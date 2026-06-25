الولايات المتحدة تعلن تقديم 150 مليون دولار مساعدات لفنزويلا لمواجهة آثار الزلزال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
"الاقامة الذهبية" في لبنان بين الفوائد والتحديات …وهل ترفع أزمة الرقائق العالميّة أسعار الهواتف والحواسيب؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
10:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إنقاذ الشعب الفلسطيني لا يتم عبر عزله ومواصلة ترحيله من أرضه
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الشرع يعلن الاستعداد للحوار مع حزب الله بعد حديث ترامب عن دور سوري في لبنان
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي اللاعب الأهم في كأس العالم 2026
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تجهز محطة ثانية لاستقبال شحنات الغاز الروسي الخاضعة للعقوبات
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
مدينة صور ومواقع الترات تحت تأثير القصف الإسرائيلي... وزير الثقافة اللبناني يتفقد أضرار مواقع صور التاريخية جراء القصف الإسرائيلي
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
12:03 GMT
29 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: الطاقة الذرية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260625/الولايات-المتحدة-تعلن-تقديم-150-مليون-دولار-مساعدات-لفنزويلا-لمواجهة-آثار-الزلزال--1114708105.html
الولايات المتحدة تعلن تقديم 150 مليون دولار مساعدات لفنزويلا لمواجهة آثار الزلزال
الولايات المتحدة تعلن تقديم 150 مليون دولار مساعدات لفنزويلا لمواجهة آثار الزلزال
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، اعتزام الولايات المتحدة تقديم مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لفنزويلا، في أعقاب الزلزالين اللذين ضربا البلاد. 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T20:10+0000
2026-06-25T20:10+0000
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/19/1114675319_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8196194099f2f4c823c29bc62a234dc8.jpg
وكانت فنزويلا قد تعرضت، أمس الأربعاء، لزلزالين قويين بلغت شدتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، أعقبهما 30 هزة ارتدادية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 164 شخصًا وإصابة نحو 1000 آخرين، إضافة إلى تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية. وقالت الوزارة، في بيان، إن واشنطن، إلى جانب جهود البحث والإنقاذ الفورية والدعم اللوجستي والتنسيق الجوي، تعمل على تعبئة مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لفنزويلا عبر شركائها في مجال الإغاثة. وكانت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، فرض حالة الطوارئ في بلادها، عقب الزلزال القوي الذي ضرب فنزويلا، وتسبب بسقوط ضحايا وأضرار مادية واسعة.وقالت رودريغيز في كلمة مصوّرة: "نعلن في هذه اللحظة حالة الطوارئ، وفق ما ينص عليه دستورنا".كما أعلنت رودريغيز إغلاق مطار "مايكيتيا" الدولي، المطار الرئيسي في فنزويلا، بعد تعرضه لأضرار كبيرة جراء الزلزال القوي الذي ضرب البلاد.وقالت رودريغيز، في خطاب موجه إلى الشعب الفنزويلي: "أودّ أن أبلغكم أن مطار "مايكيتيا" أُغلق بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت ببنيته التحتية".
https://sarabic.ae/20260625/بوتين-يعزي-فنزويلا-بضحايا-الزلزال-ويؤكد-تضامن-روسيا-مع-شعبها-1114684210.html
https://sarabic.ae/20260625/1114680147.html
الولايات المتحدة الأمريكية
فنزويلا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/19/1114675319_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6861b3612cac600b8b2a3ba4c9d2cd0e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, فنزويلا
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, فنزويلا

الولايات المتحدة تعلن تقديم 150 مليون دولار مساعدات لفنزويلا لمواجهة آثار الزلزال

20:10 GMT 25.06.2026
© Sputnikزلزال فنزويلا
زلزال فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، اعتزام الولايات المتحدة تقديم مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لفنزويلا، في أعقاب الزلزالين اللذين ضربا البلاد.
وكانت فنزويلا قد تعرضت، أمس الأربعاء، لزلزالين قويين بلغت شدتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، أعقبهما 30 هزة ارتدادية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 164 شخصًا وإصابة نحو 1000 آخرين، إضافة إلى تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
بوتين يعزي فنزويلا بضحايا الزلزال ويؤكد تضامن روسيا مع شعبها
09:53 GMT
وقالت الوزارة، في بيان، إن واشنطن، إلى جانب جهود البحث والإنقاذ الفورية والدعم اللوجستي والتنسيق الجوي، تعمل على تعبئة مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لفنزويلا عبر شركائها في مجال الإغاثة.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة نشرت أيضًا فريقين للبحث والإنقاذ في المناطق الحضرية، تابعين لإدارات الإطفاء في مقاطعتي فيرفاكس بولاية فيرجينيا ولوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.
وكانت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، فرض حالة الطوارئ في بلادها، عقب الزلزال القوي الذي ضرب فنزويلا، وتسبب بسقوط ضحايا وأضرار مادية واسعة.
امرأتان تركضان أثناء الزلزال في مطار سيمون بوليفار الدولي في مايكيتيا، فنزويلا. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
وسائط متعددة
من قلب الكارثة... صور ترصد تداعيات الزلزالين في فنزويلا
09:44 GMT
وقالت رودريغيز في كلمة مصوّرة: "نعلن في هذه اللحظة حالة الطوارئ، وفق ما ينص عليه دستورنا".
كما أعلنت رودريغيز إغلاق مطار "مايكيتيا" الدولي، المطار الرئيسي في فنزويلا، بعد تعرضه لأضرار كبيرة جراء الزلزال القوي الذي ضرب البلاد.
وقالت رودريغيز، في خطاب موجه إلى الشعب الفنزويلي: "أودّ أن أبلغكم أن مطار "مايكيتيا" أُغلق بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت ببنيته التحتية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала