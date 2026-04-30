"السياحة الصحراوية"... هل تنجح الجزائر في جذب 1.5 مليون زائر بحلول 2028؟

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
"السياحة الصحراوية"... هل تنجح الجزائر في جذب 1.5 مليون زائر بحلول 2028؟
سبوتنيك عربي
وضعت الجزائر هدفًا طموحًا يتمثل في جذب 1.5 مليون سائح إلى الصحراء الشاسعة بحلول عام 2028، ضمن خطة حكومية تمتد على ثلاث سنوات وتهدف إلى إحداث تحول جذري في قطاع... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
وجاء الإعلان عن هذا التوجه خلال اجتماع خصصته وزارة السياحة والصناعة التقليدية لمناقشة حصيلة الموسم الصحراوي الأخير، حيث تم عرض الخطوط الكبرى لبرنامج عمل جديد يقوم على تحسين العرض السياحي في ولايات الجنوب، ورفع قدرة هذه الوجهات على استقبال أعداد أكبر من السياح الجزائريين والأجانب. وأكد أن "تحديات كبيرة تعيق الوصول إلى تحقيق اكثر من مليون سائح حتى عام 2028، أبرزها النقل، فالرحلات المباشرة القليلة وغالية ، كما أن الخدمات المتفاوتة تؤثر على الجودة السياحية، ناهيك أن التسويق غير كاف". وتابع بولفخاد: "تعتمد الخطة الجديدة على تطوير البنية التحتية الفندقية، وتوسيع خدمات النقل الجوي والبري نحو المدن الصحراوية، إلى جانب إطلاق برامج للترويج الخارجي والتسويق الرقمي للوجهة الجزائرية، مع منح أهمية خاصة للصناعة التقليدية والأنشطة الثقافية التي تشكل جزءًا من التجربة السياحية في الجنوب".ويرى مراقبون، أن الوصول إلى رقم 1.5 مليون سائح سيظل مرتبطا بمدى نجاح الحكومة في تجسيد الوعود المعلنة على أرض الواقع، خاصة في ما يتعلق بتسهيل الوصول إلى الجنوب، وتحسين جودة الخدمات، وتكوين يد عاملة سياحية محترفة، فضلا عن تسويق صورة الجزائر الصحراوية في الأسواق الأوروبية والآسيوية المهتمة بسياحة الطبيعة والمغامرة.
© REUTERS / Zohra Bensemraثلوج تغطي الأطلس الصحراوي في شرق الجزائر، 25 يناير كانون الثاني 2017
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
وضعت الجزائر هدفًا طموحًا يتمثل في جذب 1.5 مليون سائح إلى الصحراء الشاسعة بحلول عام 2028، ضمن خطة حكومية تمتد على ثلاث سنوات وتهدف إلى إحداث تحول جذري في قطاع السياحة الجنوبية، الذي بات يُنظر إليه كأحد أهم البدائل الاقتصادية القادرة على تنويع مداخيل البلاد خارج المحروقات.
وجاء الإعلان عن هذا التوجه خلال اجتماع خصصته وزارة السياحة والصناعة التقليدية لمناقشة حصيلة الموسم الصحراوي الأخير، حيث تم عرض الخطوط الكبرى لبرنامج عمل جديد يقوم على تحسين العرض السياحي في ولايات الجنوب، ورفع قدرة هذه الوجهات على استقبال أعداد أكبر من السياح الجزائريين والأجانب.

وفي السياق، قال رئيس المنظمة الوطنية للفندقة والسياحة، عبد الوهاب بولفخاد، لوكالة "سبوتنيك": "الأهداف طموحة لكنها ليست مستحيلة إذا كان التنفيذ جيد"، مبينا أن "السياحة الصحراوية في الجزائر لديها مقومات كبيرة جدا، منها معالم عالمية مثل "جانت" و"الطاسيلي"، ومناطق أخرى إذا استغلت ستكون تكون الأكثر جذبا للسياح ، لكن المشكلة ليست في المناخ بل في بعض المحاور التي تعيق من تحقيق هذا الهدف".

وأكد أن "تحديات كبيرة تعيق الوصول إلى تحقيق اكثر من مليون سائح حتى عام 2028، أبرزها النقل، فالرحلات المباشرة القليلة وغالية ، كما أن الخدمات المتفاوتة تؤثر على الجودة السياحية، ناهيك أن التسويق غير كاف".

وتابع: "ما زالت الجزائرغير مرئية دوليا، حيث ركزت الدولة على فتح الخطوط المباشرة متناسية الاستثمار الفندقي السياحي، وتقديم التأشيرة السياحية لمختلف الجنسيات، مع التسويق الاحترافي الدولي"، مؤكدا أن هذه الأمور هي التي تحقق الهدف".

وتابع بولفخاد: "تعتمد الخطة الجديدة على تطوير البنية التحتية الفندقية، وتوسيع خدمات النقل الجوي والبري نحو المدن الصحراوية، إلى جانب إطلاق برامج للترويج الخارجي والتسويق الرقمي للوجهة الجزائرية، مع منح أهمية خاصة للصناعة التقليدية والأنشطة الثقافية التي تشكل جزءًا من التجربة السياحية في الجنوب".
ولفت إلى "سعي السلطات من خلال هذا المشروع إلى تحويل السياحة الصحراوية من نشاط موسمي محدود إلى قطاع اقتصادي منتج يساهم في توفير الثروة وفرص العمل، خاصة في ولايات مثل تمنراست، جانت، أدرار، تيميمون وإليزي، التي تزخر بمقومات طبيعية وتراثية تجعلها مؤهلة لتكون ضمن أبرز الوجهات السياحية في المنطقة".

ويرى مراقبون، أن الوصول إلى رقم 1.5 مليون سائح سيظل مرتبطا بمدى نجاح الحكومة في تجسيد الوعود المعلنة على أرض الواقع، خاصة في ما يتعلق بتسهيل الوصول إلى الجنوب، وتحسين جودة الخدمات، وتكوين يد عاملة سياحية محترفة، فضلا عن تسويق صورة الجزائر الصحراوية في الأسواق الأوروبية والآسيوية المهتمة بسياحة الطبيعة والمغامرة.
