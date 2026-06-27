https://sarabic.ae/20260627/السياحة-الصيفية-في-الجزائر-ثروة-واعدة-بين-جمال-الطبيعة-وتحديات-الاستثمار-1114770363.html
السياحة الصيفية في الجزائر... ثروة واعدة بين جمال الطبيعة وتحديات الاستثمار
السياحة الصيفية في الجزائر... ثروة واعدة بين جمال الطبيعة وتحديات الاستثمار
سبوتنيك عربي
مع حلول فصل الصيف، تتجه أنظار آلاف العائلات الجزائرية نحو الشواطئ والوجهات السياحية الداخلية، في وقت تؤكد فيه المؤشرات أن السياحة الصيفية أصبحت قطاعا واعدا... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T19:05+0000
2026-06-27T19:05+0000
2026-06-27T19:05+0000
الجزائر
السياحة
موسم
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086132278_0:275:3071:2002_1920x0_80_0_0_401dcf8012577140e9a1bfcd5882a11b.jpg
وتتميز الجزائر بشريط ساحلي يزيد طوله على 1200 كيلومتر، يضم عشرات الشواطئ ذات المناظر الخلابة، إلى جانب الغابات والجبال والمواقع الأثرية، ما يمنحها مؤهلات كبيرة لتكون وجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في موسم الاصطياف.وبحسب عبدلي، "تراجعت السياحة في الجزائر التي لم تولي اهتماما بهذا القطاع الحيوي، ولم تواكب التغيرات التي طرأت على العالم والتي تنعكس على السياحة الداخلية والخارجية، رغم وجود اهتمام على مستوى الخطاب الرسمي في السياحة الداخلية" .وشدد على ضرورة تنظيم جلسات وطنية للسياحة تضم كل من وزارة السياحة، الجماعات المحلية، الجامعة، المجتمع المدني، لدراسة الواقع وتحديد احتياجات السائح الجزائري والعمل على توفيرها ومراعاة جملة من العوامل أهمها، دراسة سلوك السائح الذي يعتبر مستهلكا للخدمات السياحية، ومراعاة القدرة الشرائية و السلوك الاستهلاكي للمواطن الجزائري مع المحافظة على البيئة و سلامة الموارد الطبيعية".ولفت عبدلي إلى التوجه نحو أنماط جديدة للسياحة لكنها قديمة نوعا ما، كالسياحة الثقافية، التراثية، الجبلية وفق منهجية مدروسة بعناية كالتركيز على تقنية الاستقبال عند سكان القرى، وتشجيع الحرفيين على إيجاد دينامية اقتصادية محلية مبنية على مبدأ رابح-رابح تسمح للعائلات المنتجة بإيجاد ثروة مستدامة و بالتالي إشراك المواطن في النهوض بالقطاع السياحي الداخلي بطريقة تشاركية".ويؤكد مختصون أن تطوير السياحة الصيفية لا يقتصر على استقطاب المصطافين، بل يشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني من خلال إيجاد فرص عمل جديدة، وتشجيع الاستثمار في الفنادق والمنتجعات والمرافق الترفيهية، وتنشيط التجارة والخدمات في الولايات الساحلية.وتبقى السياحة الصيفية في الجزائر فرصة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة إذا ما استُثمرت الإمكانات الطبيعية والبشرية بالشكل الأمثل، بما يجعل من الجزائر وجهة سياحية تنافسية تستقطب الزوار من داخل الوطن وخارجه، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صورة البلاد على الساحة الدولية.
https://sarabic.ae/20260430/السياحة-الصحراوية-هل-تنجح-الجزائر-في-جذب-15-مليون-زائر-بحلول-2028؟--1113010622.html
https://sarabic.ae/20260224/السياحة-في-الجزائر-كنز-ينتظر-الانطلاقة-نحو-آفاق-2030-1110694718.html
https://sarabic.ae/20260107/تجاوز-عددهم-3-ملايين-سائح-كيف-يعزز-الحضور-الجزائري-صمود-السياحة-التونسية-1108984955.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086132278_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_390d2354b23c0c12105c580ad0c6b245.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الجزائر, السياحة, موسم, تقارير سبوتنيك, حصري
الجزائر, السياحة, موسم, تقارير سبوتنيك, حصري
السياحة الصيفية في الجزائر... ثروة واعدة بين جمال الطبيعة وتحديات الاستثمار
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
حصري
مع حلول فصل الصيف، تتجه أنظار آلاف العائلات الجزائرية نحو الشواطئ والوجهات السياحية الداخلية، في وقت تؤكد فيه المؤشرات أن السياحة الصيفية أصبحت قطاعا واعدا يمكنه الإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني، غير أن هذا الطموح لا يزال يصطدم بجملة من التحديات المرتبطة بالبنية التحتية وجودة الخدمات والتسويق السياحي.
