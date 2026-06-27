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https://sarabic.ae/20260627/رغم-التأهل-خسائر-بالجملة-لمنتخب-مصر-قبل-مواجهة-أستراليا-في-دور-الـ32-بكأس-العالم-1114757247.html
رغم التأهل.. خسائر بالجملة لمنتخب مصر قبل مواجهة أستراليا في دور الـ32 بكأس العالم
رغم التأهل.. خسائر بالجملة لمنتخب مصر قبل مواجهة أستراليا في دور الـ32 بكأس العالم
سبوتنيك عربي
ضرب المنتخب المصري موعدا مع نظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T10:08+0000
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ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان، صباح الجمعة المقبل، على ملعب دالاس في ولاية تكساس الأمريكية.وكان المنتخب المصري قد تعادل مع إيران بهدف لكل منهما، فجر اليوم السبت، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، وصيفا للمنتخب البلجيكي المتصدر بفارق الأهداف.في وقت تلقى حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، عدة ضربات موجعة قبل المواجهة المرتقبة أمام أستراليا في دور الـ32 ، حيث خرج المنتخب المصري من المباراة بخسائر عديدة، على رأسها الإصابات التي ضربت صفوف الفريق. وشهدت المباراة إصابة محمد عبد المنعم، الذي غادر الملعب مبكرا، في وقت تعرض أحمد فتوح للإصابة واضطر إلى استكمال اللقاء بسبب استنفاد التبديلات، فيما خرج محمد صلاح متأثرا بإصابة عضلية. وارتفع عدد المصابين في صفوف المنتخب المصري إلى 5 لاعبين، هم: محمد صلاح، وأحمد فتوح، ومحمد عبد المنعم، وحمدي فتحي، وحسام عبدالمجيد.وزادت معاناة الجهاز الفني المصري بعدما حصل لاعب الوسط مهند لاشين على الإنذار الثاني، ليتأكد غيابه عن مباراة أستراليا المقبلة بسبب الإيقاف.
https://sarabic.ae/20260622/المنتخب-المصري-يحقق-أول-فوز-في-تاريخه-بكأس-العالم-بانتصاره-على-نيوزلندا-3--1-1114578900.html
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منتخب مصر الوطني, مصر, الأخبار, رياضة
منتخب مصر الوطني, مصر, الأخبار, رياضة

رغم التأهل.. خسائر بالجملة لمنتخب مصر قبل مواجهة أستراليا في دور الـ32 بكأس العالم

10:08 GMT 27.06.2026
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمنتخب مصر لكرة القدم خلال بطولة الأمم الأفريقية 2025
منتخب مصر لكرة القدم خلال بطولة الأمم الأفريقية 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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ضرب المنتخب المصري موعدا مع نظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان، صباح الجمعة المقبل، على ملعب دالاس في ولاية تكساس الأمريكية.
منتخب مصر لكرة القدم خلال بطولة الأمم الأفريقية 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
‏المنتخب المصري يحقق أول فوز في تاريخه بكأس العالم بانتصاره على نيوزلندا 3 -1
22 يونيو, 03:19 GMT
وكان المنتخب المصري قد تعادل مع إيران بهدف لكل منهما، فجر اليوم السبت، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، وصيفا للمنتخب البلجيكي المتصدر بفارق الأهداف.
في وقت تلقى حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، عدة ضربات موجعة قبل المواجهة المرتقبة أمام أستراليا في دور الـ32 ، حيث خرج المنتخب المصري من المباراة بخسائر عديدة، على رأسها الإصابات التي ضربت صفوف الفريق.
وشهدت المباراة إصابة محمد عبد المنعم، الذي غادر الملعب مبكرا، في وقت تعرض أحمد فتوح للإصابة واضطر إلى استكمال اللقاء بسبب استنفاد التبديلات، فيما خرج محمد صلاح متأثرا بإصابة عضلية.
وارتفع عدد المصابين في صفوف المنتخب المصري إلى 5 لاعبين، هم: محمد صلاح، وأحمد فتوح، ومحمد عبد المنعم، وحمدي فتحي، وحسام عبدالمجيد.
وزادت معاناة الجهاز الفني المصري بعدما حصل لاعب الوسط مهند لاشين على الإنذار الثاني، ليتأكد غيابه عن مباراة أستراليا المقبلة بسبب الإيقاف.
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