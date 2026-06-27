السياحة الصيفية في الجزائر... ثروة واعدة بين جمال الطبيعة وتحديات الاستثمار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
صور اللبنانية نالت حصتها من دمار الحرب... كيف تبدو هذه المدينة التاريخية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الذهب يسلك طريق الهبوط... ماذا عن المسار المستقبلي؟ وما هي المؤشرات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
08:29 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026: تألق مصر والمغرب.. حسرة تونسية وإنجلترا الأفضل حتى واجهت كيروش
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:49 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
روبيو: اتفاق إيران سيراعي مصالح المنطقة، سلطنة عمان: الترتيبات المستقبلية بمضيق هرمز لا تشمل فرض أي رسوم عبور
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
أوروبا عقبة بوجه السلام... الاتفاق الإيراني - الأميركي في دوامة الجدل، فهل يصمد؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
09:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:44 GMT
15 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
11:03 GMT
46 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:39 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:34 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو: تصريحات روبيو حول عدم التوصل إلى اتفاق في ألاسكا حول أوكرانيا "تثير التساؤلات"
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260627/السياحة-الصيفية-في-الجزائر-ثروة-واعدة-بين-جمال-الطبيعة-وتحديات-الاستثمار-1114770363.html
السياحة الصيفية في الجزائر... ثروة واعدة بين جمال الطبيعة وتحديات الاستثمار
السياحة الصيفية في الجزائر... ثروة واعدة بين جمال الطبيعة وتحديات الاستثمار
سبوتنيك عربي
مع حلول فصل الصيف، تتجه أنظار آلاف العائلات الجزائرية نحو الشواطئ والوجهات السياحية الداخلية، في وقت تؤكد فيه المؤشرات أن السياحة الصيفية أصبحت قطاعا واعدا... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T19:05+0000
2026-06-27T19:05+0000
الجزائر
السياحة
موسم
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086132278_0:275:3071:2002_1920x0_80_0_0_401dcf8012577140e9a1bfcd5882a11b.jpg
وتتميز الجزائر بشريط ساحلي يزيد طوله على 1200 كيلومتر، يضم عشرات الشواطئ ذات المناظر الخلابة، إلى جانب الغابات والجبال والمواقع الأثرية، ما يمنحها مؤهلات كبيرة لتكون وجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في موسم الاصطياف.وبحسب عبدلي، "تراجعت السياحة في الجزائر التي لم تولي اهتماما بهذا القطاع الحيوي، ولم تواكب التغيرات التي طرأت على العالم والتي تنعكس على السياحة الداخلية والخارجية، رغم وجود اهتمام على مستوى الخطاب الرسمي في السياحة الداخلية" .وشدد على ضرورة تنظيم جلسات وطنية للسياحة تضم كل من وزارة السياحة، الجماعات المحلية، الجامعة، المجتمع المدني، لدراسة الواقع وتحديد احتياجات السائح الجزائري والعمل على توفيرها ومراعاة جملة من العوامل أهمها، دراسة سلوك السائح الذي يعتبر مستهلكا للخدمات السياحية، ومراعاة القدرة الشرائية و السلوك الاستهلاكي للمواطن الجزائري مع المحافظة على البيئة و سلامة الموارد الطبيعية".ولفت عبدلي إلى التوجه نحو أنماط جديدة للسياحة لكنها قديمة نوعا ما، كالسياحة الثقافية، التراثية، الجبلية وفق منهجية مدروسة بعناية كالتركيز على تقنية الاستقبال عند سكان القرى، وتشجيع الحرفيين على إيجاد دينامية اقتصادية محلية مبنية على مبدأ رابح-رابح تسمح للعائلات المنتجة بإيجاد ثروة مستدامة و بالتالي إشراك المواطن في النهوض بالقطاع السياحي الداخلي بطريقة تشاركية".ويؤكد مختصون أن تطوير السياحة الصيفية لا يقتصر على استقطاب المصطافين، بل يشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني من خلال إيجاد فرص عمل جديدة، وتشجيع الاستثمار في الفنادق والمنتجعات والمرافق الترفيهية، وتنشيط التجارة والخدمات في الولايات الساحلية.وتبقى السياحة الصيفية في الجزائر فرصة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة إذا ما استُثمرت الإمكانات الطبيعية والبشرية بالشكل الأمثل، بما يجعل من الجزائر وجهة سياحية تنافسية تستقطب الزوار من داخل الوطن وخارجه، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صورة البلاد على الساحة الدولية.
https://sarabic.ae/20260430/السياحة-الصحراوية-هل-تنجح-الجزائر-في-جذب-15-مليون-زائر-بحلول-2028؟--1113010622.html
https://sarabic.ae/20260224/السياحة-في-الجزائر-كنز-ينتظر-الانطلاقة-نحو-آفاق-2030-1110694718.html
https://sarabic.ae/20260107/تجاوز-عددهم-3-ملايين-سائح-كيف-يعزز-الحضور-الجزائري-صمود-السياحة-التونسية-1108984955.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086132278_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_390d2354b23c0c12105c580ad0c6b245.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, السياحة, موسم, تقارير سبوتنيك, حصري
الجزائر, السياحة, موسم, تقارير سبوتنيك, حصري

