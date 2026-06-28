ليس للترفيه فقط... الضحك قد يتحول إلى وسيلة مساعدة لمن يعانون من هذا المرض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
أوروبا عقبة بوجه السلام... الاتفاق الإيراني - الأميركي في دوامة الجدل، فهل يصمد؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
09:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:44 GMT
15 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
11:03 GMT
46 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:39 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:34 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو: تصريحات روبيو حول عدم التوصل إلى اتفاق في ألاسكا حول أوكرانيا "تثير التساؤلات"
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
10:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:03 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مصر تدعوا إلى حوار يعالج أزمات المنطقة.. وحزب الله يرفض الاتفاق بين لبنان وإسرائيل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260628/ليس-للترفيه-فقط-الضحك-قد-يتحول-إلى-وسيلة-مساعدة-لمن-يعانون-من-هذا-المرض--1114795720.html
ليس للترفيه فقط... الضحك قد يتحول إلى وسيلة مساعدة لمن يعانون من هذا المرض
ليس للترفيه فقط... الضحك قد يتحول إلى وسيلة مساعدة لمن يعانون من هذا المرض
سبوتنيك عربي
بدأ باحثون في كلية كينغز لندن دراسة سريرية تمهيدية تستكشف إمكانية استخدام الضحك كوسيلة داعمة في علاج مرضى توسع القصبات الهوائية، وهو مرض رئوي مزمن يضعف قدرة... 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T20:40+0000
2026-06-28T20:40+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/01/1075392452_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_cf21ec3d94615ab86c2d9f705ad81347.jpg
ورغم أن فوائد الضحك على الصحة النفسية معروفة منذ سنوات، فإن الأدلة العلمية المتعلقة بتأثيره على الأمراض الجسدية ما تزال محدودة، وهو ما تسعى الدراسة الجديدة إلى تقييمه علمياً. ويؤثر مرض توسع القصبات على كفاءة تنظيف المجاري التنفسية، ما يؤدي إلى تراكم البلغم وزيادة احتمالات العدوى والالتهابات المتكررة. ويرى الباحثون أن الضحك، سواء كان تلقائياً أو ضمن جلسات “يوغا الضحك”، قد يُحدث اهتزازات مشابهة لتلك التي توفرها الأجهزة العلاجية، كما قد يحفّز السعال الذي يساعد على تنظيف الشعب الهوائية، إلى جانب دوره في تحسين الحالة النفسية وتعزيز التفاعل الاجتماعي لدى المرضى. وأضافت أن تراكم المخاط يزيد من خطر الالتهابات المتكررة، مشيرة إلى أن هدف الدراسة هو فهم الآلية الفسيولوجية التي تربط بين الضحك والسعال ودورهما في تنظيف الجهاز التنفسي. ويشارك في الدراسة مرضى ضمن برنامج يمتد لستة أسابيع، يتضمن جلسات أسبوعية لمدة 60 دقيقة من “يوغا الضحك”، إلى جانب جلسات تثقيفية مرتين أسبوعياً. ومن المقرر أن يقوم الباحثون بعد انتهاء البرنامج بتقييم مدى إمكانية تطبيق هذا الأسلوب العلاجي، والاستفادة من ملاحظات المشاركين في إعداد دراسة أوسع نطاقاً لقياس فعاليته وفوائده المحتملة.
https://sarabic.ae/20250826/زراعة-رئة-خنزير-في-جسد-إنسان-لأول-مرة-في-تاريخ-الطب-1104148492.html
https://sarabic.ae/20251202/دراسة-الاستخدام-السريري-لـغاز-الضحك-قد-يكون-علاجا-للاكتئاب-1107753000.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/01/1075392452_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e30d34126e9fa739fc38e3a44f8e4f9e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصحة, بريطانيا
منوعات, الصحة, بريطانيا

ليس للترفيه فقط... الضحك قد يتحول إلى وسيلة مساعدة لمن يعانون من هذا المرض

20:40 GMT 28.06.2026
© Photo / Available for hire/unsplash الضحك
 الضحك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
© Photo / Available for hire/unsplash
تابعنا عبر
بدأ باحثون في كلية كينغز لندن دراسة سريرية تمهيدية تستكشف إمكانية استخدام الضحك كوسيلة داعمة في علاج مرضى توسع القصبات الهوائية، وهو مرض رئوي مزمن يضعف قدرة الشعب الهوائية على التخلص من البلغم.
ورغم أن فوائد الضحك على الصحة النفسية معروفة منذ سنوات، فإن الأدلة العلمية المتعلقة بتأثيره على الأمراض الجسدية ما تزال محدودة، وهو ما تسعى الدراسة الجديدة إلى تقييمه علمياً.
زراعة الأعضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
مجتمع
زراعة رئة خنزير في جسد إنسان لأول مرة في تاريخ الطب
26 أغسطس 2025, 13:01 GMT
ويؤثر مرض توسع القصبات على كفاءة تنظيف المجاري التنفسية، ما يؤدي إلى تراكم البلغم وزيادة احتمالات العدوى والالتهابات المتكررة.
وتعتمد العلاجات الحالية على المضادات الحيوية، وتمارين التنفس، إضافة إلى أجهزة طبية تُحدث اهتزازات داخل الصدر للمساعدة على طرد المخاط.
ويرى الباحثون أن الضحك، سواء كان تلقائياً أو ضمن جلسات “يوغا الضحك”، قد يُحدث اهتزازات مشابهة لتلك التي توفرها الأجهزة العلاجية، كما قد يحفّز السعال الذي يساعد على تنظيف الشعب الهوائية، إلى جانب دوره في تحسين الحالة النفسية وتعزيز التفاعل الاجتماعي لدى المرضى.
وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، الدكتورة أرييتا سبينو، المحاضرة في العلاج الطبيعي التنفسي بكلية كينغز لندن، إن عدداً من مرضى الرئة يلاحظون أن الضحك قد يثير السعال، وهو ما قد يساعد في التخلص من المخاط المتراكم داخل المجاري التنفسية.
الاكتئاب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
مجتمع
دراسة: الاستخدام السريري لـ"غاز الضحك" قد يكون علاجا للاكتئاب
2 ديسمبر 2025, 21:14 GMT
وأضافت أن تراكم المخاط يزيد من خطر الالتهابات المتكررة، مشيرة إلى أن هدف الدراسة هو فهم الآلية الفسيولوجية التي تربط بين الضحك والسعال ودورهما في تنظيف الجهاز التنفسي.
ويشارك في الدراسة مرضى ضمن برنامج يمتد لستة أسابيع، يتضمن جلسات أسبوعية لمدة 60 دقيقة من “يوغا الضحك”، إلى جانب جلسات تثقيفية مرتين أسبوعياً.
ومن المقرر أن يقوم الباحثون بعد انتهاء البرنامج بتقييم مدى إمكانية تطبيق هذا الأسلوب العلاجي، والاستفادة من ملاحظات المشاركين في إعداد دراسة أوسع نطاقاً لقياس فعاليته وفوائده المحتملة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала