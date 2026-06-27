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https://sarabic.ae/20260627/بعد-سلسلة-الزلازل-التي-ضربت-العالم-هل-تغيرت-وتيرتها-وتعدادها-خلال-العام؟-1114755595.html
بعد سلسلة الزلازل التي ضربت العالم... هل تغيرت وتيرتها وتعدادها خلال العام؟
بعد سلسلة الزلازل التي ضربت العالم... هل تغيرت وتيرتها وتعدادها خلال العام؟
سبوتنيك عربي
علّق دانيلا تشيبروف، مدير فرع كامتشاتكا التابع للدائرة الجيوفيزيائية الموحدة للأكاديمية الروسية للعلوم، على سلسلة الزلازل المدمرة التي ضربت فنزويلا واليابان،... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T07:10+0000
2026-06-27T07:10+0000
مجتمع
زلزال
العالم
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وأضاف تشيبروف لصحيفة "فزغلياد": "إذا دققنا النظر، فلن نجد أي زيادة فعلية، فمتوسط ​​عدد الزلازل القوية في وحدة الزمن لم يتغير، وينشأ الالتباس أساساً من أن أجهزة التسجيل المحسّنة تسمح لنا بتسجيل عدد متزايد من الهزات الأرضية الضعيفة، التي لم تكن تُصنّف سابقاً ولم تكن معروفة على نطاق واسع".ووفقاً للخبير، تقع فنزويلا واليابان ضمن نظامين تكتونيين مختلفين، لذا لا يوجد ما يربط بين الزلزالين.وضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر سواحل محافظة إيواتيه يوم الخميس الساعة 7:30 صباحًا (1:30 صباحًا بتوقيت موسكو). وشعر سكان طوكيو بالهزات، ولم يصدر أي تحذير من تسونامي. وكان مركز الزلزال على عمق 44 كيلومترًا، وأسفر الزلزال عن إصابة خمسة أشخاص.وشهدت فنزويلا سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، بلغت قوة الأولى منها 7.2 درجة، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، والثانية 7.5 درجة، وتلت ذلك ثلاثون هزة أرضية أخرى.وقدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه في الخسائر الفادحة التي خلفها الزلزال المدمر. وأعلنت موسكو استعدادها لتقديم المساعدة لكاراكاس.920 قتيلا وأكثر من 50 ألف مفقود في زلزال فنزويلا
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زلزال, العالم
زلزال, العالم

بعد سلسلة الزلازل التي ضربت العالم... هل تغيرت وتيرتها وتعدادها خلال العام؟

07:10 GMT 27.06.2026
© REUTERS Gaby Oraaصورة لإمرأتان تنتظران في موقع مبنى منهار بينما يبحث عمال الإنقاذ عن أقاربهما، بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا.
صورة لإمرأتان تنتظران في موقع مبنى منهار بينما يبحث عمال الإنقاذ عن أقاربهما، بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© REUTERS Gaby Oraa
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علّق دانيلا تشيبروف، مدير فرع كامتشاتكا التابع للدائرة الجيوفيزيائية الموحدة للأكاديمية الروسية للعلوم، على سلسلة الزلازل المدمرة التي ضربت فنزويلا واليابان، قائلاً إن متوسط ​​عدد الهزات الأرضية القوية في العالم لم يتغير، وأن الزيادة الظاهرية تعود إلى تحسين أجهزة الرصد.
وأضاف تشيبروف لصحيفة "فزغلياد": "إذا دققنا النظر، فلن نجد أي زيادة فعلية، فمتوسط ​​عدد الزلازل القوية في وحدة الزمن لم يتغير، وينشأ الالتباس أساساً من أن أجهزة التسجيل المحسّنة تسمح لنا بتسجيل عدد متزايد من الهزات الأرضية الضعيفة، التي لم تكن تُصنّف سابقاً ولم تكن معروفة على نطاق واسع".
ووفقاً للخبير، تقع فنزويلا واليابان ضمن نظامين تكتونيين مختلفين، لذا لا يوجد ما يربط بين الزلزالين.

وأوضح تشيبروف أن الزلزال المزدوج في فنزويلا حدثٌ واحد، ناجم عن حركة صفيحتي الكاريبي وأمريكا الجنوبية، أما الهزات الأرضية في اليابان كانت محدودة النطاق وخفيفة بالنسبة للبلاد.

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وضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر سواحل محافظة إيواتيه يوم الخميس الساعة 7:30 صباحًا (1:30 صباحًا بتوقيت موسكو). وشعر سكان طوكيو بالهزات، ولم يصدر أي تحذير من تسونامي. وكان مركز الزلزال على عمق 44 كيلومترًا، وأسفر الزلزال عن إصابة خمسة أشخاص.
وشهدت فنزويلا سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، بلغت قوة الأولى منها 7.2 درجة، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، والثانية 7.5 درجة، وتلت ذلك ثلاثون هزة أرضية أخرى.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن السلطات الفنزويلية، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء وخلفا دمارًا هائلًا إلى 920 قتيلًا، مع تواصل أعمال البحث الجمعة، فيما قدّرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50 ألفًا.

وقدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه في الخسائر الفادحة التي خلفها الزلزال المدمر. وأعلنت موسكو استعدادها لتقديم المساعدة لكاراكاس.
920 قتيلا وأكثر من 50 ألف مفقود في زلزال فنزويلا
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