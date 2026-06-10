https://sarabic.ae/20260610/بعد-إعلان-الليكود-خوضه-للانتخابات-ما-فرص-نجاح-نتنياهو-في-الكنيست-المقبل-وتشكيل-الحكومة؟-1114239691.html

بعد إعلان الليكود خوضه للانتخابات.. ما فرص نجاح نتنياهو في الكنيست المقبل وتشكيل الحكومة؟

بعد إعلان الليكود خوضه للانتخابات.. ما فرص نجاح نتنياهو في الكنيست المقبل وتشكيل الحكومة؟

سبوتنيك عربي

أعلن حزب الليكود ترشح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للانتخابات القادمة، وذلك في معرض رد الحزب على تشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نية نتنياهو... 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T17:27+0000

2026-06-10T17:27+0000

2026-06-10T17:27+0000

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وكان ترامب قد صرح لشبكة "إيه بي سي نيوز" بأنه لا يعلم ما إذا كان نتنياهو يخطط للترشح في الانتخابات المقبلة، التي يجب أن تجرى بحلول السابع والعشرين من أكتوبر. وجاءت تعليقات ترامب بعد تقارير عن نشوب خلافات مع نتنياهو حول الحرب في إيران، واتساع الفجوة بينهما.وطرح البعض تساؤلات بشأن فرص ترشح نتنياهو مجددا للانتخابات المقبلة، وسيناريوهات فوزه وتشكيل حكومة جديدة، في ظل الملاحقات القضائية والإخفاقات السياسية والعسكرية الكبيرة خلال ترأسه للحكومة الإسرائيلية الحالية. وكشفت وسائل إعلام غربية، أمس الثلاثاء، أن هناك خلافا كبيرا بين ترامب ونتنياهو، بسبب الحرب على إيران، حيث أجبر ترامب نتنياهو على التراجع عن هجومه على إيران بعدما أبلغه أنه قد يجد نفسه يقاتل وحيدا في مواجهة طهران.وأوضحت الصحيفة أن ترامب نزل بكل ثقله على إسرائيل ومارس نفوذا مباشرا بطريقة لم يفعلها أي رئيس أمريكي منذ عقود، وصرح بأنه أجبر نتنياهو على التراجع ووقف الحرب على إيران، وهو ما أدى إلى ظهور خلاف علني غير معتاد بين الزعيمين اللذين شكلا تحالفا قويا رغم الانتقادات الدولية المتكررة.وأشارت إلى أن "أجندة ترامب ونتنياهو السياسيتين الداخليتين بدأتا تتباعدان، فترامب يريد إنهاء الحرب مع إيران بسرعة، بينما يواجه نتنياهو ضغوطا للاستمرار حتى تحقيق ما يصفه بالنصر الكامل على طهران".رفض شعبيأكد محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يستطيع تولي رئاسة الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، بغض النظر عن طبيعة علاقته الحالية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو الإدارة الأمريكية.وقال في حديثه لـ "سبوتنيك": إن "تهور نتنياهو وحبه للحرب والدماء ورغبته في استمرار النزاعات بمنطقة الشرق الأوسط هي الأسباب الحقيقية وراء تعكر العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، مؤكدا أن مصلحة نتنياهو الشخصية والسياسية تحتم عليه مواصلة الحروب".وشدد على أن الحكومة الحالية تعد الأسوأ منذ قيام دولة إسرائيل، واصفا إياها بالتعصب والفاشية، موضحا أنها تحرم المواطنين العرب من أبسط الحقوق الحياتية اليومية ومن الحقوق الأساسية للسلطات المحلية العربية.ويرى كنعان أن هذا الواقع المرير يحتم على الجميع العمل الجاد لتغيير هذه الحكومة الفاشية بقيادة بنيامين نتنياهو ووزرائه المتطرفين، رغم كل الظروف الإقليمية والعالمية المحيطة بالمنطقة.فشل ذريعبدوره أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات يفتقد لأي فرصة تؤهله لتشكيل حكومة جديدة، مشيرًا إلى أن الشكوك تحيط بإمكانية ترشحه للانتخابات المقبلة من الأساس.وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن هذه الشكوك تمتد لتشمل قدرة أعضاء ائتلافه الحاكم على دخول الكنيست، مشيرًا إلى أن بعض الوجوه والأسماء القيادية في الائتلاف، وفي مقدمتهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد لا يتجاوزون نسبة الحسم الانتخابية، مما قد يحرمهم حتى من التواجد في صفوف المعارضة.وقال الدكتور أنور إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلم جيدا ماذا يقول حينما أشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد لا يترشح من الأساس لقيادة حزب الليكود، وبالتالي لن يكون مرشح الحزب لرئاسة الوزراء في الاستحقاق الانتخابي القادم. وأوضح أن ترامب على دراية تامة بوجود مفاوضات تجري بين المستوى القضائي الإسرائيلي وبين نتنياهو، بالإضافة إلى مفاوضات أخرى بين الإدارة الأمريكية والجانب الإسرائيلي بشأن مستقبل نتنياهو ومستقبل أسرته في الولايات المتحدة.وأضاف الأكاديمي المصري أن الموقف الجنائي لنتنياهو يزداد سوءا بعد أن دخلت محاكمته مرحلة الخطر، لا سيما في القضية المتعلقة بتقديم رشوة لناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مشيرا إلى وجود تخبط واضح في شهادات نتنياهو في هذا الصدد، وكذلك الحديث المتزايد عن عدم جهوزية جيش الاحتلال الإسرائيلي في صد الخطر الإيراني، وقدرة طهران على فرض معادلات جديدة في المنطقة، مؤكدا أن إيران استطاعت بالفعل ربط وحدة الساحات كما وعدت في بداية هذه المواجهات منذ نحو عامين.ورجح أن يذهب نتنياهو إلى منفى اختياري لأسباب صحية، على غرار ما حدث عندما أنهى ولايته الأولى عام 1996، لافتا إلى أن عمره الحالي قد لا يسمح له باجتياز هذه الأزمة غير المسبوقة، أو الهروب من الملاحقة القضائية والتحقيق في التقصير الذي حدث في السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن نتنياهو يواجه هذه النهاية بعد تورطه في جرائم كانت فاتورتها فادحة حتى على الداخل الإسرائيلي نفسه.وصوّت الكنيست الإسرائيلي، مؤخرا بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وذلك بأغلبية 110 أعضاء، دون تسجيل أي أصوات معارضة.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الجلسة، شهدت غياب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب انشغاله بعقد اجتماع أمني"، مشيرة إلى أن "الحريديم وأعضاء حزب جانتس صوتوا لصالح حل الكنيست".وقدّم الائتلاف الحاكم في إسرائيل، مؤخرا، مقترح قانون لحل البرلمان في البلاد (الكنيست) والتوجه إلى انتخابات مبكرة.ويأتي ذلك بعد إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يطالب الدولة بالاستعداد لفرض عقوبات على الحريديم الذين لا يلتحقون بالخدمة العسكرية، وذلك في إطار الالتماسات المقدمة ضد ما وصفته المحكمة بعدم تطبيق قوانين التجنيد في ظل غياب قانون واضح وملزم.وكانت المحكمة العليا قد أصدرت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارًا بالإجماع يلزم الحكومة بوضع سياسة فعالة تتضمن عقوبات لتطبيق التجنيد الإجباري، مع التأكيد على منع تقديم أي مزايا أو إعانات للمتهربين من الخدمة العسكرية.

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العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الكنيست الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو