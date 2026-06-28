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الجيش الإسرائيلي: القضاء على أحد عناصر "حزب الله" خلال اشتباكات أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة جندي
الجيش الإسرائيلي: القضاء على أحد عناصر "حزب الله" خلال اشتباكات أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة جندي
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، القضاء على أحد عناصر "حزب الله" قال إنه شارك في الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة جندي في جنوب لبنان. 28.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قضى جيش الدفاع على المخرب الذي شارك في الاشتباك الذي سقط خلاله النقيب دافيد حزوت خلال ساعات الليل".وأردف الجيش في بيانه: "وفي ختام أعمال تمشيط واسعة نفذتها قوات جيش الدفاع في المنطقة، عثرت القوات على المخرب داخل أحد المباني القريبة من موقع الاشتباك، وقضت عليه".ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260628/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الجيش-سيواصل-عملياته-في-لبنان-لضمان-أمن-الشمال-1114779849.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الإسرائيلي: القضاء على أحد عناصر "حزب الله" خلال اشتباكات أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة جندي
17:58 GMT 28.06.2026 (تم التحديث: 18:00 GMT 28.06.2026)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، القضاء على أحد عناصر "حزب الله" قال إنه شارك في الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة جندي في جنوب لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قضى جيش الدفاع على المخرب الذي شارك في الاشتباك الذي سقط خلاله النقيب دافيد حزوت خلال ساعات الليل".
وأضاف الجيش الإسرائيلي: "خلال ساعات الليل، اشتبك مقاتلو فريق القتال التابع للواء "غولاني" مع مخرب من منظمة "حزب الله" الإرهابية، بعد دخولهم إلى موقع مشبوه في منطقة دير سريان جنوبي لبنان. وأسفر الاشتباك عن سقوط النقيب دافيد حزوت، وإصابة جندي آخر بجروح طفيفة".
وأردف الجيش في بيانه: "وفي ختام أعمال تمشيط واسعة
نفذتها قوات جيش الدفاع في المنطقة، عثرت القوات على المخرب داخل أحد المباني القريبة من موقع الاشتباك، وقضت عليه".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، مقتل النقيب دافيد حزوت، قائد فصيلة في الكتيبة الثانية عشرة من لواء "غولاني" خلال معركة جنوبي لبنان، مضيفا أنه في الحادث الذي سقط فيه الضابط الإسرائيلي، أصيب أيضا جندي من الجيش الإسرائيلي بإصابة طفيفة.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان
دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.