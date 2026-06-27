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ألمانيا... التجنيد الإجباري على الأبواب بسبب نقص المتطوعين
ألمانيا... التجنيد الإجباري على الأبواب بسبب نقص المتطوعين
سبوتنيك عربي
صرح توماس ريفيكامب، رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، بأنه السلطات منوطة باتخاذ قرار بشأن التجنيد الإجباري بحلول نهاية يوليو/تموز 2027، بسبب... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T14:02+0000
2026-06-27T14:21+0000
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وقال ريفيكامب لوكالة "فرانس برس"، نقلتها صحيفة التلغراف: "سنحتاج إلى مناقشة مستفيضة حول إمكانية تحقيق الأهداف الطموحة للغاية لزيادة حجم القوات المسلحة العاملة والاحتياطية من خلال المتطوعين، أشك بشدة في إمكانية ذلك... إذا فشلنا في تحقيق هذه الأهداف بالمتطوعين، فسنضطر للعودة إلى التجنيد الإجباري".ووفقًا لرئيس اللجنة، يتعين على السلطات الألمانية البت في إمكانية العودة إلى التجنيد الإجباري بحلول 31 يوليو/تموز 2027.وينص قانون الخدمة العسكرية الجديد للجيش الألماني (البوندسفير) على إمكانية إعادة العمل بالتجنيد الإجباري، الذي عُلّق عام 2011، في حال نقص المتطوعين أو تدهور الوضع الأمني.وفي هذه الحالة، سيتمكن البرلمان الألماني (البوندستاغ) من تطبيق ما يُسمى "التجنيد الإجباري حسب الحاجة"، ويُقترح زيادة القوة المطلوبة للجيش، بما في ذلك عن طريق "الاختيار العشوائي" أو القرعة.الخارجية الروسية: السعي لمساواة ألمانيا النازية بالاتحاد السوفياتي أمر غير مقبول
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أخبار ألمانيا
أخبار ألمانيا

ألمانيا... التجنيد الإجباري على الأبواب بسبب نقص المتطوعين

14:02 GMT 27.06.2026 (تم التحديث: 14:21 GMT 27.06.2026)
© AP Photo / Mindaugas Kulbisجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
تابعنا عبر
صرح توماس ريفيكامب، رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، بأنه السلطات منوطة باتخاذ قرار بشأن التجنيد الإجباري بحلول نهاية يوليو/تموز 2027، بسبب نقص المتطوعين.
وقال ريفيكامب لوكالة "فرانس برس"، نقلتها صحيفة التلغراف: "سنحتاج إلى مناقشة مستفيضة حول إمكانية تحقيق الأهداف الطموحة للغاية لزيادة حجم القوات المسلحة العاملة والاحتياطية من خلال المتطوعين، أشك بشدة في إمكانية ذلك... إذا فشلنا في تحقيق هذه الأهداف بالمتطوعين، فسنضطر للعودة إلى التجنيد الإجباري".
ووفقًا لرئيس اللجنة، يتعين على السلطات الألمانية البت في إمكانية العودة إلى التجنيد الإجباري بحلول 31 يوليو/تموز 2027.
البرلمان الألماني البوندستاغ في برلين، ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
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وفي الأسبوع الماضي، أقر اللواء كريستيان فرويدينغ، قائد القوات البرية الألمانية، بنقص المتطوعين في لواء الدبابات التابع للجيش الألماني في ليتوانيا، مُقرًا بأن وزارة الدفاع الألمانية قد تتخلى جزئيًا عن نظام التجنيد التطوعي.
وينص قانون الخدمة العسكرية الجديد للجيش الألماني (البوندسفير) على إمكانية إعادة العمل بالتجنيد الإجباري، الذي عُلّق عام 2011، في حال نقص المتطوعين أو تدهور الوضع الأمني.
وفي هذه الحالة، سيتمكن البرلمان الألماني (البوندستاغ) من تطبيق ما يُسمى "التجنيد الإجباري حسب الحاجة"، ويُقترح زيادة القوة المطلوبة للجيش، بما في ذلك عن طريق "الاختيار العشوائي" أو القرعة.
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