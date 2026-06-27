https://sarabic.ae/20260627/السياحة-الصيفية-في-الجزائر-ثروة-واعدة-بين-جمال-الطبيعة-وتحديات-الاستثمار-1114770363.html

السياحة الصيفية في الجزائر... ثروة واعدة بين جمال الطبيعة وتحديات الاستثمار

السياحة الصيفية في الجزائر... ثروة واعدة بين جمال الطبيعة وتحديات الاستثمار

سبوتنيك عربي

مع حلول فصل الصيف، تتجه أنظار آلاف العائلات الجزائرية نحو الشواطئ والوجهات السياحية الداخلية، في وقت تؤكد فيه المؤشرات أن السياحة الصيفية أصبحت قطاعا واعدا... 27.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-27T19:05+0000

2026-06-27T19:05+0000

2026-06-27T19:05+0000

الجزائر

السياحة

موسم

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086132278_0:275:3071:2002_1920x0_80_0_0_401dcf8012577140e9a1bfcd5882a11b.jpg

وتتميز الجزائر بشريط ساحلي يزيد طوله على 1200 كيلومتر، يضم عشرات الشواطئ ذات المناظر الخلابة، إلى جانب الغابات والجبال والمواقع الأثرية، ما يمنحها مؤهلات كبيرة لتكون وجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في موسم الاصطياف.وبحسب عبدلي، "تراجعت السياحة في الجزائر التي لم تولي اهتماما بهذا القطاع الحيوي، ولم تواكب التغيرات التي طرأت على العالم والتي تنعكس على السياحة الداخلية والخارجية، رغم وجود اهتمام على مستوى الخطاب الرسمي في السياحة الداخلية" .وشدد على ضرورة تنظيم جلسات وطنية للسياحة تضم كل من وزارة السياحة، الجماعات المحلية، الجامعة، المجتمع المدني، لدراسة الواقع وتحديد احتياجات السائح الجزائري والعمل على توفيرها ومراعاة جملة من العوامل أهمها، دراسة سلوك السائح الذي يعتبر مستهلكا للخدمات السياحية، ومراعاة القدرة الشرائية و السلوك الاستهلاكي للمواطن الجزائري مع المحافظة على البيئة و سلامة الموارد الطبيعية".ولفت عبدلي إلى التوجه نحو أنماط جديدة للسياحة لكنها قديمة نوعا ما، كالسياحة الثقافية، التراثية، الجبلية وفق منهجية مدروسة بعناية كالتركيز على تقنية الاستقبال عند سكان القرى، وتشجيع الحرفيين على إيجاد دينامية اقتصادية محلية مبنية على مبدأ رابح-رابح تسمح للعائلات المنتجة بإيجاد ثروة مستدامة و بالتالي إشراك المواطن في النهوض بالقطاع السياحي الداخلي بطريقة تشاركية".ويؤكد مختصون أن تطوير السياحة الصيفية لا يقتصر على استقطاب المصطافين، بل يشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني من خلال إيجاد فرص عمل جديدة، وتشجيع الاستثمار في الفنادق والمنتجعات والمرافق الترفيهية، وتنشيط التجارة والخدمات في الولايات الساحلية.وتبقى السياحة الصيفية في الجزائر فرصة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة إذا ما استُثمرت الإمكانات الطبيعية والبشرية بالشكل الأمثل، بما يجعل من الجزائر وجهة سياحية تنافسية تستقطب الزوار من داخل الوطن وخارجه، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صورة البلاد على الساحة الدولية.

https://sarabic.ae/20260430/السياحة-الصحراوية-هل-تنجح-الجزائر-في-جذب-15-مليون-زائر-بحلول-2028؟--1113010622.html

https://sarabic.ae/20260224/السياحة-في-الجزائر-كنز-ينتظر-الانطلاقة-نحو-آفاق-2030-1110694718.html

https://sarabic.ae/20260107/تجاوز-عددهم-3-ملايين-سائح-كيف-يعزز-الحضور-الجزائري-صمود-السياحة-التونسية-1108984955.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الجزائر, السياحة, موسم, تقارير سبوتنيك, حصري