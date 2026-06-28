https://sarabic.ae/20260628/نتنياهو-يتعهد-بإجراء-تحولات-سياسية-كبرى-حال-فوزه-بانتخابات-الكنيست-1114773719.html

نتنياهو يتعهد بإجراء "تحولات سياسية" كبرى حال فوزه بانتخابات الكنيست

نتنياهو يتعهد بإجراء "تحولات سياسية" كبرى حال فوزه بانتخابات الكنيست

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه تشكيل ائتلاف حكومي موسّع في حال فوزه في الانتخابات المقبلة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بعيدا عن اليمين... 28.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-28T03:51+0000

2026-06-28T03:51+0000

2026-06-28T03:51+0000

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ونشر نتنياهو كلمة متلفزة، مساء السبت، أعلن من خلالها عزمه "تشكيل حكومة وطنية موسعة لا حكومة يمينية، ولا حكومة يسارية تعتمد على الأحزاب العربية"، ما يعني تحوّلا كبيرا في استراتيجيته السياسية.وقال نتنياهو بشأن أزمة قانون التجنيد الإجباري بالجيش الإسرائيلي "هناك قوى تسعى إلى إحداث انقسام في الشعب، وأنا أنوي تشكيل حكومة وطنية واسعة.. كفى مقاطعة!".وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت تتزايد المخاوف داخل حزب "الليكود" الحاكم في تل أبيب من تراجع شعبية نتنياهو.وتتصدر قوى المعارضة استطلاعات الرأي الأخيرة التي تمنحها أغلبية مريحة في الكنيست، وسط صعود لافت لأسماء عسكرية وسياسية بارزة تطرح نفسها كبديل قوي لإنهاء حقبة نتنياهو، في مقدمتها يبرز رئيس الأركان السابق والجنرال غادي آيزنكوت الذي يحقق حزبه قفزات متتالية، إلى جانب التحالفات التقليدية والمناورة التي يقودها يائير لابيد ونفتالي بينيت، مما يحول المعركة الانتخابية الحالية إلى تنافس محتدم بين أقطاب المعارضة نفسها على من سيتولى الدفة، وسط مؤشرات على إمكانية الذهاب نحو حكومة تناوبية جديدة.وصوّت الكنيست الإسرائيلي، مؤخرا بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وذلك بأغلبية 110 أعضاء، دون تسجيل أي أصوات معارضة.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الجلسة، شهدت غياب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب انشغاله بعقد اجتماع أمني"، مشيرة إلى أن "الحريديم وأعضاء حزب جانتس صوتوا لصالح حل الكنيست". وقدّم الائتلاف الحاكم في إسرائيل، مؤخرا، مقترح قانون لحل البرلمان في البلاد (الكنيست) والتوجه إلى انتخابات مبكرة.ويأتي ذلك بعد إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يطالب الدولة بالاستعداد لفرض عقوبات على "الحريديم" الذين لا يلتحقون بالخدمة العسكرية، وذلك في إطار الالتماسات المقدمة ضد ما وصفته المحكمة بعدم تطبيق قوانين التجنيد في ظل غياب قانون واضح وملزم.وكانت المحكمة العليا أصدرت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارًا بالإجماع يلزم الحكومة بوضع سياسة فعالة تتضمن عقوبات لتطبيق التجنيد الإجباري، مع التأكيد على منع تقديم أي مزايا أو إعانات للمتهربين من الخدمة العسكرية.

https://sarabic.ae/20260610/بعد-إعلان-الليكود-خوضه-للانتخابات-ما-فرص-نجاح-نتنياهو-في-الكنيست-المقبل-وتشكيل-الحكومة؟-1114239691.html

https://sarabic.ae/20260619/ترامب-واشنطن-بحاجة-إلى-إبقاء-نتنياهو-متزنا-بعض-الشيء-1114525456.html

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