السياحة الصيفية في الجزائر... ثروة واعدة بين جمال الطبيعة وتحديات الاستثمار

19:05 GMT 27.06.2026
© Photo / Walid Amgharالجزائر
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© Photo / Walid Amghar
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
كل المواضيع
حصري
مع حلول فصل الصيف، تتجه أنظار آلاف العائلات الجزائرية نحو الشواطئ والوجهات السياحية الداخلية، في وقت تؤكد فيه المؤشرات أن السياحة الصيفية أصبحت قطاعا واعدا يمكنه الإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني، غير أن هذا الطموح لا يزال يصطدم بجملة من التحديات المرتبطة بالبنية التحتية وجودة الخدمات والتسويق السياحي.
وتتميز الجزائر بشريط ساحلي يزيد طوله على 1200 كيلومتر، يضم عشرات الشواطئ ذات المناظر الخلابة، إلى جانب الغابات والجبال والمواقع الأثرية، ما يمنحها مؤهلات كبيرة لتكون وجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في موسم الاصطياف.

وفي السياق، قال الخبير في التنمية المستدامة محمد أمقران عبدلي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "رغم ما تملكه الجزائر من إمكانيات يمكن أن تجعل منها قبلة رواج سياحي، إلا أن هناك تحديات كبيرة أمام تطور السياحة الداخلية في البلاد، والتي تمثل رافدا اقتصاديا مهما وحيويا لدى دول أولت اهتماما بالسياحة بأنواعها ولعل من أهمها السياحة المكثفة كتونس".

ثلوج تغطي الأطلس الصحراوي في شرق الجزائر، 25 يناير كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2026
"السياحة الصحراوية"... هل تنجح الجزائر في جذب 1.5 مليون زائر بحلول 2028؟
30 أبريل, 13:36 GMT
وبحسب عبدلي، "تراجعت السياحة في الجزائر التي لم تولي اهتماما بهذا القطاع الحيوي، ولم تواكب التغيرات التي طرأت على العالم والتي تنعكس على السياحة الداخلية والخارجية، رغم وجود اهتمام على مستوى الخطاب الرسمي في السياحة الداخلية" .
ولتحقيق موسم سياحة جيد، أكد عبدلي "ضرورة التهيئة لموسم الاصطياف إلى المستوى الرسمي الإداري في غياب للمجتمع المدني، وتحسن جودة الخدمات السياحية".
وشدد على ضرورة تنظيم جلسات وطنية للسياحة تضم كل من وزارة السياحة، الجماعات المحلية، الجامعة، المجتمع المدني، لدراسة الواقع وتحديد احتياجات السائح الجزائري والعمل على توفيرها ومراعاة جملة من العوامل أهمها، دراسة سلوك السائح الذي يعتبر مستهلكا للخدمات السياحية، ومراعاة القدرة الشرائية و السلوك الاستهلاكي للمواطن الجزائري مع المحافظة على البيئة و سلامة الموارد الطبيعية".
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
السياحة في الجزائر… كنز ينتظر الانطلاقة نحو آفاق 2030
24 فبراير, 13:25 GMT
ولفت عبدلي إلى التوجه نحو أنماط جديدة للسياحة لكنها قديمة نوعا ما، كالسياحة الثقافية، التراثية، الجبلية وفق منهجية مدروسة بعناية كالتركيز على تقنية الاستقبال عند سكان القرى، وتشجيع الحرفيين على إيجاد دينامية اقتصادية محلية مبنية على مبدأ رابح-رابح تسمح للعائلات المنتجة بإيجاد ثروة مستدامة و بالتالي إشراك المواطن في النهوض بالقطاع السياحي الداخلي بطريقة تشاركية".

وأردف: "يجب أن تكون السياحة الداخلية مشروعا مستدامة قائما بذاته وغير ظرفي، إذ أن هناك موسم الاصطياف، وهناك مواسم أخرى كموسم الربيع، موسم يناير، موسم الزيتون، هي أمثلة على ثراء الوطن من إمكانيات للتنشيط السياحي المستدام طوال العام".

ويؤكد مختصون أن تطوير السياحة الصيفية لا يقتصر على استقطاب المصطافين، بل يشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني من خلال إيجاد فرص عمل جديدة، وتشجيع الاستثمار في الفنادق والمنتجعات والمرافق الترفيهية، وتنشيط التجارة والخدمات في الولايات الساحلية.
مدينة الحمامات، تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
تجاوز عددهم 3 ملايين سائح... كيف يعزز الحضور الجزائري صمود السياحة التونسية؟
7 يناير, 12:00 GMT
وتبقى السياحة الصيفية في الجزائر فرصة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة إذا ما استُثمرت الإمكانات الطبيعية والبشرية بالشكل الأمثل، بما يجعل من الجزائر وجهة سياحية تنافسية تستقطب الزوار من داخل الوطن وخارجه، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صورة البلاد على الساحة الدولية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала