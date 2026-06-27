https://sarabic.ae/20260627/ألمانيا-التنجيد-الإجباري-على-الأبواب-بسبب-نقص-المتطوعين-1114763650.html
ألمانيا... التجنيد الإجباري على الأبواب بسبب نقص المتطوعين
ألمانيا... التجنيد الإجباري على الأبواب بسبب نقص المتطوعين
سبوتنيك عربي
صرح توماس ريفيكامب، رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، بأنه السلطات منوطة باتخاذ قرار بشأن التجنيد الإجباري بحلول نهاية يوليو/تموز 2027، بسبب... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T14:02+0000
2026-06-27T14:02+0000
2026-06-27T14:21+0000
أخبار ألمانيا
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وقال ريفيكامب لوكالة "فرانس برس"، نقلتها صحيفة التلغراف: "سنحتاج إلى مناقشة مستفيضة حول إمكانية تحقيق الأهداف الطموحة للغاية لزيادة حجم القوات المسلحة العاملة والاحتياطية من خلال المتطوعين، أشك بشدة في إمكانية ذلك... إذا فشلنا في تحقيق هذه الأهداف بالمتطوعين، فسنضطر للعودة إلى التجنيد الإجباري".ووفقًا لرئيس اللجنة، يتعين على السلطات الألمانية البت في إمكانية العودة إلى التجنيد الإجباري بحلول 31 يوليو/تموز 2027.وينص قانون الخدمة العسكرية الجديد للجيش الألماني (البوندسفير) على إمكانية إعادة العمل بالتجنيد الإجباري، الذي عُلّق عام 2011، في حال نقص المتطوعين أو تدهور الوضع الأمني.وفي هذه الحالة، سيتمكن البرلمان الألماني (البوندستاغ) من تطبيق ما يُسمى "التجنيد الإجباري حسب الحاجة"، ويُقترح زيادة القوة المطلوبة للجيش، بما في ذلك عن طريق "الاختيار العشوائي" أو القرعة.الخارجية الروسية: السعي لمساواة ألمانيا النازية بالاتحاد السوفياتي أمر غير مقبول
https://sarabic.ae/20260623/موسكو-خطط-ألمانيا-لإنشاء-الجيش-الرائد-في-أوروبا-تنم-عن-نزعة-انتقامية-1114610849.html
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أخبار ألمانيا
ألمانيا... التجنيد الإجباري على الأبواب بسبب نقص المتطوعين
14:02 GMT 27.06.2026 (تم التحديث: 14:21 GMT 27.06.2026)
صرح توماس ريفيكامب، رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، بأنه السلطات منوطة باتخاذ قرار بشأن التجنيد الإجباري بحلول نهاية يوليو/تموز 2027، بسبب نقص المتطوعين.
وقال ريفيكامب لوكالة "فرانس برس"، نقلتها صحيفة التلغراف: "سنحتاج إلى مناقشة مستفيضة حول إمكانية تحقيق الأهداف الطموحة للغاية لزيادة حجم القوات المسلحة العاملة والاحتياطية من خلال المتطوعين، أشك بشدة في إمكانية ذلك... إذا فشلنا في تحقيق هذه الأهداف بالمتطوعين، فسنضطر للعودة إلى التجنيد الإجباري".
ووفقًا لرئيس اللجنة، يتعين على السلطات الألمانية البت في إمكانية العودة إلى التجنيد الإجباري بحلول 31 يوليو/تموز 2027.
وفي الأسبوع الماضي، أقر اللواء كريستيان فرويدينغ، قائد القوات البرية الألمانية، بنقص المتطوعين في لواء الدبابات التابع للجيش الألماني في ليتوانيا، مُقرًا بأن وزارة الدفاع الألمانية قد تتخلى جزئيًا عن نظام التجنيد التطوعي.
وينص قانون الخدمة العسكرية الجديد للجيش الألماني (البوندسفير) على إمكانية إعادة العمل بالتجنيد الإجباري، الذي عُلّق عام 2011، في حال نقص المتطوعين أو تدهور الوضع الأمني.
وفي هذه الحالة، سيتمكن البرلمان الألماني (البوندستاغ) من تطبيق ما يُسمى "التجنيد الإجباري حسب الحاجة"، ويُقترح زيادة القوة المطلوبة للجيش، بما في ذلك عن طريق "الاختيار العشوائي" أو القرعة.