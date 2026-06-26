https://sarabic.ae/20260626/3-زلازل-على-الكوكب-خلال-24-ساعة-آخرها-يضرب-اليابان-بقوة-56-درجة-1114742961.html

3 زلازل على الكوكب خلال 24 ساعة... آخرها يضرب اليابان بقوة 5.6 درجة

3 زلازل على الكوكب خلال 24 ساعة... آخرها يضرب اليابان بقوة 5.6 درجة

سبوتنيك عربي

هز زلزال بقوة 5.6 درجة محافظة ياماناشي اليابانية، بالقرب من طوكيو، في وقت متأخر من اليوم الجمعة، ولم يتم إصدار أي تحذير من حدوث تسونامي. 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T14:27+0000

2026-06-26T14:27+0000

2026-06-26T14:27+0000

أخبار اليابان

زلزال

فنزويلا

الفلبين

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101716/46/1017164643_0:117:3000:1805_1920x0_80_0_0_9f93a2e1c86a0246ed765fbf5592faac.jpg

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية الرئيسية في البلاد، سُجّلت الهزات الأرضية في تمام الساعة 10:29 مساءً بالتوقيت المحلي، وكان مركز الزلزال على عمق 20 كيلومترًا.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن هزات أرضية قوية شعر بها سكان العاصمة طوكيو، مما أدى إلى تفعيل نظام الإنذار المبكر من الكوارث عبر الهواتف المحمولة.وتأرجحت مصابيح الإضاءة، لكن الأثاث لم يتحرك ولم تسقط الأشياء، مع تولّد شعور غير مريح أثناء المشي يشبه دوار البحر.واستمرت الهزات لفترة أطول من المعتاد، حيث دامت نحو نصف دقيقة بدلاً من بضع ثوانٍ.وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع عند الساعة 11:34 بتوقيت غرينتش من اليوم الجمعة، وعلى عمق 65.7 كيلومترا، فيما تم تحديد مركزه مبدئيا عند خط عرض 5.33 درجة شمالًا، وخط طول 125.29 درجة شرقًا، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وأعلنت رودريغيز، اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب فنزويلا بلغت 589 قتيلًا و 2980 مصابا.وأضافت أن الخبراء سجلوا حتى الآن 214 هزة ارتدادية.صور مؤلمة من قلب أقوى زلزال ضرب فنزويلا منذ 126 عاما

https://sarabic.ae/20260625/الولايات-المتحدة-تعلن-تقديم-150-مليون-دولار-مساعدات-لفنزويلا-لمواجهة-آثار-الزلزال--1114708105.html

أخبار اليابان

فنزويلا

الفلبين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليابان, زلزال, فنزويلا, الفلبين, العالم