زلزال ضرب فنزويلا منذ 126 عاما
https://sarabic.ae/20260625/الولايات-المتحدة-تعلن-تقديم-150-مليون-دولار-مساعدات-لفنزويلا-لمواجهة-آثار-الزلزال--1114708105.html
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أخبار اليابان, زلزال, فنزويلا, الفلبين, العالم
أخبار اليابان, زلزال, فنزويلا, الفلبين, العالم
3 زلازل على الكوكب خلال 24 ساعة... آخرها يضرب اليابان بقوة 5.6 درجة
هز زلزال بقوة 5.6 درجة محافظة ياماناشي اليابانية، بالقرب من طوكيو، في وقت متأخر من اليوم الجمعة، ولم يتم إصدار أي تحذير من حدوث تسونامي.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية الرئيسية في البلاد، سُجّلت الهزات الأرضية في تمام الساعة 10:29 مساءً بالتوقيت المحلي، وكان مركز الزلزال على عمق 20 كيلومترًا.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن هزات أرضية قوية شعر بها سكان العاصمة طوكيو، مما أدى إلى تفعيل نظام الإنذار المبكر من الكوارث عبر الهواتف المحمولة.
وبعد ثوانٍ قليلة من انطلاق صفارات الإنذار على الهواتف، بدأت الهزات الأرضية التي شابهت في تأثيرها حركة التأرجح على متن سفينة في عرض البحر.
وتأرجحت مصابيح الإضاءة، لكن الأثاث لم يتحرك ولم تسقط الأشياء، مع تولّد شعور غير مريح أثناء المشي يشبه دوار البحر.
واستمرت الهزات لفترة أطول من المعتاد، حيث دامت نحو نصف دقيقة بدلاً من بضع ثوانٍ.
وتشهد الأرض نشاطا زلزاليا لافتا، حيث أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الجمعة، بوقوع زلزال بلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل الفلبين، على بعد 21 كيلومترا جنوب غرب مدينة سارانجاني.
وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع عند الساعة 11:34 بتوقيت غرينتش من اليوم الجمعة، وعلى عمق 65.7 كيلومترا، فيما تم تحديد مركزه مبدئيا عند خط عرض 5.33 درجة شمالًا، وخط طول 125.29 درجة شرقًا، وفقا لوكالة
الأنباء الصينية "شينخوا".
وكانت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، أعلنت يوم أمس الخميس، فرض حالة الطوارئ في بلادها، عقب زلزال قوي ضرب فنزويلا.
وأعلنت رودريغيز، اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب فنزويلا بلغت 589 قتيلًا و 2980 مصابا.
وقالت رودريغز خلال اجتماع: للأسف، لقي 589 شخصًا حتفهم وأصيب 2980 آخرون.
وأضافت أن الخبراء سجلوا حتى الآن 214 هزة ارتدادية.