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الدين العام الأوكراني بطريقه لبلوغ 330 مليار دولار- وزارة المالية
الدين العام الأوكراني بطريقه لبلوغ 330 مليار دولار- وزارة المالية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة المالية الأوكرانية، أن الدين العام قد يزداد من 210 مليارات دولار حاليا، إلى 330 مليار دولار مع نهاية 2028، مرورا بـ240 مليار في 2026 و290 مليار في... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
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2026-06-27T05:55+0000
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وسيبلغ نصيب الفرد من هذا الدين إلى نحو 11.8 ألف دولار، إذ أن عدد السكان يبلغ 28 مليون نسمة.وبلغ الدين العام لأوكرانيا 104.6% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد في نهاية أبريل/نيسان الماضي، وهو رقم ارتفع بمقدار 3.4 نقطة مئوية أخرى في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.وبذلك، بلغ الدين العام للبلاد حتى 30 أبريل 9.345 تريليون هريفنيا، أي ما يعادل 212.1 مليار دولار أمريكي، وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات من وزارة المالية الأوكرانية.ويأتي ثاني أهم مصدر للتمويل من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 12.1 مليار دولار.مصدر: لا توجد حاليا شروط مهيأة لاستئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا
https://sarabic.ae/20260625/الخارجية-الروسية-أوروبا-باتت-العقبة-الرئيسية-أمام-السلام-في-أوكرانيا-1114694826.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, اقتصاد
روسيا, أخبار أوكرانيا, اقتصاد

الدين العام الأوكراني بطريقه لبلوغ 330 مليار دولار- وزارة المالية

05:55 GMT 27.06.2026
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
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أعلنت وزارة المالية الأوكرانية، أن الدين العام قد يزداد من 210 مليارات دولار حاليا، إلى 330 مليار دولار مع نهاية 2028، مرورا بـ240 مليار في 2026 و290 مليار في 2027، وذلك مع خطط لاقتراض 120 مليار دولار إضافية من الحلفاء الغربيين خلال 3 سنوات.
وسيبلغ نصيب الفرد من هذا الدين إلى نحو 11.8 ألف دولار، إذ أن عدد السكان يبلغ 28 مليون نسمة.
وبلغ الدين العام لأوكرانيا 104.6% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد في نهاية أبريل/نيسان الماضي، وهو رقم ارتفع بمقدار 3.4 نقطة مئوية أخرى في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
الخارجية الروسية: أوروبا باتت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا
25 يونيو, 13:22 GMT
وبذلك، بلغ الدين العام للبلاد حتى 30 أبريل 9.345 تريليون هريفنيا، أي ما يعادل 212.1 مليار دولار أمريكي، وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات من وزارة المالية الأوكرانية.

وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك، التي نُشرت في يناير/ كانون الثاني الماضي، قدمت دول مجموعة السبع لأوكرانيا قروضًا بقيمة 37.9 مليار دولار العام الماضي باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة.

ويأتي ثاني أهم مصدر للتمويل من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 12.1 مليار دولار.
مصدر: لا توجد حاليا شروط مهيأة لاستئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا
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