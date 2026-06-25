https://sarabic.ae/20260625/الولايات-المتحدة-تعلن-تقديم-150-مليون-دولار-مساعدات-لفنزويلا-لمواجهة-آثار-الزلزال--1114708105.html

الولايات المتحدة تعلن تقديم 150 مليون دولار مساعدات لفنزويلا لمواجهة آثار الزلزال

الولايات المتحدة تعلن تقديم 150 مليون دولار مساعدات لفنزويلا لمواجهة آثار الزلزال

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، اعتزام الولايات المتحدة تقديم مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لفنزويلا، في أعقاب الزلزالين اللذين ضربا البلاد. 25.06.2026, سبوتنيك عربي

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وكانت فنزويلا قد تعرضت، أمس الأربعاء، لزلزالين قويين بلغت شدتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، أعقبهما 30 هزة ارتدادية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 164 شخصًا وإصابة نحو 1000 آخرين، إضافة إلى تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية. وقالت الوزارة، في بيان، إن واشنطن، إلى جانب جهود البحث والإنقاذ الفورية والدعم اللوجستي والتنسيق الجوي، تعمل على تعبئة مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لفنزويلا عبر شركائها في مجال الإغاثة. وكانت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، فرض حالة الطوارئ في بلادها، عقب الزلزال القوي الذي ضرب فنزويلا، وتسبب بسقوط ضحايا وأضرار مادية واسعة.وقالت رودريغيز في كلمة مصوّرة: "نعلن في هذه اللحظة حالة الطوارئ، وفق ما ينص عليه دستورنا".كما أعلنت رودريغيز إغلاق مطار "مايكيتيا" الدولي، المطار الرئيسي في فنزويلا، بعد تعرضه لأضرار كبيرة جراء الزلزال القوي الذي ضرب البلاد.وقالت رودريغيز، في خطاب موجه إلى الشعب الفنزويلي: "أودّ أن أبلغكم أن مطار "مايكيتيا" أُغلق بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت ببنيته التحتية".

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