وتتميز الجزائر بشريط ساحلي يزيد طوله على 1200 كيلومتر، يضم عشرات الشواطئ ذات المناظر الخلابة، إلى جانب الغابات والجبال والمواقع الأثرية، ما يمنحها مؤهلات كبيرة لتكون وجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في موسم الاصطياف.
وفي السياق، قال الخبير في التنمية المستدامة محمد أمقران عبدلي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "رغم ما تملكه الجزائر من إمكانيات يمكن أن تجعل منها قبلة رواج سياحي، إلا أن هناك تحديات كبيرة أمام تطور السياحة الداخلية في البلاد، والتي تمثل رافدا اقتصاديا مهما وحيويا لدى دول أولت اهتماما بالسياحة بأنواعها ولعل من أهمها السياحة المكثفة كتونس".
وبحسب عبدلي، "تراجعت السياحة في الجزائر التي لم تولي اهتماما بهذا القطاع الحيوي، ولم تواكب التغيرات التي طرأت على العالم والتي تنعكس على السياحة الداخلية والخارجية، رغم وجود اهتمام على مستوى الخطاب الرسمي في السياحة الداخلية" .
ولتحقيق موسم سياحة جيد، أكد عبدلي "ضرورة التهيئة لموسم الاصطياف إلى المستوى الرسمي الإداري في غياب للمجتمع المدني، وتحسن جودة الخدمات السياحية".
وشدد على ضرورة تنظيم جلسات وطنية للسياحة تضم كل من وزارة السياحة، الجماعات المحلية، الجامعة، المجتمع المدني، لدراسة الواقع وتحديد احتياجات السائح الجزائري والعمل على توفيرها ومراعاة جملة من العوامل أهمها، دراسة سلوك السائح الذي يعتبر مستهلكا للخدمات السياحية، ومراعاة القدرة الشرائية و السلوك الاستهلاكي للمواطن الجزائري مع المحافظة على البيئة و سلامة الموارد الطبيعية".
ولفت عبدلي إلى التوجه نحو أنماط جديدة للسياحة لكنها قديمة نوعا ما، كالسياحة الثقافية، التراثية، الجبلية وفق منهجية مدروسة بعناية كالتركيز على تقنية الاستقبال عند سكان القرى، وتشجيع الحرفيين على إيجاد دينامية اقتصادية محلية مبنية على مبدأ رابح-رابح تسمح للعائلات المنتجة بإيجاد ثروة مستدامة و بالتالي إشراك المواطن في النهوض بالقطاع السياحي الداخلي بطريقة تشاركية".
وأردف: "يجب أن تكون السياحة الداخلية مشروعا مستدامة قائما بذاته وغير ظرفي، إذ أن هناك موسم الاصطياف، وهناك مواسم أخرى كموسم الربيع، موسم يناير، موسم الزيتون، هي أمثلة على ثراء الوطن من إمكانيات للتنشيط السياحي المستدام طوال العام".
ويؤكد مختصون أن تطوير السياحة الصيفية لا يقتصر على استقطاب المصطافين، بل يشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني من خلال إيجاد فرص عمل جديدة، وتشجيع الاستثمار في الفنادق والمنتجعات والمرافق الترفيهية، وتنشيط التجارة والخدمات في الولايات الساحلية.
وتبقى السياحة الصيفية في الجزائر فرصة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة إذا ما استُثمرت الإمكانات الطبيعية والبشرية بالشكل الأمثل، بما يجعل من الجزائر وجهة سياحية تنافسية تستقطب الزوار من داخل الوطن وخارجه، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صورة البلاد على الساحة الدولية.